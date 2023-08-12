Japon edebiyatının yaratıcı, fantastik ögelerle dolu ve dramatik sularına giriş yapıp o dünyalarda kaybolmak isteyenlere 10 kitap önerisiyle geldik!

Edebiyata ve Japon kültürüne ilgi duyanlar son dönemde farklı yayınevlerinin çıkardığı Japon Edebiyatı serilerini görmüştür. Farklı türlerde ancak her biri birbirinden başarılı, kültleşmiş eserlerle dolu bu serilerin içinden hangisini seçip başlayacağını bilemeyenler için bazı kitaplar seçtik.

Tabii ki bahsettiğimiz, Japonya gibi köklü bir kültürün edebiyatı olunca, listede mutlaka eksikler olacaktır. Eğer 'bu da mutlaka okunmalı' dediğiniz önerileriniz olursa, yorumlara bekliyoruz. Şimdiden keyifli okumalar!

Mutlaka kitaplığınıza eklemeniz gereken Japon edebiyatı eserleri;

Kendisiyle hiçbir zaman barışamamış; başarısız ve kimliksiz biri olduğuna inanan Oba Yozo, kendine bir 'soytarı' rolü biçmiş ve bu rolle yaşamını sürdürmektedir. Aristokrat bir ailenin çocuğu olan Oba Yozo'nun keder, pişmanlık ve hatalarla dolu hayatının hikayesini okuduğumuz İnsanlığımı Yitirirken, aynı zamanda Osamu Dazai'nin hayatıyla da paralellikler gösteriyor ve yazar bu kitabı tamamladıktan kısa süre sonra intihar etti...

İnsanlığımı Yitirirken'i incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Kanser teşhisi alan ve ömrünün son günlerini yaşadığını bilen yaşlı bir adam olan Utsugi, bu son günleri umursamaz bir tavırla yaşar. Etrafında dört dönen kimseyi umursamazken, ölümden de korkmuyor gibidir. Ancak hayatının bitiyor oluşu, ihtirasların, heyecanın ve duyguların da tükendiği anlamına gelmez. Tuttuğu günlüğü, tüm bu duyguları ironik ve mizahi bir dille aktarır. Ömür, yaşlılık ve ölüm üçgeninin trajikomik hikayesi, modern Japon edebiyatının en büyük kalemlerinden biri olan Tanizaki'nin elinden, mutlaka okunması gereken bir eser.

Çılgın Bir İhtiyarın Güncesi'ni daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Japon kültürüne daha yakından bakmak ve bu büyüleyici kültürün mitlerini, halk hikayelerini ve efsanelerini modern bir üslup ile okumak isterseniz, ölülere müzik yapmaya zorlanan kör bir müzisyen, gezginlere musallat olan cinler, yüzü olmayan hayaletler, ölümden dönen samuraylar ve çok daha fazlasına şahit olacağınız Kvaidan: Tuhaf Şeylere Dair Öyküler ve İncelemeler'i mutlaka okumalısınız.

Kvaidan: tuhaf Şeylere Dair Öyküler ve İncelemeler'i kitaplığınıza eklemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Japon edebiyatının en önemli yazarlarından Natsume Soseki, Üç Köşeli Dünya'da şehri terk ederek dağlara doğru yola çıkan ve orada bir kaplıcada gizemli bir kadınla tanışan bir sanatçının hikayesini anlatıyor. Gizemli kadının trajik hikayesi, zaten bir dönüşümün içinde olan karakterimizin düşüncelerini iyiden iyiye değiştiriyor.

Üç Köşeli Dünya'yı incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Ülkemizde ve dünya genelinde en çok popülerleşmiş; kitapları onlarca dile çevrilen Japon yazar Haruki Murakami'nin 'İmkansızın Şarkısı' isimli romanı, kulağında çalan bir şarkı ile üniversite yıllarına yolculuğa çıkan Toru Watanabe'nin intihar eden en yakın arkadaşı, ailesiyle olan ilişkileri ve çözümsüzlüklerle dolu aşk hayatı sarmalında geçen başarılı bir anlatı.

İmkansızın Şarkısı'nı henüz okumadıysanız buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Japon öykücülüğünün en büyük ismi kabul edilen Ryunosuke Akutagava'nın öykülerinden oluşan bu derlemede cehennemin resmini yapmaya çalışan; kendini kaybetmiş bir ressamın, bir gölde yaşadığı düşünülen gizemli bir ejderhanın, Japonya'ya yolculuk eden şeytanın ve çok daha fazlasının 'garip' hikayeleri var.

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Modern Japon edebiyatının ve Japon edebiyatında gotik anlatının en başarılı ismi kabul edilen; ismi Edgar Allen Poe gibi yazarlarla birlikte anılan Kyoka İzumi'nin her biri birbirinden ilginç hikayelerle dolu bu derlemesinde karşınıza kasabalara musallat olan şeytanlardan sırları açığa çıkmasın diye uyanık halde ameliyata giren bir kadına şaşırtıcı karakterler çıkacak.

Büyücü ve Diğer Gotik Öyküler'i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ölüm, kan ve intihar saplantısını bir gencin kendisiyle savaşı üzerinden anlatan; modern yaşamın reddi ve eşcinsellik gibi temalara da dokunarak okuyucuya bir tür iç hesaplaşma metni okutan Bir Maskenin İtirafları, hem Japon edebiyatı hem de dünya edebiyatı için değerli isimlerden biri olan Yukio Mişima'nın otobiyografik izler de taşıyan en önemli romanlarından biri.

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9 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye atom bombası atıldığında bölgedeki bir hastanede radyolog olarak görev alan Takaşi Nagai, yaralı kurtulduğu korkunç saldırı sonrası gönüllü sağlık çalışanı olarak yardım çalışmalarına katılıyor. Bu deneyimi, bombanın atılma anını ve sonrasındaki acı deneyimleri raporlayan Nagai'nin bu raporlarından yola çıkarak kaleme aldığı Nagasaki'nin Çanları, dünya tarihine geçmiş bu insanlık ayıbını birinci gözden görmenizi sağlayacak.

"Bilimin zaferi, vatanımın yenilgisiydi. Fizikçilerin sevinci, Japonların kederiydi. Karmaşık duygular yüreğimi yakarken atom bombasıyla kavrulan, sefil durumdaki topraklarda dolandım."

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1600'lü yılların ortasında yaşayan ve Japon haiku şairlerinin en büyüğü olarak kabul edilen Matsuo Başô’nun çıktığı beş yolculuğunu ve bu yolculuklarında yazdığı haiku'ları okuyacağınız Kuzeye Giden İnce Yol, yalın anlatımı ve tasvirleriyle farklı bir okuma deneyimi sunarken yüzlerce yıl öncesinin kültürel ve sosyal kodlarına da göz atmanızı sağlıyor.

Kuzeye Giden İnce Yol'a göz atmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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