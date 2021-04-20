TOGG, 2022 yılının ikinci yarısında üretim bandından inmesi beklenen C-SUV modeli ile iF Design Award 2021’de önemli bir ödül aldı. TOGG, iF Design Award'da mobilite alanında ödül alan ilk Türk marka oldu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ilk kez 2019 yılının sonlarında gösterilen C segment SUV modeli ile henüz üretim bandından inmeden önemli bir ödül aldı. 1954 yılından bu yana 52 ülkeden 10 bine yakın ürün ve projenin yarıştığı, 21 ülkeden 98 bağımsız jüri üyesinin en iyi tasarımları belirlediği iF Design Award 2021’de TOGG da ödül alan projeler arasında yer aldı.

iF Design Award 2021’de (iF Tasarım Ödülleri) TOGG'un C-SUV modeli, jüri üyeleri tarafından "Profesyonel Konsept" kategorisinde ödüle layık görüldü. TOGG, önemli bir otomobil ihracatçısı olan Türkiye'de tabii olarak mobilite alanında iF Tasarım Ödülü alan ilk Türk marka oldu.

Böyle bir ödül, daha iyisini yapmak için yüreklendiriyor

Almış oldukları ödül ile ilgili açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, "Tasarım hedeflerimizi ve aracımızın teknik tanımını kullanıcı içgörülerinden yola çıkarak gerçekleştirdik" ifadelerini kullanırken açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Hem başlangıçta yerli ve yabancı 18 olan tasarım evi sayısının 3’e indirilmesinde hem nihai tasarım temasının oluşumunda hem de bu temayı 3 boyutlu hale getiren Pininfarina’nın seçimi sürecinde, yakın zamanda Tasarım Lideri olarak ekibimize katılan, dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak’tan destek aldık. Kültürümüzden ilham alarak geliştirdiğimiz ve şu ana kadar 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya’da tescillediğimiz özgün tasarımımızın, böylesine nitelikli bir ödülle taçlandırılması bizleri daha iyisini yapmak konusunda yüreklendiriyor."