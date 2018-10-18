Brikk adlı lüks cihaz tasarımcısı, altın kaplamalı, zümrüt ve elmaslar ile süslenen dünyanın en lüks Apple Watch modelini tanıttı.

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği lansman etkinliğinde yeni iPhone modelleri ile birlikte Apple Watch Series 4’ü de tüketicilerin beğenisine sunmuştu. 4. nesil Apple Watch’lar, sahip oldukları özellikler ve 3499 TL’lik fiyatları ile pek çok kişi için fazlasıyla lüks olarak görülüyor. Fakat bu fiyat ve özellikler sizin için yeterince lüks değilse, bir de Brikk’in özel tasarım saatlerine göz atın.

Brikk Lux Watch 4 olarak adlandırılan saatler, standart Apple Watch Series 4’ün son derece özel bir tasarım ile yeniden gün yüzüne çıkmasından ibaret. Beyaz, sarı ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan saatler tamamen altınla kaplanmış durumda. Ayrıca üzerinde elmas, zümrüt gibi bazı ‘değerli’ taşlar da bulunuyor.

Lux Watch 4’ün her zevke göre farklı tasarımları bulunuyor. Standart model, 58,995 dolar fiyat etiketine sahipken En özel modellere sahip olmak için ise milyonları gözden çıkarmanız gerekiyor. Ayrıca en üst seviye giyilebilir taşlarla döşenen Lux Watch 4 Omni de zümrüt-elmas taşlı tasarımı ile görenleri fazlası ile büyülüyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi Lux Watch 4, lüks ve gösterişli gövdesinin altında hiçbir ek işlevsellik sağlamıyor. Dolayısı ile on binlerce dolar vermenizin tek nedeni, daha parlak kayışlı bir Apple Watch’a sahip olmak. Brikk, Lux Watch 4’ün Kasım ayında satışa sunulacağını açıkladı.