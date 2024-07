Amazon'un Prime Day Fırsatları başladı. Her kategorinin indirimlerini sizin için derledik.

Amazon Prime Fırsatları sonunda başladı. Herkesin beklediği bu indirimlerde alabileceğiniz birçok ürün var. Her kategoriden size özel birçok ürün seçtik.

Eğer bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız ancak henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.

Mutfak

Mutfak kategorisinde mutfağa dair her şey var. Kahve makinelerinden termoslara, blenderlar ve airfryerlar da bu kategori altında. Yani mutfakta ihtiyaç duyabileceğiniz her şey mutfak kategorisinde indirime giriyor.

Mutfak kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Moda

Moda kategorisi denilince tabii ki kıyafetler ve ayakkabılar akla geliyor. Prime Fırsatlarında moda kategorisinde güzel indirimler var.

Modayla ilgili tüm indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sizin için seçtiklerimiz ise şunlar:

Kulaklık ve Hoparlör

Kulaklık ve hoparlör kategorisinde güzel indirime giren ürünler var.

Bu kategorideki tüm indirimli ürünler için tıklayın.

Sizin için seçtiklerimizi şuraya bırakalım...

Ev ve Yaşam

Ev ve yaşam kategorisi evde hayatınızı kolaylaştıran tüm ürünleri içeriyor. Bu kategoride robot süpürgeler, dikey süpürgeler gibi birçok temizleyici ürün var. Bunun dışında evde rahat yaşamanızı sağlayacak birçok farklı ürün de var tâbii.

Ev ve yaşam kategorisinin tüm indirimleri burada!

Bizim sizin için seçtiklerimiz şunlar:

Yapı Market

Bir şeyleri tamir ederken ihtiyacınız olan her şey yapı market kategorisinde yer alıyor.

Yapı Market kategorisine ait tüm indirimlere ulaşmak için tıklayın.

Bu kategoriden seçtiklerimiz şunlar:

Kişisel Bakım ve Kozmetik

Kişisel bakım ve kozmetik denilince tâbii ki akla kişisel bakımı sağlayan her ürün geliyor. Saç maşalarından elektrili diş fırçalarına, sabundan tıraş bıçaklarına her şey bu kategorinin içinde.

Kişisel bakımınızla ilgili indirimli ne var ne yok görmek istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

Kişisel bakım ve kozmetik kategorisindeki indirimlerden size şunları seçtik:

Ofis ve Kırtasiye

Ofis ve kırtasiye kategorisinde de güzel indirimler var. Bu kategoride iş ve okul hayatınız için gerekli her şey bulunuyor.

Bu kategorideki indirimleri merak ediyorsanız tıklayın.

Biz sizin için şu ürünleri seçtik:

Evcil Hayvan

Bu kategoride tüylü dostlarımız için her şey var. Onların en sevdikleri mamalardan tasmalara, kumlardan taraklara patili dostunuzun ihtiyacı olan her ürüne bu kategorinden ulaşabilirsiniz. Hele bir de şimdi indirimli fiyattayken kaçırılmayacak her şeye buradan ulaşabilirsiniz.

Sizin için bu kategoriden de bir şeyler seçtik. Seçtiklerimiz şunlar:

Bahçe

Bahçe için gerekli ne varsa bahçe kategorisinde. Bahçe mobilyaları, mangallar ve bahçe temizleyici tüm ürünler bu kategoride yer alıyor.

Önce kategorinin indirimli linkini verelim.

Bu kategoriden seçtiğimiz indirimli ürünler ise şunlar:

Otomotiv

Otomobiliniz için gerekli ne varsa bu kategoride bulunuyor.

Arabanızı daha konforlu kullanmanızı sağlayacak indirimli ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Otomotiv kategorisinden size seçtiklerimiz şunlar:

