Amazon’da Çok Al & Az Öde kampanyası başladı. Biz de sizler için her kategorinin indirimlerini derledik.

Kampanya boyunca gıdadan kişisel bakıma, elektronikten yapı markete birbirinden farklı kategorilerdeki indirimli ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz.

Unutmadan Amazon'un Çok Al & Az Öde kampanyası Amazon Prime üyelerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

"Bu içerik 27.02.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Mutfakta yemek yapmamızı kolaylaştıran birçok üründe indirimin bulunduğu mutfak kategorisi, listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Mutfak kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Mutfak kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Çok Al & Az Öde kampanyası kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Yapı market kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Elektronik kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Kişisel bakım kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel bakım kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Ofis ve kırtasiye kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Ofis ve kırtasiye kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Evcil hayvan kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Evcil hayvan kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

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