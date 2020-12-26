Akıllı Telefon Üreticilerinin Ülkemize Yatırımları Artacak

Geçtiğimiz günlerde akıllı telefon üreticisi OPPO'nun ülkemize yatırım kararını açıklamasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'dan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Varank, hem Çin'den hem de farklı ülkelerden büyük üreticilerin ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğini belirtti.

Ülkemize geçtiğimiz yıl giriş yapan OPPO, yakaladığı başarı sonrası geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki yatırımlarını artıracağını açıklamıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın son yaptığı açıklamalara göre ise Türkiye'de üretim yapmayı planlayan ve yatırım planları için görüşmelere devam eden tek üretici OPPO değil.

Ülkemize yatırım yapmayı planlayan yabancı yatırımcılar ile yakından ilgilendiklerini belirten Varank, konuyla ilgili "Türkiye'de yatırım yapmayı düşünüyorlar. Dün Çinli bir firmamız ilan etti. Türkiye'ye bir üretim tesisi kuracaklar. Bununla ilgili uzunca bir süredir görüşüyorduk. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. 2021 içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye'de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin'den, Uzakdoğu'dan başka firmalar da var. Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı. Yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp üretim yapmak istiyorlar." şeklinde konuştu.

İlk üretim Şubat ayında başlamış olacak:

Ülkemizde üretim yapmayı planladığı bir süredir konuşulan bir diğer teknoloji devi ise Samsung ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir bilgi yok. Bu konuda yöneltilen soru üzerine Varank, "Firmaların isimlerini benim zikretmem doğru olmaz. Çünkü yatırım kararlarını firmalar kendileri açıklıyor. Ancak şunu söyleyebilirim; Uzakdoğu'dan başka ülkelerle de evet görüşüyoruz. Çok yakın zamanda Türkiye'ye yatırım kararını ilan edecek firmalar da var. 2021'de başka markaları da büyük ihtimalle duyacağız" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda yatırım kararının açıklanmasının ardından OPPO ile de görüştüğünü belirten Varank, "Yatırım kararı alan firmamızla yeni görüştüm. O firma şubatta ilk ürünlerini üretmeyi planlıyor. Kapasite rakamlarını şu anda ilan etmek istemiyorlar. Ancak bana aktardıkları 1.000 kişilik istihdam oluşturacakları. Dolayısıyla oldukça iyi bir kapasiteye sahip olacaklar" sözleriyle, OPPO'nun 2021'in başlarından itibaren ülkemizde üretime başlayacağını ilan etmiş oldu.