Görme engellilerin, başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan alışveriş yapabilmesini sağlayabilecek olan ekran geliştiren Alibaba, fiyatları da gayet uygun tutacak.

Görme engelli insanlar için alışveriş oldukça zor olabiliyor. Sürekli olarak yanlarında birisinin olması, onlara renkleri ürün özelliklerini anlatması gerekiyor.

Metinleri okuyan telefonlar ilk kez çıktıklarında, görme engelli dostlarımızın işleri biraz daha kolaylaşmıştı. Akıllı ile başlayan bu yenilik belki bizim için çok önemli değildi, ancak bir kesimin nihai telefon kararı bu özellik üstünden şekillendi.

Artık görme engelliler bu cihazları kullanarak online alışveriş yapabiliyor, arkadaşlarıyla mesajlaşabiliyorlar. Yine de bu metin okuyucular, insanların sahip oldukları tonlamalara sahip değiller, ayrıca gerekli bilgiye ulaşmadan önce pek çok gereksiz tanımlama yapıyorlar.

Alibaba ve Tanghua Universitesi ortaklığıyla, oldukça düşük maliyetli (3 cent) bir teknoloji geliştirilmiş durumda. Bu ekranlar, sayesinde telefonlara ekstra üç tane tuş ekleniyor. Bu tuşlar da ileri, geri ve onayla özelliklerine sahip.

Ekranı test eden kullanıcılar gayet olumlu geri bildirimlerde bulunurken, araştırma yöneticisi Zhen Chao, makine insan etkileşiminin herkes için olması gerektiğine ve dokunmanın da ses kadar önemli olduğuna karar verdiklerini, bu sayede ekranı geliştirdiklerini söylüyor

Bu tuşları kullanarak mesajları ya da metinleri, telefonla konuşurmuş gibi rahat rahat alabilmek de mümkün.

Bu yeni ekran teknolojisi, şimdilik Alibaba uygulaması ve Alipay ile çalışıyor. Uygulamaya göre tuşların görevleri değişiyor. Ancak Zhao'nun amacı bu teknolojinin daha çok insana ulaşmasını sağlamak.

Demo Technologies ve Profesör Zhao bu ekranı ticarileştirmeyi düşünmüyor, onun yerine Alibaba üzerinden ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtılmasını planlıyorlar. Rakamlara göre Çin'de 13 milyon görme engelli insan yaşıyor. Ürün başı maliyeti yaklaşık 3 cent olan bu ekranları toplu üretmek ve dağıtmak da Alibaba gibi bir dev için sorun değil.