Dünyanın en büyük yağmur ormanlarından olan Amazon, ağaçları kadar bir nehri ile de dikkati çekiyor. Ormanın içinde saklı Kaynayan nehir, şaşırtıcı bir sıcaklığa sahip.

Öyle ki bu akarsu, 85°C etrafında seyrediyor. Üstelik çevresinde herhangi bir volkanik alan olmamasına rağmen.

Peki bu nehir, bu şartlar altında nasıl bu sıcaklığa sahip?

Perulu jeolog Andrés Ruzo, inceleme yapmak üzere Peru’nun Amazon ormanlarına doğru yola çıktı.

Ruzo’nun hedefi, bu ormanların içindeki Kaynayan nehri bulmaktı. Bu nehir, neredeyse iki şeritli bir yol genişliğindeydi ve yer yer 5 metre derinliğe sahipti. Ortalama sıcaklığı ise 85°C civarındaydı.

Şaşırtıcı olan ise en yakın volkanik merkezden yaklaşık 700 kilometre uzakta olmasıydı. Bu sıcaklık, nehrin volkanik bir kaynağa bağlı olmadan ısınması anlamına geliyordu ve bu da bilim dünyasında büyük bir soru işareti yarattı.

Ruzo’ya göre Kaynayan nehir, bir volkan tarafından değil, jeotermal gradyanlar sayesinde ısınıyordu.

Yani su, yer altına inip oradaki ısıyı topluyor ve yüzeye geri çıkarken ısısını muhafaza ediyordu. Amazon’daki ortalama yüzey sıcaklığı 27°C olsa da nehrin suyu, Dünya’nın derinliklerinde ısındığı için bu devasa termal nehri oluşturuyordu.

Şaşırtıcı bir şekilde bu suyun kaynama sıcaklığına yakın seviyelere ulaşması için, yerin yaklaşık 1,4 kilometre derinliklere inip tekrar yüzeye çıkması gerekiyordu. Bu sonuçlar bilim insanlarını epey şaşırtmıştı.

Öte yandan Ruzo’nun ilk ziyaretinde nehre ulaşması için arabayla 2 saat, ardından motorlu kano ile yarım saat, sonrasında da 1 saatlik yürüyüş yapması gerekiyordu. Ancak ormansızlaşma, yıllar içinde o kadar ilerledi ki artık nehre doğrudan bir yol var.

Ayrıca bu durum, Amazon ormanlarının ne kadar hızlı yok olduğunu da gözler önüne sermekte. Özetle Amazon ormanlarında bulunan ve “Kaynayan nehir” olarak adlandırılan bu akarsu, sıra dışı özellikleriyle adından söz ettirir.

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