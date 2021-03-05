Alphabet'in işitme yeteneklerini artıracak özel bir kulaklık geliştirdiği ortaya çıktı. Bir sese odaklanmayı ve çevredeki diğer tüm sesleri izole etmeyi amaçlayan bu kulaklık, şu an için "Project Wolverine" olarak isimlendiriliyor. Projenin ticari ürün haline gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in X biriminin yeni bir proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "Project Wolverine" olarak isimlendirilen bu proje, özel olarak tasarlanan ve duyma yetisini artıracak bir kulaklığı temsil ediyor. Business Insider tarafından ortaya çıkarılan proje, kurgusal karakter Wolverine'in gelişmiş işitme yeteneği nedeniyle bu ismi almış durumda.

Edinilen bilgilere göre Project Wolverine, 2018 yılından beri geliştiriliyor. Ancak buna rağmen çok az miktarda bilgi veren kaynaklar, ürünün akıllı telefon ya da tablet gibi ürünlerle entegreli olarak çalışacağını, kullanıcıya sadece bir sese odaklanma imkanı tanıyacağını söylüyorlar. Örneğin çok gürültülü bir ortamda yalnızca bir kişinin sesini, Project Wolverine aracılığıyla duyabileceksiniz.

Project Wolverine'in tamamlanıp tamamlanmayacağı şu an için bilinmiyor

Business Insider, Project Wolverine ile ilgili olarak birden çok anonim kaynakla görüştüğünü, bunlardan bir tanesinin de şirket çalışanı olduğunu beyan ediyor. Üstelik bu şirket çalışanı, işitme ile ilgili araştırmaların devam ettiğini söylemiş. Bu da projenin doğrulandığı anlamına geliyor. Ancak Business Insider'a göre bu ürünün piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine dair kesinlik kazanmış hiçbir şey yok.

Alphabet'in Project Wolverine projesine dair bilinenler, şimdilik bunlarla sınırlı. Ancak bu tür bir ürünün piyasaya sürülmesi durumunda, kulaklıklara bakış açımızın değişebileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Zira bu tür bir teknoloji günümüz kulaklıklarına da uygulanırsa, insanlar tek bir kulaklık ile yalnız bir kişinin sesine odaklanmayı ya da müzik dinlemeyi tercih edebilir. Bu da sektör için devrim niteliğinde bir yenilik olacaktır...