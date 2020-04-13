Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon, geçtiğimiz hafta 100 bin kişiyi işe alacağını duyurmuştu. Şirket, 100 bin kişilik kontenjanın dolduğunu ve 75 bin kişilik yeni işçi alımının gerçekleşeceğini duyurdu.

Dünya genelinde 210 ülkeyi ve bölgeyi etkileyen koronavirüs, 1 milyon 900 binden fazla kişiye bulaştı ve 118 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Virüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığı, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli ticari faaliyetlerin de durmasına yol açtı.

Koronavirüs salgını, başta taşımacılık ve turizm olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor ancak salgının pozitif yönde etkilediği sektörler ve şirketler de bulunuyor. Salgının pozitif etkilediği şirketler arasında Amazon da bulunuyor.

Amazon, 75 bin kişiyi daha işe alacak:

130,5 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon, geçtiğimiz hafta salgın sebebiyle artan talebi karşılayabilmek için 100 bin kişinin işe alınacağını duyurmuştu ancak görünüşe göre bu istihdam, artan talebi karşılamaya yetmedi.

Reuters’ta yer alan habere göre şirket, tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak 75 bin kişinin daha işe alınacağını açıkladı. Amazon yetkilileri, daha önce açılan 100 bin kişilik işçi kadrosunun tamamen dolduğunu ve buna ek olarak yeni personel ilanı açıldığını ifade etti. Salgının kendisini oldukça sert hissettirdiği şu günlerde Amazon’un yeni işçiler alacağını açıklaması ABD’de tartışmalara yol açtı. Daha önce tesislerin kapatılması yönünde çağrılarda bulunulmuştu.

Amazon ise farklı bölgelerde yer alan depolarında çalışan personelleri için sürekli olarak kontroller yapıldığını ve virüse karşı önlemlerin alındığını söyledi. Ayrıca şirket, işçi ücretlerinde de artış yaptı. Şirket yetkilileri, işçilere saatlik olarak ödenen 15 dolara ek olarak 2 dolar daha ödeneceğini açıkladı. Forbes’ta yer alan bilgilere göre Amazon’un hisselerinde ocak ayından sonra büyük bir yükseliş yaşandı.