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Samsung Galaxy Watch’ta Kullanıcıların Sağlığını Riske Atan Sorun: Bilekleri Yakıyor!

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Samsung Galaxy Watch kullanıcıları, gece uyurken saatleri taktıklarında bileklerinde yanma ve tahriş oluşmaya başladığını bildirdi.

Samsung Galaxy Watch’ta Kullanıcıların Sağlığını Riske Atan Sorun: Bilekleri Yakıyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Akıllı saatlerin gelişmiş sağlık ve uyku takibi yetenekleri gün geçtikçe daha fazla kullanıcı tarafından gece boyunca kesintisiz olarak yararlanılan standart bir işlev hâline geldi. Samsung da bu alanda kendi cihazlarında benzer özellikler sunuyordu.

Ancak son dönemde Reddit, Facebook grupları ve Samsung’un resmi topluluk forumları üzerinde yapılan paylaşımlar, Galaxy Watch kullanıcılarının kullanımı sırasında ciddi risk oluşturan beklenmedik durumlar yaşadığını ortaya koydu.

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Samsung Galaxy Watch’ta Kullanıcıların Sağlığını Riske Atan Sorun: Bilekleri Yakıyor!
watic

Gece uyurken saati takanların bileklerinde tahriş meydana geldiği bildirildi

watic

Kullanıcıların paylaşımlarına göre, gece saatleriyle birlikte bilekte bırakılan cihazların hemen altındaki sensör dizilimi hizasında dairesel kızarık lekeler, belirgin cilt tahrişleri ve bazı vakalarda içi sıvı dolu kabarcıklar meydana geliyor.

Gece takılan akıllı saatlerin neden olduğu iddia edilen bu reaksiyonlar, akıllı saat teknolojisindeki termal yönetim ile cilt temas dinamiklerini yeniden tartışmaya açmış durumda. Akıllı saatlerin arka gövdesinde yer alan optik nabız ve biyometrik sensörler, cilde doğrudan temas ederek çalışır; bu alandaki ısınma ya da sıkı temas mikro seviyede cilt tepkilerine yol açabilir.

Paylaşılan iddialar arasında dikkat çeken vakalardan biri, tam dolu şarjla yatağa giren bir Galaxy Watch 5 Pro sahibinin sabah uyandığında cihaz pilinin tamamen tükendiğini ve bileğinde su toplayan bir kabarcık oluştuğunu fark etmesiyle gündeme geldi. Benzer tecrübelerin Galaxy Watch 7, Watch 8 ve Watch Ultra modellerini kullanan bireyler tarafından da dile getirildiği aktarılıyor.

Yaşanan bu reaksiyonların kesin nedeni henüz resmi olarak ortaya koyulmuş veya tespit edilmiş değil. Kordonun gereğinden fazla sıkı bağlanması, saatin altında biriken ter ile nem, ya da sensör yüzeyinde zamanla oluşan kir ve kimyasal kalıntılar ciltte bölgesel rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir. Bununla birlikte kullanıcıların bir kısmının beyan ettiği vakalarda, sadece hafif bir sürtünme veya temas tahrişinden ziyade bölgesel aşırı ısınma şüphesi üzerinde de duruluyor. Özellikle gece saatlerinde pilin olağandışı şekilde hızlı tükenmesi, cihazda arka planda takılı kalan veya yüksek işlemci gücü tüketen bir sürecin saati gereğinden fazla çalıştırdığına ve cilde temas eden noktada ekstra ısı ürettiğine dair bir ipucu olarak yorumlanıyor.

Samsung tarafından konuyla ilgili yayınlanmış resmi destek sayfalarında, cihazların uzun süreli kesintisiz takılması, terleme ya da cihaz temizliğinin aksatılmasının ciltte rahatsızlık duygusuna yol açabileceği açıkça ifade edilmekte. Firma, tahriş veya kızarıklık hissedildiği anda saatin bilekten çıkarılmasını öneriyor. Hem saatin arka sensör yüzeyini hem de cildin düzenli aralıklarla temizlenmesi ve etkilenen bölgenin iyileşmesi için birkaç gün cihaza ara verilmesi tavsiye ediliyor.

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Samsung Akıllı Saat

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