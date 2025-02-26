Son zamanlarda uygun fiyatlarıyla alışveriş tutkunlarının tercihi olan Temu, şimdi de 1.500 TL kupon fırsatıyla yüzleri güldürüyor.

Temu’da aydınlatmadan şarj cihazlarına, araç içi telefon tutuculardan laptop standlarına yüzlerce ürün 1.500 TL kupon fırsatıyla satışta.

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''Bu içerik 26.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Odanızın havasını değiştirecek: Renkli Ambiyans Işığı

Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen bu ışıklar, RGB renk seçeneklerine sahip. Ses ile senkronize olabilme özelliği sayesinde de dikkat çeken ürünü, 317,34 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Aynı anda birden çok cihazınızı şarj edin: USB Type-C Hızlı Kablosuz Şarj İstasyonu

Özellikle çalışma ortamınızda birden çok cihazı aynı anda kullanmanız kaçınılmaz. Durum böyle olunca da cihazlarınızın şarjı sürekli olarak bitebilir. USB Type-C şarj istasyonu, birden fazla cihazı aynı anda şarj imkânı sağlıyor. Fiyatı ise Temu’da 291,95 TL.

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“Araç içinde telefonumu nereye koyacağım?” derdine son: Araç İçi Cep Telefonu Tutucu

Araç kullanırken en çok lazım olan şeylerden biri navigasyon. Navigasyonu açtıktan sonra ise telefonu bir yere sabitlemek kalıyor. Bunun için size yardımcı olacak ürün ise Araç İçi Cep Telefonu Tutucu. Titremeyi önleyen ve kompakt boyutuyla ön plana çıkan ürün, 149,13 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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İstediğiniz açıyı ayarlayın: Taşınabilir Laptop Standı

Farklı boyutlardaki laptoplarla uyumlu olan stant, ayarlanabilir ergonomik yapısı sayesinde kolayca taşınabilir. Standı satın almak isterseniz 206,49 TL.

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Kuzey ışıklarını odanıza getirebilirsiniz: Aurora Işıkları Projektörü

Çok sayıda moda sahip projektörün uzaktan kumandası sayesinde renklerin hızını da ayarlayabilirsiniz. Ürün, 192,28 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

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Mutfağınıza ya da koridorunuza asabileceğiniz: Hareketle Aktive Edilen LED Işık Şeridi

Farklı uzunluk seçeneklerine sahip şerit ışıklar, dolap içi, mutfak ya da koridor gibi birçok farklı kullanım alanına sahip. Hareketinizle yanıp sönen bu ışığı, 79,64 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Telefonda ya da tablette saatlerce vakit geçirenlerin hayatını kurtaracak bir ürün: 360 Derece Dönebilen Tablet/ Telefon Tutucu

Bir şeyler izlemeyi sevenler için hayat kurtarıcı bir ürünle devam ediyoruz. İsterseniz yatak başınıza asabileceğiniz isterseniz masanıza sabitleyebileceğiniz telefon/ tablet tutucu Temu'da çok satanlar arasında. Ürün, 166,54 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Tek bir ürün, 8 farklı cihaz için şarj imkânı: Çoklu Güç Panosu

386,78 TL fiyata sahip 8’i 1 arada çoklu güç panosu, aynı anda birden fazla cihazı şarj edebilmeniz için tasarlanmış bir ürün. 4 adet priz, 2 USB ve 2 Type-C portu sayesinde telefon, tablet, akıllı saat ve diğer elektronik cihazlarınızı kolayca şarj edebilirsiniz.

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