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Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

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Cupra’nın Temmuz 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Formentor, Terramar ve Leon modelleri yer alırken, en düşük başlangıç fiyatı Leon tarafında 2.650.000 TL olarak açıklandı.

Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Cupra, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede SUV sınıfındaki Formentor ve Terramar ile hatchback gövdeli Leon yer alıyor. Modellerde 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG motor-şanzıman kombinasyonu ve benzinli/hafif hibrit yapı dikkat çekiyor.

Bu içerikte Cupra’nın Temmuz 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın model bazlı başlangıç fiyatlarına bakalım.

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İçerikten Görseller

Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı
Cupra Formentor
Cupra Terramar
Cupra Leon

Cupra fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Leon 2.650.000 TL -
Formentor 2.651.150 TL -
Terramar 3.116.150 TL -

Formentor fiyatları - Temmuz 2026

Cupra Formentor

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse (2025) 2.651.150 TL -
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme (2025) 3.117.150 TL -
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse (2026) 2.750.000 TL -
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme (2026) 3.270.000 TL -
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line (2026) 3.670.000 TL -

Formentor, Cupra ürün gamında SUV gövde yapısı ve sportif tasarım çizgileriyle öne çıkan modellerden biri olarak konumlanıyor. Temmuz 2026 listesinde 2025 ve 2026 model yılı seçenekleriyle görünen araç, benzinli/hafif hibrit motor yapısıyla günlük kullanım ve dinamik sürüş beklentisini birlikte hedefliyor.

Formentor opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.500 TL İlgili versiyonlar
Özel Renk 31.000 TL İlgili versiyonlar
Mat Renk 86.000 TL İlgili versiyonlar

Terramar fiyatları - Temmuz 2026

Cupra Terramar

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse (2025) 3.116.150 TL -
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme (2025) 3.666.150 TL -
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse (2026) 3.335.000 TL -
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme (2026) 4.115.000 TL -
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line (2026) 4.520.000 TL -

Terramar, Cupra’nın SUV sınıfındaki güncel temsilcilerinden biri olarak listede yer alıyor. 2025 ve 2026 model yılı seçenekleriyle sunulan model, Impulse, Supreme ve VZ-Line donanımlarıyla farklı beklentilere hitap ediyor. Temmuz listesinde modelin başlangıç fiyatı 3.116.150 TL seviyesinde bulunuyor.

Terramar opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 17.500 TL İlgili versiyonlar
Özel Renk 35.000 TL İlgili versiyonlar
Mat Renk 97.000 TL İlgili versiyonlar

Leon fiyatları - Temmuz 2026

Cupra Leon

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line (2025) 3.079.150 TL -
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse (2026) 2.650.000 TL -

Leon, Cupra’nın hatchback gövdeli modeli olarak daha kompakt ve şehir kullanımına uygun bir seçenek sunuyor. Temmuz 2026 fiyat listesinde 2025 model yılı için VZ-Line, 2026 model yılı için ise Impulse donanımı paylaşılıyor. Model, listenin en düşük başlangıç fiyatına sahip Cupra seçeneği konumunda.

Leon opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.500 TL İlgili versiyonlar
Özel Renk 31.000 TL İlgili versiyonlar
Mat Renk 86.000 TL İlgili versiyonlar
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