Instagram, bir süredir algoritmalarının kurbanı olmuş durumda. Instagram, uyuşturucu ve benzeri maddeleri satan kişilerle dolup taşıyor.

Herkese ilgi duyduğu alanlarda önerilerde bulunan ve Facebook'un satın alması sonrasında algoritmalarını da bu yönde geliştiren Instagram, şu sıralar kendi algoritmasının kurbanı olmuş durumda. Daha önceki paylaşımlarında uyuşturucudan ve keyif verici maddelerden söz eden kişiler, Instagram tarafından bu tür maddelerin satışının yapıldığı, övüldüğü ve sevk edildiği sayfalara yönlendiriliyor.

Herhangi bir uyuşturucu satıcısının hesabını takip ettiğinizde veya sadece gönderilerinden birini beğendiğinizde, Instagram tam da çalışma mantığına uygun hareket etmeye başlıyor; 'Sizin için önerilen' olarak da Türkçe'ye çevrilen 'Feed' içeriğini tamamen bu tip gönderilerle ve kişilerle doldurmaya başlıyor.

Geçtiğimiz ay Facebook ve Twitter'dan yetkililer de konudan haberdar olduklarını ve uyuşturucu ile ilgili hesaplar konusunda ellerinden geleni yaptıklarını belirtmişti. Burada kendileri için oldukça zorlu bir süreç işliyor. Nitekim uyuşturucu satıcıları, paylaşım yaparken bizde de bolca bulunan farklı tabirler kullanıyorlar. Böylece bu tip platformlarda, algoritmanın işleyişine müdahil edildiği taktirde o tip kelimeleri olağan şekliyle kullanan kişiler için de sistemin işlememesi söz konusu olabiliyor.

Geçtiğimiz aylarda bir takım hashtag'leri engelleyen ve kullanımını yasaklayan Instagram, işin içinden bu şekilde çıkamadı. Uyuşturucu satıcıları, bu sefer de tedavi amacıyla da kullanılan Xanax türevi ilaçları hashtag'lerinde kullanmaya başladı. Bu tip gönderiler kullanıcılar tarafından Instagram'a rapor edilse de silinmeleri 24 ile 72 saati bulabiliyor. Bu sürede de algoritma işliyor, yeni kullanıcılar ve yeni gönderiler önerilmeye devam ediyor.

Yazının başından beri kuyruğunu yemeye çalışan bir yılandan söz ediyor gibiyiz. Instagram'ın algoritmalarını bu işe engel olacak şekilde değiştirmesi şimdilik mümkün görünmüyor. Bilindik sosyal medya platformlarının bu sıkıntıyı nasıl çözeceği büyük merak konusu.