Hyundai'nin ülkemizde geniş kitlelerce sevilen i20 N modeli, i30 N'le birlikte üretimden kalkıyor.

Hyundai’nin standart araçlarından daha performanslı olan N serisi, ülkemizde i20 modeliyle kendisini gösteriyor. Stok egzozu olmasına karşın sanki ekstradan bir tane takılmış gibi görünen bu araç, bu yönüyle kullanıcılarını zaman zaman zor durumda bırakmıştı. Zira emniyet güçlerinin bu gürültülü araçlar için yazdığı cezalarla uğraştılar, üstelik aracın stok hâliyle.

Tabii gürültülü dediğimize bakmayın, ülkemizde büyük bir kesim tarafından seviliyor i20 N modeli. Maalesef kendisinin, i30 N ile birlikte üretiminin ne zaman sonlanacağı açıklandı. Çok sayıda kişiyi üzen bu gelişmenin ardında ise elektrikli alternatiflerin yolda olması yatıyor. Hyundai de yaptığı açıklamada buna değindi.

İçten yanmalı N modellerinin üretimi şubat ayından itibaren durdu.

Hyundai tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"2035 yılına kadar müşterilerimize sıfır egzoz emisyonlu bir ürün yelpazesi sunma ve 2045 yılına kadar %100 karbon nötr olarak çalışma taahhüdümüz doğrultusunda, içten yanmalı N modellerinin üretimi şubat ayından itibaren Avrupa pazarı için durdurulmuştur."

Avrupa pazarı için üretimi sonlanacak i20 N ve i30 N modellerine kim alternatif olacak diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu noktada son zamanlarda ortalığı çalkalayan Ioniq 5 N modeli dikkat çekiyor. SUV sınıfında olmasına karşın 650 beygir güç üreten ve 0’dan 100’e sadece 3,4 saniyede çıkan bu model, bahsettiğimiz 2 modelin üretimi durduğu için Avrupa’da tek başına kalacak. Tabii bu süreçte Ioniq 6 N için olan beklenti de büyüyor.

Öte yandan Mercedes-Benz de 2030 yılıyla ilgili elektrikli otomobil planlarına sahipti fakat bunları iptal etti. Nedenini öğrenmek için alttaki içeriğe göz atmayı unutmayın.