ABD'de buzulların erimesiyle oluşan nehirler, küresel ısınma yüzünden pas rengine benzeyen bir turuncuya büründü.

ABD'nin en kuzey eyaleti olan Alaska, yılın büyük bölümünü karın ve buzun altında geçiriyor. Yaz aylarının gelişi ile birlikte bu karların ve büyüyen buzulların bir kısmı eriyor ve nehirler oluşturuyor. Normal şartlar altında şeffaf olan bu sular, uzaydan bile görülebilecek şekilde turuncuya dönmüş durumda.

2018 yılında bu durumu fark eden Ulusal Park Servisi'nden Ekoloji Uzmanı Jon O'Donnell, Kaliforniya Üniversitesi'nden toksikolog Brett Poulin ile birlikte uydu görüntülerini kullanarak bu değişimin boyutunu ve etkilerini gözlemledi. Ortaya çıkan durum, küresel ısınmanın bir başka beklenmedik etkisini ortaya koydu.

Son 10 yıldır eriyen buzullardan turuncu su çıkıyor

Alaska'da Brooks Sıradağları'nı inceleyen araştırmacılar, 75'ten fazla akarsuda bu renk değişimini gözlemledi. Yani bu durum tek bir kaynağa özgü bir kirlenmeden kaynaklanmıyordu. Bunun üzerine araştırmacılar, her bir akarsudan su örnekleri toplamaya başladı. Yapılan incelemelerde ise bu sıvılarda demir ve diğer ağır zehirli metallere rastlandı.

Araştırmacılara göre bu durumun açıklaması küresel ısınmada yatıyor. Sadece son on yılda bu durumun görüldüğünü belirten bilim insanları, normalde donuk hâlde bulunan toprağın küresel ısınma nedeniyle ısındığını ve bu yüzden de toprakta hapsolmuş olan materyallerin ortaya çıktığını belirtti. Kutup bölgesinde küresel ısınmanın etkisi dört kat daha fazla oluyor.