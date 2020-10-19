Hayatınızda İz Bırakacak 9 Şahane Kitap Tavsiyesi

Bu listedeki kitapların büyük bir bölümünü daha önce bir yerlerde duymuş, hatta okumuş bile olabilirsiniz. Bunun nedeni milyonların hayatına iz bırakmış olmalarıdır. Sizin için Amazon Türkiye üzerinden küçük bir kitap tavsiye listesi hazırladık.

Amazon, kitap konusunda son derece geniş bir kategoriye sahip. Şirket, farklı kategorilerde ve dillerde yüzlerce kitap sunuyor ve siz sipariş verdikten kısa bir süre sonra kitapları okuyucularıyla buluşturuyor.

Edebiyat ve bilim kurgu kitapları, en yoğun ilgi gören kategoriler arasında yer alıyor. Biz de sizler için, Amazon sitesinde satılan ve mutlaka okumanız gereken 10 edebiyat ve bilim kurgu kitabını özetleriyle beraber inceledik. Şimdiden keyifli okumalar dileriz.

10 edebiyat ve bilim kurgu Kitabı:

Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Victor Hugo

Ben, Kirke - Madeline Miller

Simyacı - Paulo Coelho

Camdaki Kız - Gülseren Budaycıoğlu

Kırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marquez

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig

Bir Daha Bak - Jodi Picoult

Çizgi Pijamalı Çocuk - John Boyne

Sineklerin Tanrısı - William Golding

Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Victor Hugo

Sefiller, Notre Dame’ın Kamburu gibi kitaplarıyla Dünya Klasikleri kategorisinde büyük ses getiren dünyanın en başarılı yazarlarından birisi olan Victor Hugo, yazmış olduğu bu kitapta kendi şahit olduğu bir idam sahnesinden esinlenerek hayatın gerçeklerine dikkat çekiyor.

Victor Hugo, Romantik dönem yazarı olduğu için bu tarzı tüm kitaplarına ve haliyle bu kitaba da yansımış durumda. Kitap, hakkında idam kararı verilen bir adamın iç dünyasında yaşadığı hesaplaşmaları anlatarak kesinleşen ölüm korkusunun ne kadar sarsıcı olduğunu betimliyor. Kitaba ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

1984 - George Orwell

Distopik dünyayı anlatan en başarılı kitaplardan birisi olan 1984, kapitalizmi, insanların boyun eğdikleri sistemi ve rutinleri sert ve sarsıcı bir dille anlatıyor. George Orwell zaten toplumsal sorunları eleştiren kitaplarıyla biliniyor ve 1984 de yazarın en başarılı ve en ses getiren kitaplarından birisi.

1984, bireyselliğin tamamen yok edildiği, insanların ben kavramının kalmadığı ve her şeyin kontrol edildiği distopik bir dünyayı anlatıyor. Kitap, hem geçmişte hem de potansiyel gelecekte insanların nasıl kontrol edilebildiğini, insanların birer kişi olmaktan çıkıp sistemin bir parçası haline gelmesini başarılı bir şekilde ele alıyor. Kitabı Amazon’dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ben, Kirke - Madeline Miller

Madeline Miller, genellikle mitolojik olaylar üzerine yoğunlaşan ve bu hikayelerden kurgu yaratan başarılı bir yazar. Ben, Kirke, yayınlanmasının ardından büyük ses getirmeyi başardı ve kitap birçok farklı dile çevrilerek tüm dünyada satış rekorları kırdı.

Kirke, bir gün büyü yapabildiğini fark ettikten sonra bu yeteneğini kullanıyor ve bir adaya sürgün edilerek terk ediliyor. Cadı olarak nitelendirilen Kirke, ölümsüz olduğu için yüzyıllar boyunca o adada kalmak zorunda kalıyor ve bu zorunluluk onu kötü ve acımasız bir insan haline getirmeye başlıyor. Kitabı satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Simyacı - Paulo Coelho

Brezilya’lı yazar Paulo Coelho, bugüne kadar sayısız başarılı esere imza atmış durumda. Coelho’nun 1988 yılında yazmış olduğu Simyacı, milyonlarca okuyucuya sahip ve yaklaşık 10 yıldır en çok satan kitaplar listesinde yerini koruyor.

Simyacı, rüyasında Mısır Piramitlerinde bir hazine gördükten sonra buna inanan ve Mısır’a doğru yolan çıkan Santiago’nun hikayesini anlatıyor. Yüreğinin sesini dinleyerek hareket eden Santiago, mutluluğu Mısır’da gördüğü hazinede bulacağını düşünür ancak Paulo Coelho, aradığımız mutluluğun aslında çok da uzakta olmadığını başarılı bir şekilde bizlere öğretir. Kitaba Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu

Başarılı bir yazar ve ve doktor olan Gülseren Budayıcıoğlu, yazmış olduğu bu kitapta üzüntü içerisinde yaşayan bir kadının acıklı hikayesini konu alıyor. Yazar, Türkiye’de ilk özel psikyatr merkezini açtıktan sonra kitaplarının konularını genellikle hayatında psikolojik travmalar yaşayan insanlar üzerinden belirliyor.

Camdaki Kız, Nalan adlı bir kadının kocasından boşanıp sevdiği adam olan Fahri ile birlikte olma hikayesini anlatıyor. Fahri’ye kuma gibi giden Nalan, Fahri’yi kaybetmekten çok korkar ancak bir gün onun vefat haberiyle yıkılır. Sevdiği herkesi teker teker kaybeden Nalan’ın artık hayatını değiştirmesi gerekiyordur. Kitaba Amazon’da bir göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Kırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marquez

Kolombiyalı ünlü yazar Gabriel Garcia Marquez, yazmış olduğu romanlarıyla son derece ünlü ve başarılı bir isim haline geldi. Yazarın 1987 yılında yazmış olduğu yedinci romanı Kırmızı Pazartesi, bugüne kadar herkesin örtbas etmeye çalıştığı bir namus cinayetini konu alıyor.

Kırmızı Pazartesi, köyde bir kızın bekaretini bozan Santiago’nun nasıl öldürüldüğünü anlatıyor. Pablo ve Pedro, kız kardeşlerinin bekaretini bozan kişinin Santiago olduğunu öğrendikten sonra onu vahşice katletmeye karar veriyor ve köydeki herkes bu cinayetin işleneceğini bilse de kimse Santiago’yu uyarmıyor. Kitaba Amazon’dan ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig

Ünlü Avusturalya’lı yazar Stefan Zweig, Satranç gibi dünya klasiklerinin içerisinde yer alan birçok kitaba imza attı. Zweig, ele aldığı bu kitapta aşkıyla yanıp tutuşsa da yalnız ölen bir kadının hikayesini anlatıyor.

Bay R, doğum gününde üzerinde isim bulunmayan bir mektup alır. Mektup, R’ye 13 yaşından beri aşık olan ve hiçbir zaman bunu söyleyemeyen bir kadın tarafından yazılmıştır. Bay R, zamanında bu kadınla kısa süreli ilişki yaşamış olsa da, kadının gerçekte kim olduğunu ve hatta ondan bir çocuğu olduğunu bile kadının ölümünden sonra öğrenir. Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir Daha Bak - Jodi Picoult

Jodi Picoult, 2010 yılında çıkarmış olduğu bu kitapla New York Times Bestseller listesinde birinci sıraya yerleşmeyi başardı. Kitap, alışkın olduğumuzdan çok daha farklı bir aşk hikayesini konu alıyor ve işlenen temalar romantik olmaktan çok ürpertici ve korkutucu cinsten.

Ross, sevdiği kadını kaybetmiş bir hayalet avcısıdır. İşini yaparken elbet bir gün sevdiği kadının hayaletini göreceğine inanan Ross, bir gün bir arazi üzerinde çalışmaya başladıktan sonra gördüğü hayaletlerle ırk ıslahı adı altında yapılan cinayetlerin sır perdesini aralar. Kitabı Amazon’da daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Çizgi Pijamalı Çocuk - John Boyne

Çizgi Pijamalı Çocuk, İrlandalı bir çocuk yazarı olan John Boyne tarafından 2007 yılında yazılmış. Kitap, ilk bakışta bir çocuk kitabı olarak görülse de, genç yetişkin demeden herkese hitap edecek bir konuya sahip.

Çizgi Pijamalı Çocuk, Nazi Almanya’sında yaşayan 9 yaşındaki Bruno’nun yaşadıklarını anlatıyor. Bruno’nun babası bir Nazi subayıdır ve ailecek Auschwitz’e taşınmak zorunda kalırlar. Bruno, evinin civarlarında gezinirken tel örgülerin ardında sefil bir çocuk olan Shmuel ile tanışır ve Bruno, ileride aynı kaderi paylaşacağı bu insanla hayatın acı verici yönlerini görmeye başlar. Kitabı Amazon’dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sineklerin Tanrısı - William Golding

2. Dünya Savaşında savaşmış bir asker olan William Golding, yazmış olduğu kitaplarla aynı zamanda son derece başarılı bir yazar. Sineklerin Tanrısı, medeniyet denen şeyin toplumda kolayca yıkılabilir bir sistem olduğunu anlatıyor.

Kitap, atom savaşı sırasında ıssız bir adaya düşen çocukları ve bu çocukların yavaş yavaş uygarlıktan uzaklaşmasını konu alıyor. Bu kitap sayesinde en medeni dediğimiz insanın bile zorlu koşullarda bir hayvandan farkı kalmayacağını görüyoruz. Kitaba Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Listemizin şimdilik sonuna geldik. Yeni kitapları da zamanla bu listeye ekleyerek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu sırada siz de kişisel kitap önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi okumalar :)