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"Bu içerik 27.02.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Mutfak
Mutfakta yemek yapmamızı kolaylaştıran birçok üründe indirimin bulunduğu mutfak kategorisi, listemizin ilk sırasında yerini alıyor.
Mutfak kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Mutfak kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- LAV 6'lı Çay Bardağı: %29 Prime fırsatıyla 107,83 TL'ye düşmüş durumda.
- Hoover H63 Freespace Mikrofiber Torbalar: Çok satanlar arasında yer alan ürün, 147,11 TL'ye satışta.
- Karaca Maestro 5 Parça Servis ve Hazırlık Seti: Yemek masalarının vazgeçilmezi seti satın almak isterseniz şimdi 149,99 TL.
- ZEMUS Spreyli Cam Şişe Yağdanlık: Sprey yapısıyla kullanım kolaylığı sağlayacak yağdanlık, Amazon'da 143,77 TL.
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Yapı Market
Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Yapı market kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Viko Yonca Plus Beyaz Üçlü Topraklı Priz: Yüksek puana sahip Viko priz, 149,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- Stanley ST010150 130X9mm Maket Bıçağı: Evinizdeki küçük işler için çözüm sunan Stanley maket bıçağı, 146,90 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
- Troy T 23123 Stoperli Åžerit Metre: Her evde mutlaka bulunması gereken ürünlerden olan metre, sadece 73,99 TL.
- Viko Multi-Let Üçlü Priz Topraklı: 150,15 TL fiyata sahip topraklı priz, çocuklarınızın güvenliği için uygundur.
- Tek-İş Tornovida: Fiyat performans ürünüyle devam ediyoruz. Tek- İş tornovidayı 94,48 TL'ye satın alabilirsiniz.
Elektronik
Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Elektronik kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Baseus Ingenuity Type-C to USB 3.1 Çevirici: 20 kat daha hızlı transfer yapan çevirici, birçok cihazla uyumlu. Ürünü 189,05 TL'ye satın alabilirsiniz.
- UGREEN 2.0 A USB-A & Micro USB Data ve Şarj Kablosu: 1 metre uzunluğa ve 480 Mbps veri aktarım hızına sahip ürün, Prime fırsatıyla 122,55 TL.
- GoLite Gamer Mouse Pad: Uygun fiyatlı mouse pad arayan oyunseverlerin tercihi olacak ürün, 149,80 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
- Duracell 2025 Lityum Düğme Piller: Bebek güvenliği için yutmayı önleyen teknolojiye sahip piller, akıllı bilekliklerinizde kullanılabilir. Ürün şimdi 95,28 TL.
- S-link SL-AT18 Araç Telefon Tutucu: 110,00 TL fiyata sahip ürün ile araç içinde telefonunuzu istediğiniz yere sabitleyebilirsiniz.
Kişisel Bakım
Kişisel bakım kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Kişisel bakım kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Colgate Max White Diş Macunu: Ürün şimdi 65 TL.
- Clear Men Şampuan: Kepeğe karşı etkili şampuanı indirim fırsatıyla 89,90 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Old Spice Captain Stick Deodorant: Beyaz iz ve sarı lekeler bırakmayan ürün, 129,90 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.
- Gillette Sensor3 Tıraş Bıçağı: Oynar başlığı ve 3 bıçaklı yapısı ile her yüze uyan tıraş bıçağı, 199,90 TL'ye satışta.
- Listerine Total Care Ağız Bakım Suyu: Son olarak ağız sağlığı önemli diyoruz. Ürün, 178,00 TL fiyatı ile ön plana çıkıyor.
Ofis ve Kırtasiye
Ofis ve kırtasiye kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Ofis ve kırtasiye kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Esselte Klasör: 73,04 TL fiyata sahip.
- Pritt Stick Yapıştırıcı: Büyük küçük herkesin ihtiyacı olan yapıştırıcı, Amazon'da 65,00 TL'ye satılıyor.
- A4 Telli Dosya 50'li: Ofislerin vazgeçilmezi dosyayı 117,05 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Maped Ofis Ve Kırtasiye Zımba Teli: 1000 parçalı ürün, 39,90 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
Evcil Hayvan
Evcil hayvan kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Evcil hayvan kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Whiskas Somonlu Poşet Yaş Mama: Kedilerin bayılarak yediği mamayı 16,95 TL'ye kaçırmayın deriz.
- Dreamies Kedi Ödül Maması: Somonlu Dreamies mama, şimdi 38,75 TL.
- Pedigree Köpekler İçin Biscrok Ödül Bisküvisi: 52,00 TL'ye satışta.
- Eastland Evcil Hayvan Fırçası: Mamalar kadar patili dostlarımızın bakımı da önemli. Evcil hayvanınızın tüylerini daha sağlık hale getirecek ürün, 101,15 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
- Trixie Paslanmaz Çelik Mama/ Su Kabı: İster kediniz ister köpeğiniz için kullanabileceğiniz, 0,2 L hacime sahip mama kabı Amazon'da 148,23 TL'ye satılıyor.
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