Kurucuları Ayrıldıktan Sonra Instagram'ın Geleceği Ne Olacak?

Instagram’ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger'ın sosyal medya dünyasını şok eden istifaları sonrasında Instagram'ı nasıl bir dönem beklediğine değiniyoruz.

Facebook tarafından satın alındıktan sonra günden güne çehresi ve kullanım yapısı değişen Instagram'ın gidişatından memnun olmayan, bir süredir de Mark Zuckerberg'e söz geçiremediği belirtilen iki kurucunun şok ayrılığını dün sizlere duyurmuştuk.

Facebook hisselerinde ani bir düşüşe neden olan istifalar sonrasında, kamuoyunun ve Instagram kullanıcılarının oldukça merak ettiği bir soru var: Bizleri nasıl bir gelecek bekliyor? Kevin Systrom ve Mike Krieger'ın istifa sonrası ilk açıklamaları bizlere bir fikir verecektir: "Meraklı ve yaratıcı kişiliğimizi yeniden keşfetmek için kendimize zaman ayrırmayı planlıyoruz."

Zuckerberg'in adeta kendilerine mobbing uyguladığı ve gerginliklerin had safhaya çıktığı için istifa ettikleri konuşulan ikilinin yeni bir sosyal medya platformu kurmaya hazırlandıkları söyleniyor. Son dönemde özellikle bir satış platformu haline getirilmesinden oldukça rahatsızlık duyduğu söylenen Kevin ve Mike'ın, 2012'de kurdukları Instagram'a benzer, daha minimal ve yeniden sadece fotoğraf/resim paylaşımına odaklanan bir platform planladıkları belirtiliyor.

Facebook'un Instagram'a kattıklarını göz ardı etmek imkansız. Facebook entegrasyonu ve satın alımı sonrasında 1 milyar kullanıcı gibi akıl almaz bir seviyeye ulaşan Instagram'a kattıklarının götürdüklerinden az olduğunu düşünen iki kurucusu, böylece kendi yollarına gidiyor. Ellerinde yatırım yapabilecekleri tonla para ve 2012'de dünyayı kasıp kavuran Instagram'ı yaratan iki deha var. Anlaşılan o ki yepyeni bir sosyal medya platformu görmemize çok az bir zaman kaldı.

İşin Instagram cephesinde ise çok bir şey değişeceğini düşünmüyoruz. Daha fazla Facebook referansı, daha fazla pazarlamaya yönelik hamleler ve rakiplerden alınan özelliklerin platforma yedirilmesi; Instagram'ın bugün bulunduğu durumdan rahatsız olmayanlar için çok büyük bir değişim dalgası görmeyeceğiz.