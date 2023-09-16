19. yüzyılda yaşamış İrlandalı bir yazar olan Oscar Wilde, hayatı boyunca imza attığı pek çok farklı türdeki eseri ile kelimenin tam anlamıyla edebiyat dünyasını değiştirmiştir. Onun edebiyatı değiştirdiği gibi kendi bakış açınızı da değiştirmek istiyorsanız mutlaka okumanız gereken Oscar Wilde kitaplarından bazılarını listeledik.

Dünya edebiyatına damgasını vurmuş sayısız yazardan bahsedebiliriz ancak herkes kabul edecektir ki Oscar Wilde için ayrı bir başlık açmadan olmaz. 19. yüzyılda yaşamış olan İrlandalı yazar, ilk gençlik yıllarından itibaren tutkulu bir şekilde edebiyata sarıldı. Edebiyatın her türünü sevdiği için de pek çok farklı türde eser veren Oscar Wilde, öldüğü zaman geride oldukça önemli bir miras bıraktı.

Oscar Wilde ismini dünya edebiyatı için bu kadar önemli hale getiren en önemli özelliği onun kendine has üslubu olmuştur. Bir de bu benzersiz dille anlattığı hikayeler o güne kadar görülmüş hiçbir edebi esere benzemediği için dünya edebiyatında bir efsane haline gelmiştir. Tabii pek çok yazar gibi onun hayatı da pek iyi geçmedi. Gelin kısaca Oscar Wilde’ı tanıyalım ve mutlaka okumanız gereken kitaplarından bazılarını görelim.

Kısaca yazarımızı tanıyarak başlayalım; Oscar Wilde kimdir?

Tam adıyla Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde, 16 Ekim 1854 tarihinde İrlanda’nın Dublin kentinde dünyaya geldi. Kraliyet Okulu ve Trinity Koleji’nin ardından eğitimini Oxford Üniversitesi Magdalen Koleji’nde tamamladı. Edebiyata ve estetiğe olan tutkusu buradaki öğrencilik sürecinde gelişti.

1880 yılındaki ilk oyununun ardından pek çok tiyatro oyunu, roman, kısa öykü ve şiir kaleme aldı. Bir dönem estetik üzerine dersler verdi. Muhalif olan yazar aynı zamanda biseksüeldir. Erkeklerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle ahlaksızlık suçlaması ile hapse atıldı. Hapis cezası bittikten sonra sağlığı da bozulan Wilde, 30 Kasım 1900 tarihinde menenjit nedeniyle hayatını kaybetti.

Mutlaka okumanız gereken Oscar Wilde kitaplarından bazıları:

Dorian Gray’in Portresi

Önemsiz Bir Kadın

Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar

De Profundis

Bay W. H.’in Portresi

Reading Zindanı Baladı

Mutlu Prens

Ciddi Olmanın Önemi

Yıldız Çocuk

Yalanın Yozlaşması

Hayat, Ciddiye Alınamayacak Kadar Önemlidir

Oscar Wilde’ı herkesin tanıdığı kitap: Dorian Gray’in Portresi

Yayımlandığı dönem büyük ses getiren ve çok sert eleştiriler alan Dorian Gray’in Portresi, aynı zamanda Oscar Wilde yargılandığı sırada delil olarak da kullanılmıştır. Sonsuz gençlik ve güzellik üzerinden estetik kavramının derinlemesine işlendiği roman, aynı zamanda insanın hırslarının ve tutkularının kölesi olduğu zaman nasıl bir yozlaşma içine gireceğini de tüm çıplaklığıyla anlatıyor.

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En tanınmış tiyatro oyunlarından: Önemsiz Bir Kadın

Oscar Wilde denilince akla gelen ilk tiyatro oyunlarından bir tanesi olan Önemsiz Bir Kadın, yazarın hayat üstüne derin kafa yormalarının bir sonucu olarak karşımızı çıkıyor. Klasik oyunlara hiç de benzemeyen bir anlatıya sahip olan Önemsiz Bir Kadın her satırında erdem, masumiyet, aşk, evlilik, yoksulluk, zenginlik gibi hayatımızın tam merkezindeki konulara odaklanıyor.

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Her şeye dair düşünceleri: Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar

Oscar Wilde yalnızca edebi üretim yapmamıştır, aynı zamanda sanatın her alanına dair yoğun eleştiriler de kaleme almıştır. Elbette bunları daha çok kısa notlar halinde geride bıraktığı için sonraki yıllarda tüm bu düşünceler Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar isimli kitapta toplandı. Kitap boyunca yazarın pek çok farklı konu hakkındaki en net düşüncelerini öğrenme fırsatımız oluyor.

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Okunmamış bir mektup: De Profundis

Oscar Wilde, Alfred Douglas'la eşcinsel ilişkisi yaşadığı gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Burada yaşadığı sürecin hayatının en kötü dönemi olduğunu söyleyen Wilde, hapiste olduğu sırada Douglas’a bir mektup yazdı ancak bu mektup alıcısının eline bir türlü geçmedi. İşte bu kitap sonraki yıllarda De Profundis adıyla okuyucularla buluştu.

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Bay W. H.’in Portresi ilginç bir kitap. Shakespeare'in Soneler'inde geçen W. H. ismi hakkında sayısız iddiadan birini alan Oscar Wilde, bu iddia üzerine bu romanı kurguladı. İddiaya göre W. H. aslında Willie Hughes isimli genç bir oyuncuydu ve Shakespeare de bu adama aşıktı. İşte roman boyunca karakterimiz Erskine’nin bu iddianın peşine düşmesini okuyoruz.

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Hapisten yansımalar: Reading Zindanı Baladı

Uzun bir şiir olan Reading Zindanı Baladı, Oscar Wilde’ın hapiste olduğu dönemde yazdığı ve oradaki mahkumlardan birini anlattığı eseridir. Charles Thomas Wooldridge isimli mahkum, bir cinnet anında eşini öldürmüş ve idam cezasına çarptırılmıştır. Oscar Wilde, balad boyunca bu mahkumun hikayesini tüyleri diken diken edecek şekilde anlatıyor.

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Oğullarına yazdığı masallar: Mutlu Prens

İlk kez 1888 yılında yayımlanan Mutlu Prens kitabındaki masalların aslında Oscar Wilde tarafından oğullarına yazıldığı düşünülür ancak yazar, şu cümlelerle okuyucu kitlesini tanımlar; ‘Yediden yetmişe çocuk ruhlu insanlar, şaşırma ve sevinme gibi çocuksu yetilerini koruyanlar.’ Bize de yazarın tanımı üstüne başka söz söylemek düşmez.

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En önemli eserlerinden: Ciddi Olmanın Önemi

Ciddi Olmanın Önemi adlı eserini saçmanın kusursuz mantığı ile yazdığını söyleyen Oscar Wilde, kaleme aldığı her satırda aslında dünya edebiyatını değiştirecek adımlar atıyor. Dönemin toplumunun iki yüzlü yapısından ve maske olduğuna inandığı geleneklerden bahseden yazar, tüm bunları bir dizi komik olay üzerinden keyifli bir dille anlatıyor.

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Yazarla tanışmak isteyenler için: Yıldız Çocuk

Yıldız Çocuk kitabı aslında yazarın Yıldız Çocuk ve Balıkçı ile Ruhu isimli, temaları birbirine benzeyen iki uzun öyküsünden oluşuyor. Yetişkinler gibi çocukların da aynı heyecanla okuyabileceği bu hikayeler, daha önce hiç Oscar Wilde okumamış kişilerin de yazar ile tanışması için iyi bir başlangıç olacaktır.

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Olgunluk çağı eseri: Yalanın Yozlaşması

Yalanın Yozlaşması eseri pek çok farklı konu üzerine Oscar Wilde tarafından kaleme alınmış denemelerden oluşuyor. İlk kez 1891 yılında yayımlanan eserde yazar, kaleminin en sert ucuyla eleştiriler yapıyor. Sanat sanat içindir felsefesini sonuna kadar savunan Oscar Wilde, sanatın ahlaki bir amacı olması gerektiğini söyleyen eleştirmenlere veriyor veriştiriyor.

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Oscar Wilde sayısız eser verdi ancak her yazdığı şey de basılmadı. Bazı yazdıkları sonraki yıllarda defter aralarından ya da yayıma uygun bulunmamış nüshalardan çıktı. Hayat, Ciddiye Alınamayacak Kadar Önemlidir isimli kitapta yazarın pek çok farklı konu hakkında kaleme aldığı, aforizma tadındaki cümleleriyle karşılaşıyoruz.

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Dünya edebiyatının en önemli isimlerinden bir tanesi olan Oscar Wilde’ın mutlaka okumanız gereken kitaplarından bazılarını listeleyerek kısaca okuyucuya sundukları hikayelerden bahsettik. Oscar Wilde hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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