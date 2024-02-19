Kendinize bir şeyler kazandırmak için yeni bilgileri hafızanıza almak, hayatınızda buna göre bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise kitaplara başvurmak çoğu zaman tercih edilebilir bir yöntem. İlgi alanınız ne olursa olsun şaraptan mutfağa, yapay zekâdan ekonomiye kadar herhangi bir konuda kendinizi daha bilinçli kılmak istiyorsanız bazı önerilerimiz var.

Yeni bir şeyler öğrenmenin hevesi ile kendinizi daha da verimli hissedebileceğiniz noktada, yatkın olduğunuz bir konu üzerinden ilerleyebileceğiniz gibi sıfırdan başlamak da oldukça heyecanlı bir tercih olabilir.

Eğer hayat sizin için akıp gidiyorsa ve bazı anlamlar kazandırmak için bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız o zaman birbirinden farklı konulardaki kitap önerilerimize göz atabilirsiniz.

Yönetici olma yolunda ilerlemek isteyenlerin okumak isteyeceği bir kitap: Dakikalar İçinde İşletme - Etkili Bir Yönetim İçin Gereken 200 Temel Kavram

Yönetici olabilir ve kendinizi geliştirmek, başka bir bakış açısı kazanmak istiyor olabilirsiniz. Ya da yönetici olmak bir hedefinizdir. Hangi konumda olursanız olun bu konuda alacağınız herhangi bir bilgi sizi daha ileriye taşıyabilir.

7/24 çalışılan bir zamana geldiğimiz ve modern yönetim sisteminin de değiştiği günümüzde, bu kitap size bir rehber olabilir. İş dünyasında denenmiş ve test edilmiş 200 kavramın ele alındığı kitapta; etkin organizasyonun temelleri, iletişim ve karar vermenin bilimi, değişim yönetimi, planlama, inovasyon, iş zekâsı ve ekip çalışması gibi pek çok konudan bahsediliyor. Ezber bozan yöneticilerin biyografilerinin de yer aldığı kitap, okumaya başladığınız andan itibaren ilginizi çekecek.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Pazarlama dünyasında olanlar, sayfaları hızlıca çevirmeye başlayabilir: Bütün Pazarlamacılar Yalancıdır

Eğer bir markanız varsa ve onu daha iyi yerlere taşımak istiyorsanız Seth Godin’in eserini incelemeye başlayabilirsiniz. Pazarlama mesleğine başka bir bakış açısı getiren kitap, size artık promosyon veya hediyelerle bir ürünün satışının olmayacağını net şekilde anlatıyor.

Ürününüze bir hikâye yazmanız gerektiğinin üzerine kurulu kitapla; doğru hedef kitlenize ulaşabilir, onların yazdığınız hikâyeyi benimsemesini sağlayabilir ve markanızı daha iyi yerlere taşıyabilirsiniz.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yöneticilerin elinden düşürmediği o kitap: Amaç: Sürekli İyileştirme Süreci

Kapanmak üzere olan bir fabrika müdürünün hikâyesinin anlatıldığı Amaç kitabında; karmaşık üretim yönetimi sorunları, darboğazlar, iş ortamındaki çekişmeler, global, rekabet kadar pek çok konuya değinilen noktalar var. İş yaşam dengesini kurma problemlerini de görüp kaosu yönetmek istiyorsanız bu kitabı okumalısınız.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Finans dünyasına yeni giriş yapacaklara: Piyasaları Okumak: Finansal Piyasalarda Tahmin Yöntemleri

Finansal Piyasalar Uzmanı Hakan Özerol tarafından kaleme alınan Piyasaları Okumak adlı kitap, piyasalar kötü durumdayken piyasanın nasıl okunacağını aktarıyor. Eğer bu konuda tecrübeli iseniz belki kitap size basit gelebilir ancak bu dünyaya yeni girdiyseniz Özerol’un kitabını kılavuz olarak kullanabilir, matematik ve istatistiğe boğulmadan almanız gereken bilgileri edinebilirsiniz.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Siz de yapay zekâ dünyasına yakın olmak istiyorsanız Herkes İçin Yapay Zekâ kitabını okuyabilirsiniz.

Hayatımızın büyük bir kısmını kaplamaya başlayan yapay zekâya siz de ilgi duymaya başladıysanız ve bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız Zafer Demirkol’un kitabını okumaya başlayabilirsiniz. Yapay zekâyı tanımak ve nasıl çalıştığını anlamak isteyenler için kaynak olabilecek kitap, spekülasyonlardan uzak ve bilgilendirici bir dil ile kaleme alınmış.

Yapay zekânın hangi teknolojilerden ve disiplinlerden oluştuğunu aktaran kitap; ev hanımından doktora, fenomenden öğrenciye kadar herkesin anlayabileceği dilde.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yapay Öğrenme: Yeni Yapay Zekâ ile teknolojisinin yeni dünyasına adım atın.

Yapay zekâ temelli işleriniz için yapay öğrenme gereksiniminin doğması da bu kitabı okumanız için bir neden. Yüz tanıma, konuşma tanıma, otomatik çevirme ve şoförsüz arabalara kadar hayatımızın her alanındaki yapay zekâyı geniş çerçevede bu kitap ile daha iyi anlayabilirsiniz.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yazmak, sizin için de bir tutkuysa bu işi profesyonel olarak yapma yönünde ilk adımınızı Mesleğim Yazarlık ile atabilirsiniz.

Kitaplarının 50’den fazla dile çevrildiği Haruki Murakami, yaşayan en büyük edebiyatçılardan biri. Yazma hevesi olanlara ilham olacak türden bir kitap olan Mesleğim Yazarlık, yazmanın özünden olduğu kadar zorluklarından da bahsediyor. Akıcı çevirisi ile de sizi çeken bu kitabı okuyarak kendinizi yazarlık konusunda bilinçlendirebilirsiniz.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki ya çizim yaparken kendinizi başka bir dünyaya taşıyorsanız? O zaman “Gördüğünüzü Nasıl Çizersiniz?” kitabını baş ucu yapabilirsiniz.

Güzel sanatlara ve resme merakınız varsa, gördüklerinizi olduğu gibi çizebilmek konusunda bir adım ileriye gitmek istiyorsanız “Gördüğünüzü Nasıl Çizersiniz?” kitabını kendinize kaynak hâline getirebilirsiniz.

Küp, silindir, koni ve kürenin tüm geometrik şekillerin üzerine temellendiğinin düşünüldüğü kitapta, bunlar sayesinde ayrıntılar bile olsa istediğiniz nesneyi çizebileceğiniz aktarılıyor. Sulu boya, opak ve akrilik gibi araçların çizimdeki kullanım amaçlarını da bu kitapla öğrenebilirsiniz.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Mutfağınızda baş ucu bir yemek kitabı arıyorsanız Amazon “Yemek” kategorisinde uzun zamandır birinci sırada olmakla kalmayıp New York Times çok satanlar listesinde de yer alan bu kitapla, yemeklerinizi daha da lezzetli hâle getirebilirsiniz.

Yemek pişirmenin püf noktalarını öğrenip iyi bir aşçı olma yolunda ilerlemek isteyenler için yazılan bu kitabın Netflix’te belgeseli de bulunuyor. Hem izleyip hem okuyarak bilgilerinizi perçinleyebilir, mutfakta yemek yapma işini şova dönüştürebilirsiniz.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İyi kalitede bir şaraptan anlamak isteyenler için Şarap Rehberi: Wine Folly Ekibinden Pratik Bilgiler

Şarap seviyorsanız ve bu konuda ileri düzeyde bilgi edinmek sizin için önemli ise ödüllü Winefolly sitesinin bu kitabını satın alabilirsiniz. Şarapla ilgili önemli bilgileri, grafiklerle akılda kalıcı hâle getiren bu kitap sayesinde şarabı aslında nasıl tatmanız gerektiğini, iyi kalite şarabı nasıl bulacağınızı ve şarap türlerini nasıl ayırt edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kütüphanenize ekleyebileceğiniz diğer kitaplar için ilgili içeriklerimize göz atabilirsiniz:

#işbirliği