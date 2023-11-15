Kitap sizin için bir tutkuysa ve indirim fırsatlarını kaçırmadan kütüphanenize yenilerini eklemek istiyorsanız birbirinden farklı türdeki kitaplar ile hem az ödeyin hem çok okuyun.

Sadece belirli bir kategoride kitap okumak istemeyen, her türe açık olanlara hazırladığımız listede çok seveceğiniz kitaplar var.

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İlber Oltaylı tarafından kaleme alınan “Yakın Tarihin Gerçekleri”, Çok Satanlar listesinde yer alan tarih kitaplarından biri. 19 ve 20. yüzyıla ait tartışılan konulara dair yorumların yer aldığı kitapta, Osmanlı’nın çöküşünden Orta Doğu’nun tarihine kadar birçok detayı bulabilirsiniz.

Soru cevap şeklinde düzenlenen ve olayların kronolojik sırayla ilerlediği bu kitabı, sıkılmadan okuyabilirsiniz. Hem keyifle okuyayım hem de tarih bilgilerimi tazeleyeyim diyorsanız Yakın Tarihin Gerçekleri’ni kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Milyonlarca yıllık evrim süresi boyunca, insan beyni enerji ve maddeyi zengin bir varlık deneyimine dönüştürmede ustalaşmıştır. Ama nasıl?

Hem bu sorunun cevabını hem de bilinmezlerin içindeki beynimiz hakkında bazı bilgileri ünlü Nörobilimci Yazar David Eagleman’ın “Beyin Senin Hikayen” kitabında bulabilirsiniz. Nasıl karar veriyorsun, sen kimsin ve beynin neden başkalarına ihtiyaç duyuyor gibi birçok sorunun cevabını merakla okuyacağınız bu kitaptan sonra yazarın diğer kitaplarını da hemen almak isteyebilirsiniz. Çünkü kitabın anlatım dili karmaşık olmadığı gibi okuyucuyu kendisine çok başarılı şekilde çekiyor.

Kime ve neye dönüşeceğimiz hâlâ belli olmasa da kitabı okumak istiyorsanız buraya tıklayıp satın alabilirsiniz.

Klasik okumaktan çekiniyor ve sıkılacağınızı düşünüyorsanız Ay Işığı Sokağı ile bu algınızı kırabilirsiniz. Stefan Zweig’in sevilen kitaplarından biri olan Ay Işığı Sokağı’nı bir çırpıda okunacaklar listenize de ekleyebilirsiniz.

Bir değil 5 hikâyeden oluşan kitap; aldığımız anlık kararların, düşünülmeden söylenmiş sözlerin bizi götürdüğü, beklenmedik veya beklemek istemediğimiz sonları anlatıyor.

Klasik olsa bile sevilenler arasında yer almasının nedenlerinden biri de yazarın gereksiz betimlemelerden uzak kalıp günümüz edebiyatına oldukça yakın olması.

Karakteri yaşayacağınız bir kitap arıyorsanız buraya tıklayarak Ay Işığı Sokağı’nı kısa sürede okumaya başlayabilirsiniz.

Gerilim sevenlerin kitaplarının arasında mutlaka bir Stephen King kitabı vardır. Eğer tüm kitaplarınızı okuduysanız ve bu kitabına daha sıra gelmediyse hemen alıp sürükleyici bir roman ile sabahın ilk ışıklarına kadar kitap okuyabilirsiniz.

Sıkılmak şöyle dursun olay örgüsünün içerisinden çıkmak istemeyeceğiniz Billy Summers, Stephen King’in son şaheseri.

Keskin nişancı olan Billy Summers, sadece kötü insanları öldürüyor ve son bir iş daha yaparak bu mesleği bırakmak istiyor. Zekâsı ile zorlu son işinden sıyrılıp sıyrılamayacağı ise kitabın sonuna kadar gelmenizi sağlıyor.

Gerilimden biraz uzak polisiyeye daha yakın bu kitabı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Türk yazarlar arasında yeri başka olan Ahmet Ümit, Patasana ile bu yerini kalıcı hâle getiriyor. Akıcı hikâyesi ile tez zamanda sona ulaşacağınız kitap, Fırat’ın ışıltısına gizlenmiş karanlık sırları anlatıyor.

Fırat Nehri kıyısındaki antik bir kent kazısı için İstanbul’dan gelen arkeologlar, art arda gerçekleşen ölümler ile sarsılıyor. Ölümleri çözmeye çalışan karakterlerin yanı sıra kazıdaki 28 adet Patasana tableti de anlatılıyor.

Yan karakterlerin de dozunda olayın içine dahil edildiği kitapta, katili tahmin etmeniz oldukça zor. Bu yüzden de sonuna kadar bir solukta okuyacağınız kitap istiyorsanız Patasana’yı okunacaklar listesine alabilirsiniz.

Hâlâ kütüphanenizde yoksa Patasana’yı almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Klasik kitap okuma hedefiniz varsa ve bu hedefteki sayıya daha da yaklaşmak istiyorsanız tavsiyelerimizden birisi de Alexandre Dumas’ın Kamelyalı Kadın’ı olacak.

Birçok kez beyaz perdeye uyarlanmış olan Kamelyalı Kadın, iki âşığın hikâyesini anlatıyor. Ancak bu âşıklardan biri, Paris'in en meşhur metreslerinden biri olunca hikâye biraz zorlu ve yaralayıcı bir boyuta taşınıyor.

Kısa sürede okuyacağınız 244 sayfalık Kamelyalı Kadın’ı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Vladimir Bartol’un bu kitabı seneler geçse de bir daha okunacak türden kitaplar arasında. 11. yüzyılda İran’da kendini peygamber ilan eden Hasan Sabbah’ın üzerine kurulu kitap, etkileyici ve ürpertici hikâyesi ile dikkat çekiyor.

Seçilmiş bir grup insanı suikastçıya dönüştüren Hasan Sabbah’ın zekice kurguladığı planı okurken tarihte yer etmiş olayları da okuyacaksınız.

“Semerkant” kitabı ile de sevilen yazarın Fedailerin Kalesi: Alamut kitabını almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dünya çapında beğenilen kitaplardan biri olan Yüzyıllık Yalnızlık, yazar Gabriel Garcia Marquez’in Nobel Ödüllü kitabı. Milyonlarca okuyucunun hayal gücünü yakalayan klasiklerden Yüzyıllık Yalnızlık, bir ailenin yedi kuşağa yayılan hikâyesini anlatıyor.

Kolombiya ve Latin Amerika edebiyatı meraklılarının daha da severek okuyacağı kitapta, sıra dışı olayların gerçeğin ta kendisi gibi anlatılması ile kaybolup gidebilirsiniz.

Okuyanın bir süre sonra yine okuyup yeni şeyler keşfettiği kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Okurken bilgi edinmek de isteyenlerin ilgisini çekecek diğer kitap önerimiz ise Emrah Safa Gürkan’ın Ezbere Yaşayanlar: Vazgeçemediğimiz Alışkanlıklarımızın Kökenleri adlı kitabı.

Neden hediye almaktan vazgeçmiyoruz ya da neden dedikodu yapmadan duramıyoruz gibi birçok farklı alışkanlıkların sebebini incelerken tarihten sosyolojiye, antropolojiden psikolojiye kadar çeşitli alanların kökenlerine ineceksiniz.

Temelde birbirimize ne kadar çok benzediğimizi de gösteren kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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