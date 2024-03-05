Bilgisayar başında geçirdiğiniz saatlerinizi çok daha konforlu hâle getirecek ürün önerilerini sizin için derledik.

Günümüz dünyasında birçoğumuzun saatleri bilgisayar başında geçiyor. Hâl böyle olunca ortaya; bilek ağrıları, omurga ağrıları, kamburluk gibi sorunlar çıkabiliyor.

Hem bu tip sorunların önüne geçmeyi amaçlayan hem de çalışma ya da oyun alanınızı çok daha düzenli ve konforlu hâle getiren bazı ürün önerilerini sizlerle buluşturuyoruz.

Bel ve omurga ağrılarına son veren Ankaflex Medikal Visco Ofis Araç Bel Yastığı:

Orta yumuşaklık ve yüksek elastiklik özelliğine sahip Ankaflex Medikal Visco Ofis Araç Bel Yastığı, ergonomik tasarımıyla alt ve orta sınıf ağrıların giderilmesini sağlıyor. Uzun saatler bilgisayar kullananların muzdarip olduğu oturuş bozukluğunu düzelterek vücudu doğru fizyolojik eğriye ulaştırıyor. Ayrıca nefes alabilen kılıfı sayesinde sırtınızı gün boyu serin tutuyor.

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Ekran görüşünüzü ve duruşunuzu çok daha iyi seviyeye getiren Mufamet Basic Laptop Standı Yükseltici:

Ekran başında çalışanlar için en faydalı ürünlerden biri olan laptop standı, dilediğiniz açıda ayarlanma özelliğine sahip. Ayrıca ön kısımda bulunan tutma aparatları bilgisayarınızın en yüksek seviyede dahi dengede kalmasını sağlıyor. 8 kiloya kadar olan cihazları taşıyabilen stant, yapısındaki özel silikon korumalar sayesinde masanın ve bilgisayarın çizilmesinin önüne geçiyor.

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Aşırı ısınmanın beraberindeki sistem yavaşlamasını sona erdiren Frisby FNC-5250ST GS2 Notebook Soğutucu & Stand:

Isınmayı minimuma indiren Frisby FNC-5250ST GS2 Notebook Soğutucu & Stand, 5 farklı açıya kadar ayarlanabiliyor. Düşük gürültüyle rahat hava akışı sağlayan soğutucuyu ister dizinizin üstünde, ister yatakta, ister çalışma masanızda rahatça kullanabilirsiniz. Led ışıklarla ambiyans sunan soğutucu standı çalıştırmak için yalnızca bilgisayarınızın USB girişine bağlamanız yeterli.

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Masa başında geçirdiğiniz saatlere konfor sunan Logitech Lift Sessiz Kablosuz Ergonomik Dikey Mouse:

Başparmak desteği, sessiz tıklama ve 57 derecelik açısı ile bileğinizi yükselterek rahatlama hissi veren Logitech Lift Sessiz Kablosuz Ergonomik Dikey Mouse, Logi Options+ uygulamasıyla kişiselleştirme imkânı sunuyor. 4 adet tuşuna istediğiniz kısayolu atayabileceğiniz mouse, tek tuşla uygulamalar arası kolayca geçiş sağlıyor. Ergonomi göz önünde bulunarak tasarlandığı için konforunuzdan ödün vermeden saatlerce kullanabilirsiniz.

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Klavye kullanımını çok daha konforlu hâle getiren Logitech Wave Keys Kablosuz Bluetooth Dolgulu Avuç İçi Destekli Ergonomik Türkçe Q Klavye:

Klavyenin dalgalı tasarımı; elleri, bilekleri ve kolları; daha fazla avuç içi desteği ile daha az baskı oluşturarak doğal bir yazma pozisyonuna getiriyor. Ergonomistler tarafından geliştirilen klavye, hafızalı köpüğüyle hem konfor sağlıyor hem de zaman kazandırıyor. Ayrıca Logi Options+ uygulamasını indirerek klavye deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz.

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Masanızdaki her şeyi tek bir yerde düzenleyebilen KDD Kulaklık, Telefon, iPad ve Kablo Tutucu:

İster evinizdeki ister ofinizdeki masayı şipşak düzenlemenizi sağlayan KDD Kulaklık, Telefon, iPad ve Kablo Tutucu, yerden tasarruf sağlayarak çalışma alanınıza konfor katıyor. Üstelik kaymayı ve denge bozulmasını önlemek için silikon ped, kauçuk ve metal malzemelerle donatılmış. Çalışma alanınız düzenli olmayınca rahat çalışamayanlardansanız bu ürün tam olarak sizin için diyebiliriz.

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Kahvenizi sürekli sıcak tutan VOBAGA Kahve fincanı ısıtıcı:

Sıcak içeceğinizi her zaman ilk koyduğunuz anki kadar sıcak tutmaya yarayan VOBAGA Kahve fincanı ısıtıcı, su sıçramasını önlemek için sızdırmaz yalıtım teknolojisini kullanıyor. Güvenlik önlemini de unutmuyor ve 4 saat aralıksız çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanıyor.

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Oturarak geçirdiğiniz saatleri özgür ve rahat kılan Xdrive Toryum Oyuncu Koltuğu:

Fizyoterapi ve ortopedi alanında uzman kişilerle tasarlanan Xdrive Toryum Oyuncu Koltuğu, ayarlanabilir destek sistemlerinden oluşuyor. Böylece beliniz, başınız ve boynunuz hep rahat kalıyor. 160 derece yaslanma özelliği sayesinde çalışırken ya da oyun oynarken arkanıza yaslanıp konforun keyfini çıkarabilirsiniz!

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Mouse kullanımınızı ergonomiyle buluşturan Zelotes C-18 Oyuncu Dikey Ergonomik Mouse:

Saatler boyu oyun oynayıp en ufak bir bilek ya da parmak ağrısı hissetmeyeceğiniz bir mouse bakıyorsanız Zelotes C-18 Oyuncu Dikey Ergonomik Mouse aradığınız ürün olabilir. 5 seviyeli hız değişim ayarı, RGB ışıklandırma ve 11 çekiş kontrolüyle mouse kullanımınızı çok daha konforlu hâle getiriyor. Bir kere alıştınız mı ergonomik olmayan mouse’ları nasıl kullandığınıza hayret edebilirsiniz.

Ürünü incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Ayak konforunuzu da unutmadık: Beddo Bambu Serisi Masa Altı Ayaklık

Belimizi yastıkla ayarladık, peki ayaklarımız ne olacak? İşte burada devreye Beddo Bambu Serisi Masa Altı Ayaklık giriyor. Kan dolaşımını dengeleyen ayaklık, bacakların askıda kalarak bel ve kalça eklemlerine baskı yapmasının önüne geçiyor. Karıncalanma ve uyuşma hissine ise son veriyor. Ayrıca kış günlerinde ayaklarınızın soğuk zemine temasını engellemeyi ihmal etmiyor!

Ürünü incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Active Team Ergonomik Jel Bilek Destekli Mousepad ile mouse kullanırken bilek ağrısı çekmek zorunda değilsiniz:

Ergonomik yapısı sayesinde bilgisayar kullanırken geçirdiğiniz vakti çok daha konforlu kılan Active Team Ergonomik Jel Bilek Destekli Mousepad, kaymaz tabanı ile mouse kullanımınızı bir adım yukarı taşıyor. Yumuşak yüzeyi ve jel pedi, bileğinizin şeklini alarak ağrılarınızı ortadan kaldırıyor.

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