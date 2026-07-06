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Alibaba, Çalışanlarının Claude Code Kullanmasını Yasakladı: Peki Neden?

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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Alibaba, çalışanlarının Claude Code kullanmasını ani bir kararla yasakladı.

Alibaba, Çalışanlarının Claude Code Kullanmasını Yasakladı: Peki Neden?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

E-ticaret odaklı bir firma olan Çin merkezli Alibaba, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri konumundaydı. Tabii ki her şirkette olduğu gibi Alibaba da yapay zekâ teknolojilerini entegre etmeye başlamıştı. Ancak gelen yeni haberler, firmanın çalışanlarına yönelik bir hamle yaptığını gösterdi.

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Anthropic’in Claude modeli, gelişmiş performansı nedeniyle dünya çapında sıkça tercih edilen bir model. Özellikle de çalışanlar Claude’dan ciddi anlamda yararlanıyor. Ancak birden fazla kaynaktan gelen bilgilere göre Alibaba, ani bir kararla çalışanlarının Claude Code kullanmasını yasakladı.

İçerikten Görseller

Alibaba, Çalışanlarının Claude Code Kullanmasını Yasakladı: Peki Neden?
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Güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklandı

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10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak bu kararla birlikte artık Alibaba’da çalışanlardan hiçbiri Claude Code yapay zekâ aracını kullanamayacak. Firma,yazılımın şirket içinde "yüksek riskli ve güvenlik açığı barındıran" bir kategoriye alınmasıyla böyle bir karara varmış.

Yaşanan bu sert kararın fitili, popüler sosyal medya platformu Reddit'te yer alan bir analizin ardından ateşlendi. İddialara göre bir kullanıcı, Claude Code yazılımını tersine mühendislik yöntemleriyle incelediğinde, yazılımın arka planında Çinli kullanıcıları ve Çin merkezli yapay zekâ laboratuvarlarını gizlice ifşa eden, steganografik tabanlı bir takip mekanizması keşfetti. Çinli kullanıcıların gizlice tespit edilmesinin ardından oluşan güvenlik endişeleri de firmanın yasak kararına yönelmesini sağladı. Alibaba, çalışanlarının Claude yerine kendi bünyesinde geliştirdiği yerli kodlama aracı olan Qoder’e geçmesini önerdi.

Anthropic cephesinden gelen açıklamalar ise bu mekanizmanın varlığını tamamen inkâr etmiyor, ancak hedefini farklı bir noktaya koyuyor. Şirketin Claude Code ekibinde görevli mühendislerinden Thariq Shihipar, X’teki açıklamasında bu sistemin aslında Mart ayında devreye alınan bir "deney" olduğunu aktardı. Shihipar, bu uygulamanın temel amacının yetkisiz hesap satıcılarının suistimallerini engellemek ve modellerin izinsiz şekilde kopyalanmasını önlemek olduğunu belirtti.

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