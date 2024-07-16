Yılda bir kez ve sadece Amazon Prime üyelerine özel sevilen markalarda ve ürünlerde yedi gün boyunca müthiş fırsatlar sunulan Prime Day başladı!

Amazon Prime Day indirimleri, Apple ürünlerini, iPad'lerden Macbook'lara, SSD kitlerine kadar avantajlı fiyatlarla satın almak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu özel indirimler, 16-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek ve sadece Apple ürünleriyle sınırlı kalmayacak; tüm kategorilerde benzersiz fırsatlar sizleri bekliyor.

Eğer bu fırsatları kaçırmak istemiyorsanız ve henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, hemen buraya tıklayarak Amazon Prime üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Bu sayede, hem Apple ürünlerinde hem de diğer tüm kategorilerdeki özel indirimlerden yararlanabilirsiniz.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Apple Mac Pro için 4 TB SSD Kiti

İki adet 2 TB’lık modül içeren bu kit, sisteminizdeki SSD modülünün veya modüllerinin yerini alıyor ve Mac Pro’nun dahili SSD depolama kapasitesini artırıyor.

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Apple MacBook Air 13'' (M3)

Apple'ın en güçlü işlemcilerinden M3'ten güç alan Apple MacBook Air 2024, 8 GB RAM ve 256 GB SSD ile hem oyun hem iş için tercih edebileceğiniz yüksek performans sunan bir dizüstü.

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Apple iPad Air 13'' (M2)

M2 çiple yüksek performans sunan iPad Air, tüm gün süren pil ömrü, 13 inç'lik Liquid Retina ekran ve Touch ID ve gelişmiş kameralar ile öne çıkıyor.

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Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41 mm

Apple Watch serisinin göz bebeği olan Apple Watch Series 9, Prime Day gününe özel %5 indirimiyle burada.

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Apple AirPods Kablosuz Şarj Kutusu

Apple AirPods 1. ve 2. nesil ile uyumlu kablosuz şarj kutusunu buradan inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.