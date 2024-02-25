Ülkemizdeki otomobil severlerin uzun zamandır beklediği Alpine, A110 ile ülkemize giriş yapacak.

Renault Sport markası, 1976 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana motor sporları ile eş anlamlı hale gelmiş ve araçlardaki R.S. amblemi, yüksek kaliteli sürüş deneyiminin damgası olarak kabul edilmişti. Ancak Fransız üretici, bir noktada bu markaya veda ederek yüksek performanslı araçlarını 'Alpine Cars' ismiyle devam ettirdi.

Ülkemizde bu zamana kadar yer almayan Alpine araçlar, yapılacak bir lansmanla birlikte Türkiye’de de satışa sunulacak. Bu sayede Alpine de Türkiye pazarına adım atmış oldu. A110, A110S ve A110 GT modelleriyle ülkemize girecek olan Alpine için lansman tarihi yeni paylaşıldı.

8-9 Mart tarihlerindeki lansmanla birlikte bu modelleri göreceğiz.

Giriş seviyedeki A110 modeli 252 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Saatte sıfırdan 100 km hıza ulaşma süresi ise 4,5 saniye. GT versiyonunda ise motor, 300 beygir güce ve 340 Nm torka ulaşıyor. GT modelinin sıfırdan 100’e çıkma süresi ise 4,2 saniye. A110S ise GT’nin bir tık daha üstünde premium bir deneyim sunuyor. Beygir gücü ve 0-100 süreleri GT ile aynı.

Araçların fiyatlarına yönelik henüz resmî bir bilgi paylaşılmadı fakat daha önce de dediğimiz gibi 8-9 Mart tarihlerinde resmî lansman yapılacak. Burada hem araçları yollarda göreceğimiz tarihi hem de araçların Türkiye fiyatını öğrenebiliriz.

Henüz bilgiler paylaşılmamış olsa da Avrupa satış fiyatının 54.490 sterlinden başladığını belirtelim. Sizce Türkiye fiyatları ne olacak ve ülkemizde rekabetçi olabilecekler mi?