Amazon'da Prime Alışveriş Festivali'nde sona yaklaştık. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam eden kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Prime Alışveriş Festivali kapsamında elektronik aletlerden yapı markete yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.

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Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

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Prime alışveriş festivali kapsamında öne çıkan bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz indirimli ürünler ise şöyle:

GIGABYTE GAMING A18 Slim Dizüstü Bilgisayar

Listemizin ilk sırasında %10 indirimle 88.965,00 TL'ye düşmüş olan Gigabyte bilgisayar bulunuyor. 18" ekranıyla birçok oyunseverin tercihi olan bu model, AMD Ryzen 7 260 işlemciye ve 1 TB SSD'ye sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Marshall Major V Bluetooth Kulaklık

Marshall Major V, özellikle şarjla uğraşmak istemeyenlerin seveceği bir kulaklık. 100 saati aşan pil ömrüne sahip bu kulaklık, 15 dakikalık hızlı şarjla bile 15 saate kadar kullanılabiliyor. 40 mm sürücüleriyle Marshall’ın kendine has güçlü sesini sunan model; katlanabilir yapısı ve istediğiniz işleve atayabileceğiniz M tuşuyla da kullanım kolaylığı sağlıyor. Şimdi %13 indirimle 5.699,05 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple iPhone 15

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Prime'a özel fırsat olarak karşımıza çıkan Apple iPhone 15, gün boyu süren pil ömrüyle dikkat çekiyor. 6.1 inç Super Retina XDR ekrana sahip model, 48 MP ana kamerasıyla detaylı fotoğraflar da çekebiliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Braun Series 9 Sakal Düzeltici

Braun Series 9'un 52 farklı uzunluk ayarı sayesinde ister kirli sakal bırakabilirsiniz ister daha uzun sakalınızı düzenleyebilirsiniz. ProBlade bıçağı özellikle detaylı kesimlerde yardımcı olurken AutoSense teknolojisi de sakal yoğunluğuna göre gücü otomatik olarak ayarlıyor.

Farklı tarak ve başlıklarla gelmesi sayesinde tek cihazla düzeltme, şekillendirme ve ince detayları toparlamak da mümkün. Son 90 günün en düşük fiyatına ve %10 indirim oranına sahip bu cihaz da listemizde yerini alıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Caso Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi

Kahveyi çekirdekten taze taze hazırlamayı seviyorsanız size Caso 1848'i önerebiliriz. İki farklı öğütme ayarı bulunan modelde dilerseniz hazır öğütülmüş kahve de kullanabiliyorsunuz.

4 fincanlık kapasiteye sahip olan bu cihaz, zamanlayıcısı sayesinde kahvenizi istediğiniz saatte hazır olacak şekilde ayarlamanıza olanak tanıyor. Ürün şimdi %48 indirim fırsatıyla 12.999,00 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Havit Gamenote MS966SE Kablosuz Gaming Mouse

Havit Gamenote MS966SE, 68 gram ağırlığındaki hafif tasarımı sayesinde uzun oyunlarda bile elinizi fazla yormuyor.

Bununla birlikte 22000 DPI'a kadar hassasiyet sunan sensörü, RGB aydınlatması ve üç farklı bağlantı moduyla oyun deneyiminizi kendi tercihlerinize göre ayarlamanıza da imkân tanıyor. Mouse, Prime fırsatları kapsamında indirime giren ürünlerden.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Odyssey G4 LS27BG400EUXUF Gaming Monitör

27 inç ekrana sahip Samsung Odyssey G4, 240 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi ile oyun deneyimizi ikiye katlıyor. Monitörü satın almak isterseniz şimdi 6.612,95 TL’ye satışta.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bosch Air 4000i Akıllı Hava Temizleyici

Ön filtre, HEPA ve aktif karbon filtresini bir arada kullanan cihaz; toz, polen, evcil hayvan tüyü ve koku gibi kirleticileri filtreleyebiliyor. 62,5 m²'ye kadar alanlarda kullanılabilen bu model, hava kalitesini sensörleriyle takip edip çalışma seviyesini buna göre ayarlıyor.

Üstelik Bosch HomeCom Easy uygulaması üzerinden cihazı uzaktan kontrol etmek de mümkün. Son olarak uyku modunda ses seviyesini 25 dB'ye kadar düşürmesi de özellikle gece kullanımı için güzel bir detay. Ürün şimdi %46 indirimle 14.402,90 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Aula F75 Mekanik RGB TKL Oyun Klavyesi

AULA F75, kompakt tasarıma ve GrayWood V4 switchlere sahip. Ayrıca Hot-swap desteği sayesinde switchleri değiştirebilmeniz, klavyeyi zamanla kendi zevkinize göre özelleştirmenize olanak tanıyor.

Type-C, Bluetooth ve 2.4 GHz bağlantı seçenekleriyle kablolu veya kablosuz kullanabileceğiniz bu modelde makro ve tuş atamalarını da yazılım üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Ürünü satın almak isterseniz şimdi %19 indirimle 2.516,55 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Huawei Band 11 Akıllı Saat

Listemizin son ürünü ise Huawei akıllı saat oluyor. Kalp atış hızı, uyku, stres ve egzersiz gibi verileri takip edebilen Band 11 akıllı saat, 1,62 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca sadece 17 gram ağırlığında olması sayesinde saati gün boyu kolunuzda taşıdığınızı bile hissetmiyorsunuz. %7 indirimde olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.