Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Çin merkezli Oppo, Türkiye'ye yatırım kararı aldı. Firmanın kararının altında Oppo'nun ülkemizdeki büyümesi yer aldı.

Son dönemde yükselişte olan akıllı telefon üreticilerinden biri OPPO olmuştu. Firmanın büyümesine paralel olarak gerçekleştirmeyi planladığı yatırımların hedefinde ise Türkiye yer alacak. OPPO ülkemize yatırım yapacak.

Dünya çapında 40'tan fazla ülkede hedefleri bulunan OPPO, Türkiye'ye yatırım gerçekleştirecek. Açıklamada OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, OPPO'nun bir süredir Türkiye'de daha fazla yatırım yapmayı düşündüğünü belirtti.

Yakında daha fazla bilgi paylaşılacak

Zhou açıklamasında, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz." dedi.

OPPO ülkemize geçtiğimiz yıl giriş yapmıştı. OPPO Türkiye Genel Müdürü Zhou, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa'da en çok satış yaptıkları ülkenin Türkiye olduğunu ve bölgede Türkiye'ye ayrı bir önem verdiklerini ifade etmişti.

OPPO ile ilgili daha önce de sektörün içinden gelen bilgiler ülkemizin yatırım için merkez olabileceğine işaret ediyordu. Çinli firmanın bazı modelleri tamamen ülkemizde üretebileceğine dair ciddi iddialar söz konusuydu.

Söylentilere göre yatırım 50 milyon dolarla başlayacak

Sektör kulislerinde dolaşan haberlere göre OPPO'nun ülkemizdeki yatırımları için ilk aşamada 50 milyon dolarlık bir bütçe ayrılacak. Bazı modeller ülkemizde üretilip Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına ihraç edilecek.

Bir diğer popüler üretici olan Samsung da ülkemize yatırım planlıyor ancak Koreli firma daha küçük bir yatırımla başlayacak. İlk olarak bir taşeron tarafından üstlenilecek olan üretimde faaliyetlerin montaj odaklı olması bekleniyor.