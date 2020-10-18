Ailecek İzleyebileceğiniz 15 Şahane Amazon Prime Filmi

Amazon Prime Video, birbirinden farklı kategorilere ait yüzlerce filmi ve diziyi sevenleriyle buluşturuyor. Ayda 7,90 TL karşılığında üye olabileceğiniz bu platform, her yaştan insana hitap edecek türden yapımları bünyesinde bulunduruyor.
Çocuklarınızla birlikte eğlenceli vakit geçirmek için film gecesi hazırlığı yapıyorsanız, bu listemiz tam da size göre. Amazon Prime üzerinden çocuklarınızla birlikte rahatlıkla izleyebileceğiniz 15 eğlenceli filmi, fragmanları ve konularıyla beraber listeledik. Keyifli okumalar ve seyirler dileriz. Eğer Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.
Ailece izlenebilecek Amazon Prime filmleri
- Alvin ve Sincaplar
- Despicable Me (Çılgın Hırsız)
- LEGO Marvel Süper Kahramanları: Avengers Yeniden Bir Arada
- The Last Airbender (Son Hava Bükücü)
- Gruffalo
- Star Trek Beyond (Uzay Yolculuğu)
- Rango
- Troop Zero
- Shrek
- Marmaduke (Çılgın Köpek)
- The Flintstones (Taş Devri)
- Süngerbob Karepantolon
- How the Grinch Stole Christmas (Grinç)
- The Cat in the Hat (Şapkadaki Kedi)
- Room on the Broom (Süpürgede Yer Var mı?)
Alvin ve Sincaplar
- Tarih: 2017
- Tür: Animasyon, macera, komedi
- IMDB: 5,2
- Rotten Tomatoes: %64
- Oyuncular: Jason Lee, Ross Bagdasarian Jr., Janice Karman
CGI teknolojisi sayesinde live action yani insanlar tarafından canlandırılan animasyon tekniği ile beyaz perdeye taşınan Alvin ve Sincaplar, 1980’li yıllardan beri tüm dünyada büyük küçük demeden herkesin beğenisini kazanıyor. Film, evleri yılbaşı ağacı satan bir firma tarafından izinsiz bir şekilde kesilen üç sincabın yaşadığı maceraları konu alıyor.
Despicable Me (Çılgın Hırsız)
- Tarih: 2010
- Tür: Animasyon, komedi, aile
- IMDB: 7,6
- Rotten Tomatoes: %82
- Oyuncular: Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand
Çılgın Hırsız, bünyesinde çok sevilen animasyon karakterleri Minion’ları da bulunduran son derece eğlenceli bir film. Film, tek hayali dünyanın uydusu Ay’ı çalmak olan son derece kötü bir karakter Gru’nun bir anda potansiyel bir baba olma hikayesini anlatıyor.
LEGO Marvel Süper Kahramanları: Avengers Yeniden Bir Arada
- Tarih: 2015
- Tür: Animasyon, aksiyon
- IMDB: 6,2
- Rotten Tomatoes: %54
- Oyuncular: Laura Bailey, Troy Baker, Eric Bauza
LEGO Marvel Süper Kahramanları, severek takip ettiğimiz Marvel evreninin çocuklar için yeniden düzenlenerek lego animasyon haline getirilmiş bir versiyonu. Film, Iron Man’in zırhını ele geçirip dünyayı yok etmeye çalışan Ultron’la Avengers takımının birlik olmak zorunda kalmasını anlatıyor.
The Last Airbender (Son Hava Bükücü)
- Tarih: 2010
- Tür: Aksiyon, macera, aile
- IMDB: 4,0
- Rotten Tomatoes: %30
- Oyuncular: Noah Ringer, Nicola Peltz, Jackson Rathbone
Son Hava Bükücü, Ateş, Su, Toprak ve Hava olmak üzere 4 ayrı ulusun birbirleriyle savaştığı distopik bir dünyayı anlatıyor. Yıllarca bu savaşlarda hiç bir sonuca varılamıyor ve cesaretinden tereddüt eden Aang, bu 4 ulusu yönetebilecek tek Avatar olduğunu öğreniyor.
Gruffalo
- Tarih: 2009
- Tür: Animasyon, macera
- IMDB: 7,5
- Rotten Tomatoes: %79
- Oyuncular: James Corden, John Hurt, Helena Bonham Carter
Gruffalo, Julia Donaldson tarafından yazılan ve Axel Scheffler tarafından resmedilmiş klasik hikaye kitabından uyarlanmış kısa bir animasyon filmi. Film, ormanda onu yemek için çeşitli hain planlar kuran tilki, baykuş ve yılanla zekasıyla mücadele eden bir farenin maceralarını konu alıyor.
Star Trek Beyond (Uzay Yolculuğu)
- Tarih: 2016
- Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu
- IMDB: 7,1
- Rotten Tomatoes: %80
- Oyuncular: Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban
Maceranın yanında biraz da aksiyon seven çocuklarınız için birebir olan Star Trek Beyond, Atılgan gemisinin ve gemide bulunan mürettebatın uzayın derinliklerine doğru yolculuklarını ve bu yolculuk sırasında karşılaştıkları zorlukları konu alıyor.
Rango
- Tarih: 2011
- Tür: Animasyon, macera, komedi
- IMDB: 7,2
- Rotten Tomatoes: %88
- Oyuncular: Johnny Depp, Isla Fisher, Timothy Olyphant
Western temalı bir animasyon filmi olur mu demeyin, çünkü Rango tam olarak böyle bir film. En İyi Animasyon Filmi Oscar ödülü kazanmış olan Rango, sahibinin arabasından düşen bir bukalemunun Dirt adlı kasabada halka uyum sağlamasını ve kasabanın şerifi seçilme hikayesini anlatıyor.
Troop Zero
- Tarih: 2019
- Tür: Komedi, dram, aile
- IMDB: 6,9
- Rotten Tomatoes: %77
- Oyuncular: Mckenna Grace, Viola Davis, Jim Gaffigan
Troop Zero, Amazon Studios’un yapımcılığını üstlendiği son derece eğlenceli ve komik bir film. Sadece Amazon Prime Video’da yayınlanan bu film, 1977 yılında Gürcistan’da geçiyor. Filmin başrolü Christmas Flint, tek hayali uzaya gitmek olan bir genç kızdır ve bir gün Nasa’nın uzaya gitme ödüllü bir yarışma düzenlediğini öğrenince elinden gelen her şeyi yapmaya koyulur.
Shrek
- Tarih: 2001
- Tür: Animasyon, macera, komedi
- IMDB: 7,8
- Rotten Tomatoes: %77
- Oyuncular: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz
Tüm dünyada artık bir efsane haline gelen yeşil trol Shrek’i duymayan yoktur. Film son derece eski de olsa böyle güzel bir filmi çocuklarınıza izletmemek büyük hata olur. Shrek, ormanda vahşice gezinen çirkin bir yaratıktır ve hayatında ona eşlik edecek en az kendisi kadar çirkin birisini aramaktadır. Shrek, bir kehanet sonucu güzeller güzeli prenses Fiona’ya aşık olur ikilinin atlatacağı badireler asıl buradan sonra başlar.
Marmaduke (Çılgın Köpek)
- Tarih: 2010
- Tür: Komedi, aile
- IMDB: 4,3
- Rotten Tomatoes: %42
- Oyuncular: Owen Wilson, Judy Greer, Lee Pace
Amazon Prime Video’da izleyebileceğiniz bir başka eğleneceli film olan Marmaduke, Wilson ailesinin Danua cinsi köpekleri Marmaduke ile yeni bir kasabaya taşınmasını konu alıyor. Wilson ailesi ve Marmaduke, yeni taşındıkları bu kasabada başlarda yabancılık çekse de Marmaduke zamanla edindiği dört ayakları arkadaşlarıyla kasabanın tadını çıkarmaya, hatta aşık olmaya başlar.
The Flintstones (Taş Devri)
- Tarih: 1994
- Tür: Komedi, aile, fantastik
- IMDB: 4,9
- Rotten Tomatoes: %24
- Oyuncular: John Goodman, Rick Moranis, Rosie O'Donnell
Taş Devri; Fred, Barney, Wilma ve Betty karakterleri ile çocukluğumuzun vazgeçilmez bir parçasıydı. Tüm dünyada son derece popüler olan bu çizgi film, 1994 yılında beyaz perdeye uyarlandı ve başrollerinde Elizabeth Taylor gibi güçlü isimler bulunuyordu. Film, bu iki ailenin üst düzey bir iş için çalışmaya başlamasını ancak zamanla paranın huzur getirmeyeceğini anlatan son derece eğlenceli ve öğretici bir yapım olmuş.
Süngerbob Karepantolon
- Tarih: 2004
- Tür: Animasyon, aksiyon, macera
- IMDB: 7,1
- Rotten Tomatoes: %24
- Oyuncular: Tom Kenny, Jeffrey Tambor, Rodger Bumpass
Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Süngerbob Karepantolon çizgi filmi, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından son derece beğenilen ve ilgi gören bir yapım. Serinin beyaz perdeye uyarlanmış halinde Bay Yengeç, Kral Neptün’ün tacını çalmakla suçlanır ve Süngerbob arkadaşı Patrick ile tacı bulup Bay Yengeç’i aklamak için uğraşır.
How the Grinch Stole Christmas (Grinç)
- Tarih: 2000
- Tür: Komedi, aile, fantastik
- IMDB: 6,2
- Rotten Tomatoes: %56
- Oyuncular: Jim Carrey, Taylor Momsen, Kelley
The Grinch, serinin tüm filmlerinde karşımıza yalnız ve insanların mutluluğundan pek haz etmeyen bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Karakterle ilk defa tanıştığımız bu filmde ise Grinch Whoville kasabasında insanların noel kutlamalarına bir son vermek ister ve herkesin noel süslemelerini çalar. Kasaba, Grinch’e noel ruhunun süslemelerden ibaret olmadığını güzel bir şekilde öğretir.
The Cat in the Hat (Şapkadaki Kedi)
- Tarih: 2003
- Tür: Macera, komedi, aile
- IMDB: 3,9
- Rotten Tomatoes: %51
- Oyuncular: Mike Myers, Spencer Breslin, Dakota Fanning
Amazon Prime Video üzerinden izleyebileceğiniz bir başka film olan Şapkadaki Kedi, yağmurlu bir günde evde vakit geçiren iki kız kardeşin evlerine bir anda insani boyutlarda bir kedinin girmesiyle başlıyor. Son derece devasa olan bu kedi, durgunluktan ve temposuzluktan canları sıkılan bu iki kardeşin hayatına renk katmak için uğraşır.
Room on the Broom (Süpürgede Yer Var mı?)
- Tarih: 2012
- Tür: Animasyon, komedi
- IMDB: 7,6
- Rotten Tomatoes: %82
- Oyuncular: Simon Pegg, Gillian Anderson, Rob Brydon
Listemizin son sırasında yer alan Room on the Broom, yine Julia Donaldson ve Alex Scheffler işbirliği sonucu çıkmış resimli kitaptan uyarlanmış bir yapım. Sadece 26 dakika süren bu filmde bir cadı, ejderha tarafından öldürülmek üzereyken daha önce süpürgesine binmelerine izin verdiği kuş, kurbağa, kedi ve köpek tarafından kurtarılır. Teşekkür hediyesi olarak ise cadı tüm bu hayvanların üzerine rahatça binebileceği bir uçan süpürge yaratır.