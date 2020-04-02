Amazon'un, Google ve Microsoft'un ardından, kod adı 'Project Tempo' olan, kendi bulut tabanlı oyun platformunu kurmaya hazırlandığı belirtiliyor. Platformun normal şartlarda bu sene içinde yayınlanması bekleniyordu ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına sarkabileceği belirtiliyor.

Amazon, 2014 yılında Twitch'i satın aldıktan sonra canlı çevrimiçi oyun alanında dünyanın en büyükleri arasına girmişti. Bununla birlikte, New York Times'ın haberine göre, Amazon, başkasının oynadığı oyunları internet üzerinden gerçek zamanlı bir biçimde izleyebilmenizin yanı sıra, internet üzerinden çevrimiçi bir şekilde oyun oynayabilmenize yarayan kendi platformunu kurmak için kolları sıvadı.

Bulut tabanlı oyun yayın platformları son on yılda bir hayli gelişme gösterdi ancak gerçekten patlama yapması, şimdilerde Google, Microsoft, NVIDIA gibi devlerin de bu sektöre giriş adımları atmasıyla birlikte gerçekleşiyor. Bu oyun platformlarının mantığı, pahalı bir konsol ya da bilgisayar almak yerine, akıllı TV, temel bilgisayar ya da akıllı telefon veya tabletleri bile kullanarak internet üzerinde çevrimiçi bir biçimde oyun oynamada yatıyor.

Amazon'un platformunun kod adı 'Project Tempo'

New York Times'ın bildirdiğine göre, Amazon'un yayına hazırladığı bulut tabanlı oyun platformunun kod adı 'Project Tempo.' Amazon'un, diğer bazı bulut tabanlı oyun yayın platformlarının yaptığı gibi sunucu kullanacağı ve bu sayede oyun severlerin 'ucuz cihazlarda' da oyun oynayabilmesinin sağlanacağı belirtiliyor. Amazon'un oyun platformunu normal şartlarda bu sene içerisinde kullanıma açması bekleniyordu ancak yeni ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle platformun 2021 yılına kadar yayınlanması beklenmiyor.

Yeni oyun platformunun var olan diğer servislere göre farkının ne olacağı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte Amazon'un Twitch'i bir şekilde platforma dahil etmesi sürpriz olmaz. Öte yandan şirketin önümüzdeki ay kendi geliştirdiği iki oyunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Birisi sci-fi shooter oyunu Crucible, diğeriyse New World isminde bir MMO oyunu.

Bulut tabanlı oyun yayın platformları çeşitli yöntemlerle kullanıcı kazanıyorlar. Bunlardan birinde, aylık bir ücret ödeyerek platformdaki oyunları oynayabiliyorsunuz. Bazı platformlardaysa, oyunu bir sefer satın alıyor ve sonra istediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz. Bazılarındaysa, halihazırda satın aldığınız oyunları oynayabiliyorsunuz.