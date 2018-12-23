Son zamanlarda Amazon'un kullanıcı verilerini başkasına atması sonucu oluşan akıllı asistan felaketi için açıklama geldi.

Almanya’daki bir Amazon Alexa kullanıcısı, şirketin kaydettiği kişisel verilerini talep etmeye karar vermişti. Ancak bu talebin sonucunda hiç tanımadığı birinin 1.700 ses kaydına ulaşmıştı.

Alman kullanıcı, Amazon’dan kendi verilerini istemişti ancak iki ayın ardından, Amazon Alexa aracılığıyla yaptığı aramaları içeren 100 MB’lık verisini almıştı.

Ancak aldığı dosyalarda çıkaramadığı ve kendisine ait olmadığını düşündüğü onlarca veri bulunuyordu. Durumu Amazon’a bildiren adam cevap alamayınca dosyaları kaydederek durumu Almanya’da bulunan C’t magazine’e bildirdi.

Dergi kendi araştırmasını başlattı ve dosyaları inceledi. İncelemenin sonucunda diğer kullanıcı tespit edildi. İncelemenin sonunda yalnızca şahıs tespiti yapılmadı, ayrıca kullanıcının müzik zevki, kız arkadaşının kimliği, sahip olduğu cihazlar gibi bilgilere ulaşıldı. Dosyaların incelenmesi sonucunda cihazın kullanıcı duş alırken bile onu dinlediği ortaya çıktı.

Son olarak verileri paylaşılan kullanıcıya ulaşıldı. Kullanıcıya ulaşıldığı zaman, verilerin kendisine ait olduğunu doğrulayan kullanıcı, Amazon’un bu durumla ilgili bir uyarıda bulunmadığını belirtti.

Amazon ise savunması olarak bu durumun tek seferlik bir çalışan hatası olduğunu belirtti ancak Amazon hala AB yasaları uyarınca para cezasına çarptırılmakta.

Kısaca özetlemek gerekirse bu hikâyeyle birlikte akıllı asistanlara olan güvenimiz bir kez daha sarsılmış oluyor. Amazon, her zaman Echo cihazlarının sürekli olarak dinlemediğini söylese de veriler bunun tam tersini söylüyor. Tabii ki kullanıcının duş alırken Echo’ya komut verdiğini düşünüyorsanız orası ayrı.