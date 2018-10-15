Almanya'da dizel otomobillerin egzoz emisyonunda manipülasyon yapıldığı şüphesi ile Opel'in tesislerinde arama yapıldı.

Blind Gazetesi'nin haberine göre dizel araçların egzoz emisyonunda oynama yapıldığı şüphesi nedeni ile yürütülen soruşturma Opel'e de sıçradı. Hükümet tarafından şirketin Rüsselsheim ve Kaiserslautern tesislerinde aramalar yapıldı.

Yapılan aramaların sebebinin 2012, 2014 ve 2017’de üretilen Opel Insignia, Zafira ve Cascada modellerinin emisyon değerlerinin değiştirip değiştirilmediğini anlamak olduğu bildirildi.

100 Bin Opel Geri Çağırılıyor

Almanya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu araçların geri çağırılacağı söylendi. Resmi açıklamanın ise kısa süre sonra yapılması bekleniyor. Şu an için yapılan açıklamada, "Geri çağırma kararı OPEL'in Cascada, Insignia ve Zafira modellerini kapsayacak" denildi.

Skandal Volkswagen İle Başlamıştı

2015 yılında dizel araçlarda yanıltıcı bir cihaz kullanıldığını kabul eden VW’nin, bu gelişmeden sonra normale göre 40 kat daha fazla nitrojen oksit ürettiği ortaya çıkmıştı. Olayın akabinde VW hisselerin %17 düşmüştü.

Nissan da İtiraf Etmişti

Nissan, 5 fabrikada araçların emisyonları veya kilometre performansıyla ilgili verinin yeniden yazıldığının ya da testlerin uygun olmayan koşullarda yapıldığının tespit edildiğini açıklamıştı.