Instagram, popüler bir sosyal medya platformu olmasının yanı sıra e-ticaret sektörünün de en önemli pazar yerlerinden biriydi. Peki Instagram'a erişim engeli gelmesi, sektöre, dolayısıyla Türkiye ekonomisine nasıl bir maliyet oluşturuyor?

Bildiğiniz gibi BTK, sabah saatlerinde sürpriz bir şekilde dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram'a erişim engeli getirmişti. Türkiye, 57 milyon aktif kullanıcısıyla "en fazla Instagram kullanıcısına sahip" 5. ülke konumunda bulunuyor. Bu durum, Instagram'a getirilen erişim engelini basit bir "sosyal medya yasağı"nın ötesine taşıyor.

Her şeyden önce şunu hatırlatmak gerekiyor; çoğumuz Instagram'ı takip ettiğimiz kişilerin hikayelerini izlemek, paylaştığı fotoğraflara bakmak, Reels'larda kaybolmak için izliyor olsak da Instagram, pek çok şirket ve kişi için bir "işyeri" konumunda bulunuyor. Dolayısıyla Instagram'a getirilen erişim engelinin bir maddi faturası bulunuyor.

Sosyal medyada günde 930 milyon liralık e-ticaret gerçekleşiyor

İHA'ya konuşan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, "Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10’luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL’ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yıl sonunda 3,4 trilyon liralık e-ticaret hacmine ulaşma hedefleri olduğunu ve getirilen erişim engelinin e-ticaret sektörüne zararı olacağını ifade eden Ekmekçi, "Bizim için her kanal önemli. Türkiye’de Instagram çok önemli kanallardan bir tanesi. O platformda Türkiye’de ciddi bir ekonomi dönüyor. Bu platformun üzerinde dönen iş modelleri var, yatırımlar var, bu karar pozitif bir ortam oluşturmaz" şeklinde konuştu.