Alan Wake, 1 Yıl Aradan Sonra Steam'e Geri Döndü

İlginç lisans problemleri nedeniyle online marketlerden geri çekilen Alan Wake cephesinde sorunlar çözülmüşe benziyor.

Her ne kadar Remedy'nin efsane yapımı Max Payne serisi kadar ilgi çekememiş olsa da sevenlerinin kalbinde oldukça hoş bir yer etmiş bir oyun Alan Wake... 2010 yılında piyasaya çıkan yapım, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında bir takım sorunlarla cebelleşmişti.

Microsoft'un oyunda kullandığı müziklerin lisansını yenilememesi, oyunun bütün platformlardan geri çekilmesine sebep olmuştu. Aradan geçen 1.5 yılın ardından ilgili sorunlar çözüldü ve Alan Wake, Steam'e geri döndü.

Hem de ne dönüş! Oyunun şu an Steam'deki fiyatı tam %80 indirimle sadece 5 TL. Eğer oyunun American Nightmare eklentisini ve diğer bütün ekstraları beraber almak isterseniz fiyatı 8 TL oluyor. Eğer Alan Wake'i zamanında pas geçtiyseniz bu mükemmel fırsatı kaçırmayın deriz. Oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.