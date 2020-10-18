Ailecek İzleyebileceğiniz 15 Şahane Amazon Prime Filmi

Amazon Prime Video üzerinden çeşitli kategorilerde film ve diziler izlemek mümkün. Her yaşa hitap eden yapımlar bulunduran bu platformda, çocuklarınızla birlikle ailecek izleyebileceğiniz filmler de bulunuyor. Sizler için ailecek izlenebilecek 15 eğlenceli film listesi hazırladık.

Amazon Prime Video, birbirinden farklı kategorilere ait yüzlerce filmi ve diziyi sevenleriyle buluşturuyor. Ayda 7,90 TL karşılığında üye olabileceğiniz bu platform, her yaştan insana hitap edecek türden yapımları bünyesinde bulunduruyor.

Çocuklarınızla birlikte eğlenceli vakit geçirmek için film gecesi hazırlığı yapıyorsanız, bu listemiz tam da size göre. Amazon Prime üzerinden çocuklarınızla birlikte rahatlıkla izleyebileceğiniz 15 eğlenceli filmi, fragmanları ve konularıyla beraber listeledik. Keyifli okumalar ve seyirler dileriz. Eğer Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.

Ailece izlenebilecek Amazon Prime filmleri

Alvin ve Sincaplar

Despicable Me (Çılgın Hırsız)

LEGO Marvel Süper Kahramanları: Avengers Yeniden Bir Arada

The Last Airbender (Son Hava Bükücü)

Gruffalo

Star Trek Beyond (Uzay Yolculuğu)

Rango

Troop Zero

Shrek

Marmaduke (Çılgın Köpek)

The Flintstones (Taş Devri)

Süngerbob Karepantolon

How the Grinch Stole Christmas (Grinç)

The Cat in the Hat (Şapkadaki Kedi)

Room on the Broom (Süpürgede Yer Var mı?)

Alvin ve Sincaplar

Tarih: 2017

Tür: Animasyon, macera, komedi

IMDB: 5,2

Rotten Tomatoes: %64

Oyuncular: Jason Lee, Ross Bagdasarian Jr., Janice Karman

CGI teknolojisi sayesinde live action yani insanlar tarafından canlandırılan animasyon tekniği ile beyaz perdeye taşınan Alvin ve Sincaplar, 1980’li yıllardan beri tüm dünyada büyük küçük demeden herkesin beğenisini kazanıyor. Film, evleri yılbaşı ağacı satan bir firma tarafından izinsiz bir şekilde kesilen üç sincabın yaşadığı maceraları konu alıyor.

Despicable Me (Çılgın Hırsız)

Tarih: 2010

Tür: Animasyon, komedi, aile

IMDB: 7,6

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand

Çılgın Hırsız, bünyesinde çok sevilen animasyon karakterleri Minion’ları da bulunduran son derece eğlenceli bir film. Film, tek hayali dünyanın uydusu Ay’ı çalmak olan son derece kötü bir karakter Gru’nun bir anda potansiyel bir baba olma hikayesini anlatıyor.

LEGO Marvel Süper Kahramanları: Avengers Yeniden Bir Arada

Tarih: 2015

Tür: Animasyon, aksiyon

IMDB: 6,2

Rotten Tomatoes: %54

Oyuncular: Laura Bailey, Troy Baker, Eric Bauza

LEGO Marvel Süper Kahramanları, severek takip ettiğimiz Marvel evreninin çocuklar için yeniden düzenlenerek lego animasyon haline getirilmiş bir versiyonu. Film, Iron Man’in zırhını ele geçirip dünyayı yok etmeye çalışan Ultron’la Avengers takımının birlik olmak zorunda kalmasını anlatıyor.

The Last Airbender (Son Hava Bükücü)

Tarih: 2010

Tür: Aksiyon, macera, aile

IMDB: 4,0

Rotten Tomatoes: %30

Oyuncular: Noah Ringer, Nicola Peltz, Jackson Rathbone

Son Hava Bükücü, Ateş, Su, Toprak ve Hava olmak üzere 4 ayrı ulusun birbirleriyle savaştığı distopik bir dünyayı anlatıyor. Yıllarca bu savaşlarda hiç bir sonuca varılamıyor ve cesaretinden tereddüt eden Aang, bu 4 ulusu yönetebilecek tek Avatar olduğunu öğreniyor.

Gruffalo

Tarih: 2009

Tür: Animasyon, macera

IMDB: 7,5

Rotten Tomatoes: %79

Oyuncular: James Corden, John Hurt, Helena Bonham Carter

Gruffalo, Julia Donaldson tarafından yazılan ve Axel Scheffler tarafından resmedilmiş klasik hikaye kitabından uyarlanmış kısa bir animasyon filmi. Film, ormanda onu yemek için çeşitli hain planlar kuran tilki, baykuş ve yılanla zekasıyla mücadele eden bir farenin maceralarını konu alıyor.

Star Trek Beyond (Uzay Yolculuğu)

Tarih: 2016

Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu

IMDB: 7,1

Rotten Tomatoes: %80

Oyuncular: Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban

Maceranın yanında biraz da aksiyon seven çocuklarınız için birebir olan Star Trek Beyond, Atılgan gemisinin ve gemide bulunan mürettebatın uzayın derinliklerine doğru yolculuklarını ve bu yolculuk sırasında karşılaştıkları zorlukları konu alıyor.

Rango

Tarih: 2011

Tür: Animasyon, macera, komedi

IMDB: 7,2

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Johnny Depp, Isla Fisher, Timothy Olyphant

Western temalı bir animasyon filmi olur mu demeyin, çünkü Rango tam olarak böyle bir film. En İyi Animasyon Filmi Oscar ödülü kazanmış olan Rango, sahibinin arabasından düşen bir bukalemunun Dirt adlı kasabada halka uyum sağlamasını ve kasabanın şerifi seçilme hikayesini anlatıyor.

Troop Zero

Tarih: 2019

Tür: Komedi, dram, aile

IMDB: 6,9

Rotten Tomatoes: %77

Oyuncular: Mckenna Grace, Viola Davis, Jim Gaffigan

Troop Zero, Amazon Studios’un yapımcılığını üstlendiği son derece eğlenceli ve komik bir film. Sadece Amazon Prime Video’da yayınlanan bu film, 1977 yılında Gürcistan’da geçiyor. Filmin başrolü Christmas Flint, tek hayali uzaya gitmek olan bir genç kızdır ve bir gün Nasa’nın uzaya gitme ödüllü bir yarışma düzenlediğini öğrenince elinden gelen her şeyi yapmaya koyulur.

Shrek

Tarih: 2001

Tür: Animasyon, macera, komedi

IMDB: 7,8

Rotten Tomatoes: %77

Oyuncular: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz

Tüm dünyada artık bir efsane haline gelen yeşil trol Shrek’i duymayan yoktur. Film son derece eski de olsa böyle güzel bir filmi çocuklarınıza izletmemek büyük hata olur. Shrek, ormanda vahşice gezinen çirkin bir yaratıktır ve hayatında ona eşlik edecek en az kendisi kadar çirkin birisini aramaktadır. Shrek, bir kehanet sonucu güzeller güzeli prenses Fiona’ya aşık olur ikilinin atlatacağı badireler asıl buradan sonra başlar.

Marmaduke (Çılgın Köpek)

Tarih: 2010

Tür: Komedi, aile

IMDB: 4,3

Rotten Tomatoes: %42

Oyuncular: Owen Wilson, Judy Greer, Lee Pace

Amazon Prime Video’da izleyebileceğiniz bir başka eğleneceli film olan Marmaduke, Wilson ailesinin Danua cinsi köpekleri Marmaduke ile yeni bir kasabaya taşınmasını konu alıyor. Wilson ailesi ve Marmaduke, yeni taşındıkları bu kasabada başlarda yabancılık çekse de Marmaduke zamanla edindiği dört ayakları arkadaşlarıyla kasabanın tadını çıkarmaya, hatta aşık olmaya başlar.

The Flintstones (Taş Devri)

Tarih: 1994

Tür: Komedi, aile, fantastik

IMDB: 4,9

Rotten Tomatoes: %24

Oyuncular: John Goodman, Rick Moranis, Rosie O'Donnell

Taş Devri; Fred, Barney, Wilma ve Betty karakterleri ile çocukluğumuzun vazgeçilmez bir parçasıydı. Tüm dünyada son derece popüler olan bu çizgi film, 1994 yılında beyaz perdeye uyarlandı ve başrollerinde Elizabeth Taylor gibi güçlü isimler bulunuyordu. Film, bu iki ailenin üst düzey bir iş için çalışmaya başlamasını ancak zamanla paranın huzur getirmeyeceğini anlatan son derece eğlenceli ve öğretici bir yapım olmuş.

Süngerbob Karepantolon

Tarih: 2004

Tür: Animasyon, aksiyon, macera

IMDB: 7,1

Rotten Tomatoes: %24

Oyuncular: Tom Kenny, Jeffrey Tambor, Rodger Bumpass

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Süngerbob Karepantolon çizgi filmi, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından son derece beğenilen ve ilgi gören bir yapım. Serinin beyaz perdeye uyarlanmış halinde Bay Yengeç, Kral Neptün’ün tacını çalmakla suçlanır ve Süngerbob arkadaşı Patrick ile tacı bulup Bay Yengeç’i aklamak için uğraşır.

How the Grinch Stole Christmas (Grinç)

Tarih: 2000

Tür: Komedi, aile, fantastik

IMDB: 6,2

Rotten Tomatoes: %56

Oyuncular: Jim Carrey, Taylor Momsen, Kelley

The Grinch, serinin tüm filmlerinde karşımıza yalnız ve insanların mutluluğundan pek haz etmeyen bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Karakterle ilk defa tanıştığımız bu filmde ise Grinch Whoville kasabasında insanların noel kutlamalarına bir son vermek ister ve herkesin noel süslemelerini çalar. Kasaba, Grinch’e noel ruhunun süslemelerden ibaret olmadığını güzel bir şekilde öğretir.

The Cat in the Hat (Şapkadaki Kedi)

Tarih: 2003

Tür: Macera, komedi, aile

IMDB: 3,9

Rotten Tomatoes: %51

Oyuncular: Mike Myers, Spencer Breslin, Dakota Fanning

Amazon Prime Video üzerinden izleyebileceğiniz bir başka film olan Şapkadaki Kedi, yağmurlu bir günde evde vakit geçiren iki kız kardeşin evlerine bir anda insani boyutlarda bir kedinin girmesiyle başlıyor. Son derece devasa olan bu kedi, durgunluktan ve temposuzluktan canları sıkılan bu iki kardeşin hayatına renk katmak için uğraşır.

Room on the Broom (Süpürgede Yer Var mı?)

Tarih: 2012

Tür: Animasyon, komedi

IMDB: 7,6

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Simon Pegg, Gillian Anderson, Rob Brydon

Listemizin son sırasında yer alan Room on the Broom, yine Julia Donaldson ve Alex Scheffler işbirliği sonucu çıkmış resimli kitaptan uyarlanmış bir yapım. Sadece 26 dakika süren bu filmde bir cadı, ejderha tarafından öldürülmek üzereyken daha önce süpürgesine binmelerine izin verdiği kuş, kurbağa, kedi ve köpek tarafından kurtarılır. Teşekkür hediyesi olarak ise cadı tüm bu hayvanların üzerine rahatça binebileceği bir uçan süpürge yaratır.