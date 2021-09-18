E-ticaret devlerinden olan Amazon, satış platformunda 600'den fazla Çin merkezli markayı ve bu markalara bağlı 3000 satıcı hesabını kalıcı olarak plaformdan uzaklaştırdığını duyurdu. Markaların böyle bir durumla karşı karşıya kalmalarının sebebiyse 'inceleme bölümü dolandırıcılığı'

Kurucusu Jeff Bezos ile tanıdığımız ve dünya çapında en çok kullanılan e-ticaret platformlarından olan Amazon, bünyesinde milyonlarca satıcı bulunduruyor. Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan ve özellikle de Prime isimli hızlı kargolama hizmetiyle dikkat çeken platform, bugün tatsız bir gelişmeyle karşımızda.

Söz konusu e-ticaret devinin platformunda, ilkelere ters düşen hareketler yapıldığından çok sayıda satıcı hesabı ve marka, kalıcı olarak Amazon’dan uzaklaştırıldı. Söz konusu ilkelere ters düşen hareketlerin tüm e-ticaret platformları için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. İşte ürünlerin inceleme kısmını konu alan olay hakkındaki detaylar:

3000’den fazla satıcı hesabı ve 600’den fazla marka, platformdan kaldırıldı:

Aukey, Mpow, RavPower, Vava, TaoTronics ve Choetech gibi markaların bulunduğu listede toplamda 600’ü aşkın marka bulunuyor. E-ticaret devine bunu neden yaptığı sorulduğunda ise bu markaların bilerek ve tekrar tekrar Amazon’un ilkelerine, özellikle de inceleme konusundakilere uymadığını söyledi. Burada alıcılar tarafından yapılmayan sahte incelemeler ve birtakım tekliflerle kötü incelemelerin kaldırılmasının teklif edilmesi örnek olarak gösterildi.

Listede başka hangi markaların olduğu şu an bilinmiyor. Bunun yanında bu markaların birçoğunun, söz konusu uzaklaştırmadan kaçabileceği de ortada. Daha önce de aralarından birkaç marka bu tür uzaklaştırmalarla karşı karşıya kalmış fakat bazı ürünleri yine de Amazon’da satılırken görülmüştü.

Konu hakkında yaptığı açıklamada Amazon, ilkelere uymayan söz konusu markalar nerelerde olurlarsa olsunlar hem satıcı hem de alıcı için güvenli alışveriş deneyimini sağlamak için bu markaları yasaklayacağını, uzaklaştıracağını ve hatta gerekirse legal yollarla peşinde olacağını söylüyor.