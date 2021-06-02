Aktif Bir Yanardağın İçi Drone ile Görüntülendi [Video]

Aylardır püskürttüğü lav ile turistlerin ilgisini çeken Fagradalsfjall yanardağının en yakın görüntüleri, bir drone operatörü olan Joey Helms tarafından görüntülendi. Helms, drone yanardağın içine düşmeden hemen önce 1080p çözünürlükte etkileyici görüntüler yakalamayı başardı.

İzlanda'da bulunan Fagradalsfjall adındaki yanardağ, mart ayından beri lav püskürtmeye devam ediyor. Fagradalsfjall, çevresinde yerleşim yeri olmadığı için herhangi bir tehlike teşkil etmiyor ve muazzam görüntüsüyle birlikte turistlerin gözde mekanı haline gelmiş durumda.

Drone operatörü ve ünlü bir YouTuber olan Joey Helms, yanardağın yakından görüntüsünü çekmek için droneunu Fagradalsfjall'e olabildiğince yakınlaştırmak istedi. Helms, son derece etkileyici ve görüntüler yakalamış olsa da drone, bir süre sonra yanardağın içine düşerek kullanılamaz hale geldi.

Fagradalsfjall'ın içine düşen droneun yakaladığı görüntüler:

Gördüğünüz üzere Helms, drone sayesinde aktif bir yanardağa olabildiğince yakınlaşma şansına erişti. Helms'in kullandığı drone DJI FPV modeldi ve ünlü YouTuber, yakalamış olduğu son görüntüleri şu açıklamayla paylaştı: "Kaza yapmak, FPV droneların kaderinde var. Kazalar hobimizin bir parçası haline geldi artık. Kratere farklı bir perspektif kazandırmak için bu olağanüstü yetenekli droneu olabildiğince yakınlaştırmaya çalıştık."

Drone'un kaza yaptığı saniyeler:

Joey Helms'in kullandığı aynı model droneu Porsche ile yarıştırdık