Alcatel, IFA'da Yeni Giriş Seviyesi Telefonlarını Duyurdu

Akıllı telefon piyasasında çok gündemde olmayan Alcatel, yeni ürünleriyle teknoloji pazarında daha çok yer edinecek gibi duruyor. Fiyatıyla birçok kişiye hitap eden yeni cihazlar üreten Alcatel, hem giriş seviyesi tabletini hem de telefonlarını tanıttı.

Alcatel, TCL markalı telefonun yanı sıra piyasaya daha makul fiyatlı cihazlar sunmayı planlıyor. Alcatel 1V, Alcatel 3X ve Alcatel Smart Tab 7'yi tanıtan şirket, bu cihazlarla hedeflerini tutturacak gibi görünüyor. Yeni cihazlar, üst segment cihazlardaki özelliklere sahip olmasa da cazip fiyatları ve kullanım kolaylığı sağlaması açısından geniş bir kesime hitap ediyor.

Alcatel 1V:

Seride en makul fiyata sahip olan telefon olarak Altatel 1V gösteriliyor. 5,5 inç LCD ekran ve 480x960 çözünürlük ile gelen Alcatel 1V; 5 MP ve f/2,2 diyafram açıklığında ön kameraya sahip. Telefonun arka kamerası da aynı şekilde 5 MP ve f/2,4 diyafram açıklığında. Kameranın altında parmak izi okuyucusunun da yer alması, son dönemde satışa sunulan birçok telefon ile benzer tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Plastik kasaya sahip olan Alcatel 1V, sağ tarafında ses ve güç butonları olmak üzere üç buton bulunduruyor.

Bünyesinde 1 GB RAM ve Unisoc SC9863A yonga seti bulunduran Alcatel 1V, artırılabilir 16 GB depolama alanına sahip. İşlerin sorunsuz yürümesini sağlamak adına Android Pie ile optimize çalışmaları sürdürülüyor.

2.460 mAh batarya gücüne sahip Alcatel 1V, çift SIM kartı destekliyor. Farklı renk seçenekleri ile beraber birçok ülkede piyasaya sürülecek olan bu telefon için henüz ne zaman satışa başlanılacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Telefonun fiyatı ise 79 euro (500 TL).

Alcatel 3X:

Alcatel 1V’nin bir üst modeli olan Alcatel 3X, 6,5 inç HD+ çözünürlüğünde damla çentikli ekrana sahip. Ön kamerası ise 8 MP. Arkasında 16 MP + 8 MP + 8 MP olarak 3 kamera ve kameraların altında parmak izi okuyucusuna sahip olan Alcatel 3V de şık ama çok farklı olmayan bir tasarıma sahip.

Donanımsal olarak 4GB RAM ve arttırılabilir 64 GB depolama alanı bulunduran Alcatel 3X’in, 4.000 mAh batarya ile geleceği söyleniyor. Telefonun fiyatı ise 149 euro (940 TL)

Alcatel Smart Tab 7:

Tabletlere ilgi duyan kişiler için de Alcatel Smart Tab 7, uygun bir fiyat ile piyasaya sürülecek. Sadece 268 gram ağırlığındaki Smart Tab 7, ailelerin güvenini kazanmak adına Çocuk Modu özelliği içerecek. Ekran kalitesi açısından 600x1024’lük çözünürlüğe sahip olan tablet, 7 inç boyutuyla yeterince büyük bir ekranla gelecek. Tablet; 1,5 GB RAM,16 GB dâhili depolama ve 2 MP de bir ön kameraya sahip.

Muadillerine nazaran batarya kapasitesi çok fazla olmasa da 2.580 mAh güç kapasitesi ile piyasaya sürülecek olan Smart Tab 7’nin daha çok çocuklara yönelik bir cihaz olduğu düşünülüyor zira bu dönemde böyle düşük özellikli bir cihaz almak hiç de mantıklı değil. Tabletin fiyatı ise 79 euro (500 TL).