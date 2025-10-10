Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Her Kategorinin En İyi Fırsatları

Prime Alışveriş Festivali kapsamında elektronik aletlerden yapı markete yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.
Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
"Bu içerik 10.10.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Elektronik
Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Samsung Galaxy S25 Edge Cep Telefonu: %5 indirimle 56.799,00 TL’ye satışta.
- HUAWEI Nova 13 Pro Akıllı Telefon: 28.949,05 TL’ye düşmüş durumda.
- LG NanoCell AI NANO80 4K Smart TV: 65 inç ekrana sahip bu televizyonu 34.394,90 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Huawei Watch Fit New Akıllı Saat: Birçok işinizi kolayca halledebileceğiniz saatin fiyatı 930,00 TL.
- JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör: Küçük boyutuna rağmen güçlü ses sağlayan bu hoparlör şimdi 2.859,32 TL.
- Juo 10000mAh PowerBank: Kompakt boyutu sayesinde her yere yanınızda taşıyabileceğiniz bu powerbank, 423,70 TL fiyata sahip.
- Sony WH-CH520 Kulak Üstü Kulaklık: Kesintisiz, güçlü bir ses deneyimi sağlayan bu kulaklık, Prime’a özel 2.086,00 TL.
Bilgisayar
Bu kategoride, en çok ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Lenovo LOQ | i5-12450HX Bilgisayar: Fırsatlar kapsamında 30.999,00 TL’ye satışta.
- SteelSeries Esports FPS Oyun Faresi: İndirimlerle şimdi 3.719,00 TL.
- Samsung Galaxy Tab S10 FE Tablet: 17.365,00 TL’ye düştü.
- Razer Huntsman Mini Mercury Klavye: Opto- Mekanik anahtarlara sahip olan bu klavye, 3.626,63 TL fiyatıyla birçok oyunseverin tercihi oluyor.
- MSI G244F E2 Gaming Monitör: 23.8" ekrana sahip olan bu ürün, 4.453,44 TL’ye düştü.
- Glorious Mouse Pad: Şimdi 964,39 TL.
- MSI GeForce GTX 1630 AERO ITX 4G OC Grafik Kartı: 5.519,00 TL.
Ev ve Yaşam
Evinize dair ihtiyacınız olan her şey bu kategoride mevcut.
Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- xDrive Tarsus Business Çalışma Koltuğu: Masa başında saatlerini geçirenlerin tercihi olan bu koltuk, 6.953,05 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- Braun Sakal Düzeltici Series 7: 40 uzunluk ayarına sahip bu cihaz, 3.419,10 TL.
- Bosch Thermotechnik Air 4000 Hava Temizleyici: 7.035,50 TL’ye düştü.
- Braun KF570 Filtre Kahve Makinesi: Fiyatı 2.290,00 TL.
Yapı Market
Bu kategori kapsamında birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Dager BOLT 16.8V Kömürsüz Darbeli Şarjlı Matkap: %10 indirimle 2.609,10 TL’ye düşen bu matkap listemizde yerini aldı.
- Philips Hue Smart Button: 854,10 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
- Novato Tuya Uyumlu Ekranlı ve Sensörlü Wifi IR Kumanda: Satın almak isterseniz şimdi 874,00 TL.
- Viko Multi-Let 5li Topraklı Priz: %4 indirimle 384,00 TL’ye düşmüş durumda.