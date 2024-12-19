Yaklaşık 6.400 kilometrelik Amazon nehrinde hiç köprü olmadığını biliyor muydunuz? Bu kadar uzun bir ırmakta, 1 tane bile köprü olmamasının nedeni ne olabilir?

İnsanlar bu köprüyü nasıl geçiyor veya nasıl geziyor? İlk etapta kulağa tuhaf gelse de aslında oldukça mantıklı sebepler var.

Gelin, Amazon nehrine neden köprü inşa edilmediğine bakalım.

Başlıca nedenlerden biri, Amazon nehri geçişine fazla talep olmamasıdır.

Yağmur ormanlarının derinlikleri genellikle seyrek nüfusludur ve nispeten daha az altyapı ve yol vardır. Bu da köprüleri bir nevi gereksiz kılar. Bunun yanında Amazon nehrinin bulunduğu bölgede, teknik ve lojistik bazı zorluklar vardır.

Yoğun yağmur ormanlarında altyapı inşa etmek oldukça zordur. Bu sebeple Amazon’da çok az insan yerleşimi vardır. Ayrıca zemin yumuşaktır ve insan yapımı yapıların, yağmur ormanının amansız bitki örtüsü ve yoğun yağış gibi sert koşullarda ayakta kalması zordur.

Yani Amazon nehrinin bulunduğu bölgeye yapılacak bir köprü inşası, çok yüksek ihtimalle temellerin çökmesi ile sonuçlanır.

Ayrıca Amazon nehri, yağmurlu dönemlerde yükselir ve kıyıları da sürekli aşınan yumuşak tortulardan oluşur. Yine nehir, moloz ve 10 dönüme kadar ölçülebilen, yüzen bitki adalarıyla doludur.

Tüm bu sebeplerden dolayı bu bölgede yaşayan insanlar, tekne ve feribot ile yaklaşık 6400 kilometrelik Amazon nehrinde ulaşımı sağlayabilir. Çünkü bu bölgeye yapılacak olası bir köprü, birçok tehlikeyi beraberinde getirir ve verimsiz bir projeye imza atılmış olur.

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