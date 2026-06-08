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75 İnç 4K TCL Televizyonu Kaçırmayın! BİM'de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler

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BİM'in bu hafta satacağı aktüel ürünler belli oldu. Uygun fiyatlı çok sayıda teknolojik ürün satılacak.

75 İnç 4K TCL Televizyonu Kaçırmayın! BİM'de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Uygun fiyatlı teknolojik ürün arayanların en çok takip ettiği yerlerden biri de zincir mağazalar. Öyle ki düzenli olarak her hafta farklı kategorilerden ürünlerin bu tarz mağazalarda satışa çıktığını görüyoruz. BİM de Aktüel ürünleriyle bunlardan biri. Şimdi ise BİM’in 10 Haziran Çarşamba ve 12 Hazirna Cuma günü satacağı Aktüel ürünler belli oldu.

BİM bu hafta elektrikli bisikletlerden dev televizyonlara, projeksiyon cihazlarından vantilatörlere kadar çok sayıda teknolojik ürün satacak. Gelin BİM’e gelecek uygun fiyatlı teknolojik ürünlere birlikte göz atalım.

İçerikten Görseller

75 İnç 4K TCL Televizyonu Kaçırmayın! BİM'de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler
bim
bimo
Ekran Resmi 2026-06-08 13.49.17
Ekran Resmi 2026-06-08 13.51.24 +4

BİM’de 10-12 Haziran tarihlerinde satılacak uygun fiyatlı teknolojik ürünler

bim

  • TCL 75 inç televizyon - 42.900 TL
  • Polosmart Android projeksiyon - 6.500 TL
  • RKS Katlanabilir RSIII Pro X elektrikli bisiklet - 29.900 TL
  • RKS Nitro Pro kalın teker elektrikli bisiklet - 28.900 TL
  • IMEX şarjlı mini el fanı - 299 TL
  • Kumtel mini masaüstü vantilatör - 279 TL
  • Onvo Bluetooth hoparlör - 3.990 TL

TCL 75 inç televizyon - 42.900 TL

bimo

TCL'in 75 inçlik bu dev televizyonu, 42.900 TL gibi bu boyuttaki bir TV için uygun denilebilecek bir fiyatla geliyor. Cihazda 4K çözünürlük, AiPQ işlemci, Dolby Audio gibi özellikler var. Ayrıca ücretsiz kurulum da sunuluyor.

Polosmart PSM150 Android projeksiyon - 6.500 TL

Ekran Resmi 2026-06-08 13.49.17

Evinizin veya gittiğiniz herhangi bir yerin duvarını ekrana çevirmenizi sağlayacak Polosmart markalı bu projeksiyon, Android 13 işletim sistemine sahip. Wi-Fi 6 desteği, otomatik odaklama, 40W hoparlör, sessiz çalışma, 1 GB RAM, 8 GB depolama, 200 inçe kadar destek gibi özelliklerle geliyor.

Katlanabilir RKS RSIII Pro X elektrikli bisiklet - 29.900 TL

Ekran Resmi 2026-06-08 13.51.24

RKS'in RSIII Pro X isimli katlanabilir bisikleti; 250W motor, 35-45 km menzil, 36v 10 Ah akü, 25 km/sa maksimum hız gibi özellikler sunuyor.

RKS Nitro Pro kalın teker elektrikli bisiklet - 28.900 TL

bisik

Biraz daha uygun fiyatlı olan bu kalın teker elektrikli bisiklet ise 250W motor, 35-45 km menzil, kalın teker tasarımı, Shimano 6 vites, 25 km/sa maksimum hız ile geliyor.

IMEX şarjlı mini el fanı - 299 TL

ier

Sıcak günler gelmişken sürekli yanınızda taşıyabileceğiniz bir el fanı işinizi görebilir. IMEX'in 299 TL gibi çok uygun fiyatlı şarjlı el fanı, 5W güç, 1200 mAh batarya, 5 kademeli ayarlanabilir hız seçenekleriyle geliyor.

Kumtel katlanır mini masaüstü vantilatör - 279 TL

kum

Biraz daha büyük ancak hâla çok yer kaplamayan bir soğutma cihazı arıyorsanız Kumtel'in masaüstü katlanır el vantilatörüne göz atabilirsiniz.

Onvo Bluetooth hoparlör - 3.990 TL

onvo

Çok yüksek meblağlar ödemeden yüksek seviyede ses deneyimi arıyorsanız Onvo'nun Bluetooth hoparlörü tam size göre. RGB Led ile gelen bu modelde 4 saat pil ömrü, dahili mikrofon, 360 derece ses deneyimi, 10 metre kapsama alanı ve daha birçok özellik bulunuyor.

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