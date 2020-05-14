Amazfit Ares 19 Mayıs’ta Tüketicilerle Buluşuyor

Giyilebilir akıllı cihazlar pazarında başta MI Band akıllı bileklik serisiyle olmak üzere büyük beğeni kazanan Xiaomi, yeni ürünü ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Xiaomi’nin giyilebilir akıllı cihazları uygun fiyata sahip ürünleri tercih eden tüketicilerle buluşturduğu alt markası Huami, yeni akıllı saati Amazfit Ares’i 19 Mayıs tarihinde kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Firmanın resmi Weibo hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gördüğümüz kadarıyla yeni akıllı saat, 70 farklı spor dalı için takip ve ölçüm yapma özelliğine sahip olacak.

Kenarında tuş barından sekizgen şeklindeki tasarımı ile oldukça şık görünen Amazfit Ares, sağlam ve dayanıklı bir malzeme ile sunulacak. Buna ek olarak cihaz, silikon kayışa sahip olacak. Suya ve toza dayanıklı olması beklenen akıllı saat sunacağı 70 farklı spor moduna ek olarak daha birçok yeniliğe sahip. Cihazdaki en önemli özellik ise sporcuları ilgilendiriyor diyebiliriz çünkü bu akıllı saat VO2 maks. miktarını ölçebiliyor.

Amazfit Ares VO2 maks. Miktarınızı Ölçebilecek

Egzersiz sırasında vücudun tükettiği en yüksek oksijen miktarı olan ve genel aerobik fitness durumunu değerlendirmede kullanılan VO2 maks. miktarını da ölçebilen Amazfit Ares özellikle sporcular tarafından beğeni toplayacak gibi görünüyor. Önemli yenilik ve özelliklerle gelen Amazfit Ares hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.