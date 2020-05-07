Alien’dan İlham Alan Oyun Scorn, Xbox Series X ile Dönüyor

Akıllarda Alien tasarımlarından esinlenen görselleriyle yer eden korku oyunu Scorn’un Xbox Series X için geliştirildiği açıklandı. Xbox’ın resmi YouTube kanalından yayınlanan bir fragmanla oyunun çok yakında platforma geleceği duyurulmuş oldu.

Ünlü Alien filminin baş karakterinin tasarımcısı olarak tanınan sürrealist ressam, heykeltıraş ve tasarımcı H. R. Giger’dan alınan ilhamla geliştirilen oyun Scorn, Xbox Series X için geliyor. Giger’ın sanatına övgü olarak ortaya çıktığı yorumları yapılan oyun, karanlık kurgusu ve içinde barındırdığı orijinal karakterleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Geliştirici ekip Ebb Software’in bir süredir oyun üzerinde çalıştığı bilinse de çok fazla haber alınamayan oyunun yeni fragmanı Xbox tarafından yayına sunulduğunda kısa sürede yaklaşık 28 bin kişi tarafından izlendi ve pek çok oyun tutkunu fragman hakkında yorum yaptı.

Alien’dan ilham alan Scorn’un yeni fragmanı yayında:

Oyunu takip edenler, Scorn’u yeni bir platformda geliştirilmiş hâliyle görecek olmanın kendilerini memnun ettiğini vurguladı. Filmin hayranları da Alien atmosferini hissettiren oyunun grafiklerini yeniden görmenin güzel olduğunu belirtti.

Çıkış noktasının Alien filmine olan yakınlığı da göz önüne alındığında gerek tasarımları gerekse genel işleyişi yönünden filmden etkilenen Scorn için henüz çok fazla bilgi olmadığını söyleyebiliriz. FPS, korku ve macera unsurlarını bir araya getiren oyunun Xbox için çıkış tarihi de henüz belli değil.

Konuya ilgili olanların net olarak hatırlayacağı gibi Xbox, geçtiğimiz haftalarda bir etkinlikle Xbox Series X için gelecek yeni oyunları tanıtacağını bildirmişti. Yeni platformda yer alacak oyunların tanıtılacağı ve oyunların oynanışlarıyla ilgili bilgilerin paylaşılacağı etkinliğin ismi de Inside Xbox olarak duyurulmuştu.

İşte korku oyunu Scorn da bu etkinlikte oyunculara gösterilen oyunlardan bir tanesi oldu. Yeni nesil oyun konsoluyla ilgili perdeleri biraz da olsa aralayan etkinlik, oyun meraklıları tarafından oldukça ilgiyle takip edildi. İçinde bulunduğumuz 2020 yılının yaz aylarında piyasaya sürüleceği tahmin edilen yeni nesil konsol için gelecek yeni haberleri takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz.