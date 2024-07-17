Amazon Prime Fırsatları sonunda başladı. Herkesin beklediği bu indirimlerde alabileceğiniz birçok ürün var. Her kategoriden size özel birçok ürün seçtik.
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Mutfak
Mutfak kategorisinde mutfağa dair her şey var. Kahve makinelerinden termoslara, blenderlar ve airfryerlar da bu kategori altında. Yani mutfakta ihtiyaç duyabileceğiniz her şey mutfak kategorisinde indirime giriyor.
Mutfak kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Philips HD9243/90 Airfryer: %7 indirimle 2.049 TL'ye düşen Airfryer'ın indirimsiz hali 2.199 TL.
- Fissler Vitavit 70.Yıl Özel Düdüklü Tencere: 4.5 litrelik düdüklü %15 indirimde. İndirimli fiyatı 12.749 TL.
- Philips HR2764/00 Blender: Tek bir hareketle kolayca karıştırabileceğiniz blender %10 indirime giriyor. İndirimli fiyatı 2.141 TL.
- Paşabahçe Borcam Midi Fırın Tepsisi: Güzel indirime girenlerden biri olan Paşabahe borcam %31 indirimde. İndirimli fiyatı ise 102 TL.
- Staub Grill Pans Çift Kulplu Döküm Izgara Tava: Yemek yaparken kolaylık sağlayan tava 7.109 TL'den 6.043 TL'ye düşüyor.
Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.
Moda
Moda kategorisi denilince tabii ki kıyafetler ve ayakkabılar akla geliyor. Prime Fırsatlarında moda kategorisinde güzel indirimler var.
Modayla ilgili tüm indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sizin için seçtiklerimiz ise şunlar:
- Under Armour UA Charged Edge Spor Ayakkabı: Çok satanlarda 1. sırada olan spor ayakkabı %29 indirime giriyor. İndirimli fiyatı 1.730 TL olan ayakkabı normalde 2.429 TL'ymiş.
- Crocs Classic Siyah Terlik: Crocs'un klasik modellerinden olan bu ürün %24 indirime girmiş. İndirimli fiyatı 985 TL.
- Puma Trinity Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı: %31 indirimle 1.633 TL olan ayakkabı 2.351 TL'den düşmüş.
- Levi's Relaxed Baby Tab Tişört: Güzel indirime giren ürünlerden biri olan tişört %48 indirimde. İndirimli fiyatı 482 TL.
- Under Armour Erkek Spor Tişört: 686 TL olan tişört %16 indirime giriyor. 578 TL'ye düşen tişörtün bol kalıbı var.
Kulaklık ve Hoparlör
Kulaklık ve hoparlör kategorisinde güzel indirime giren ürünler var.
Bu kategorideki tüm indirimli ürünler için tıklayın.
Sizin için seçtiklerimizi şuraya bırakalım...
- Sony Kablosuz WI-C100 Kulaklık: %21 indirime giren kulaklık 949 TL.
- Bose SoundLink Flex Bluetooth Hoparlör: Su geçirmez hoparlör dışarıda kullanılmaya uygun. %15 indirime giren hoparlör 6.499 TL'ye düşüyor.
- Soundcore by Anker Sport X10 Bluetooth Kulaklık: Normalde bu kulaklık 1.699 TL iken %12 indirimle 1.499 TL'ye düşüyor.
- Sony Mdr-Zx110App Kulaklık: %13 indirime giren kulaklığın indirimli fiyatı 699 TL.
- Sennheiser Momentum 4 Wireless SE Kablosuz Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 15.999 TL'den %19 indirimle 12.999 TL'ye düşüyor.
Ev ve Yaşam
Ev ve yaşam kategorisi evde hayatınızı kolaylaştıran tüm ürünleri içeriyor. Bu kategoride robot süpürgeler, dikey süpürgeler gibi birçok temizleyici ürün var. Bunun dışında evde rahat yaşamanızı sağlayacak birçok farklı ürün de var tâbii.
Ev ve yaşam kategorisinin tüm indirimleri burada!
Bizim sizin için seçtiklerimiz şunlar:
- Tak Kullan 360 Derece Dönebilen Pratik Temizlik Yer Mopu: Yedek beziyle gelen mop şu an %15 indirimde. İndirimli fiyatı 211 TL.
- Philips Hue GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası: Led ışık şu an %10 indirime girmiş. Fiyatı 2.439 TL'den 2.198 TL'ye düşüyor.
- Philips XU3000/01 Aqua Islak ve Kuru 3000 Serisi Temizlik Robotu: %15 indirimle 10.259 TL olan robot süpürge 11.999 TL'den düşmüş.
- Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti: Yer silerken en büyük yardımcılardan olan temizlik seti %10 indirimde. İndirimli fiyatı 1.354 TL.
- Porsima ORG-01 4lü Raf Düzenleyici: Evi düzene sokacak raf düzenleyici %7 indirimde. Fiyatı 249 TL'ye düşüyor.
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Yapı Market
Bir şeyleri tamir ederken ihtiyacınız olan her şey yapı market kategorisinde yer alıyor.
Yapı Market kategorisine ait tüm indirimlere ulaşmak için tıklayın.
Bu kategoriden seçtiklerimiz şunlar:
- Einhell TC-CD 18/35 Li - Solo Akülü Vidalama: Vida işlerini kolaylaştıran bu ürün %10 indirime girmiş. İndirimli fiyatı 843 TL.
- Bosch Home And Garden Pbd 40 Tezgah Matkabı: 710 Watt motor gücüne sahip tezgah matkabı 8.363 TL.
- Viko Multi-Let Altılı Priz: Her eve lazım 6'lı priz şu an %17 indirimde. Fiyatı 199 TL'den 165 TL'ye düşüyor
- Dewalt 18V Somun Sıkma: Bu cihazın %5 indirimli fiyatı 5.187 TL.
- TP-Link Tapo C420S2 Kablosuz Bataryalı Güvenlik Kamerası: %23 indirimle 4.903 TL'ye düşen güvenlik kamerası normalde 6.369 TL'ymiş.
Kişisel Bakım ve Kozmetik
Kişisel bakım ve kozmetik denilince tâbii ki akla kişisel bakımı sağlayan her ürün geliyor. Saç maşalarından elektrili diş fırçalarına, sabundan tıraş bıçaklarına her şey bu kategorinin içinde.
Kişisel bakımınızla ilgili indirimli ne var ne yok görmek istiyorsanız tıklayabilirsiniz.
Kişisel bakım ve kozmetik kategorisindeki indirimlerden size şunları seçtik:
- Gillette Venus Comfortglide Spa Breeze Kadın Tıraş Makinesi: %14 indirime giren tıraş bıçakları 398 TL.
- Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti: Yüz, saç ve vücut için kullanılabilen bakım seti %4 indirimde. İndirimli fiyatı ise 1.349 TL.
- Nascita Pro Üç Boyutlu Oval Saç Fırçası: Saçınızı açarken kullanabileceğiniz fırça %10 indirimle 71 TL oluyor.
- LUNA 4 Go Yüz Temizleme ve Sıkılaştırma Cihazı: %50 indirime giren cihaz şu an 2.749 TL.
- Remington Pro - Air Ac 2300 W Saç Kurutma Makinesi: Güzel indirime giren ürünlerden biri olan saç kurutma makinesi %29 indirimle 1.259 TL'ye düşüyor.
Ofis ve Kırtasiye
Ofis ve kırtasiye kategorisinde de güzel indirimler var. Bu kategoride iş ve okul hayatınız için gerekli her şey bulunuyor.
Bu kategorideki indirimleri merak ediyorsanız tıklayın.
Biz sizin için şu ürünleri seçtik:
- Razer Atlas Cam Fare Altlığı: Bilgisayar kullanmayı kolaylaştıran altlık %5 indirimde. 4.499 TL olan altlığın indirimsiz fiyatı 4.754 TL.
- Steelseries QcK 3XL Oyuncu Mousepad: %11 indirime giren mousepad'in fiyatı 1.399 TL'den 1.249 TL'ye düşüyor.
- Scrikss Pera 477 Kalem Takımı: İkili kalemden oluşan setin indirimli fiyatı 1.248 TL.
- Scrikss Heritage Dolma Kalem: 4.100 TL olan dolma kalemin %10 indirimli fiyatı ise 3.689 TL.
- Victoria's Journals 2024 Classic Günlük Ajanda: Sert kapaklı ajanda %25 indirimle 74 TL'ye geliyor.
Evcil Hayvan
Bu kategoride tüylü dostlarımız için her şey var. Onların en sevdikleri mamalardan tasmalara, kumlardan taraklara patili dostunuzun ihtiyacı olan her ürüne bu kategorinden ulaşabilirsiniz. Hele bir de şimdi indirimli fiyattayken kaçırılmayacak her şeye buradan ulaşabilirsiniz.
Sizin için bu kategoriden de bir şeyler seçtik. Seçtiklerimiz şunlar:
- PRO PLAN Original Kitten Tavuklu Kuru Kedi Maması: 1.5 kiloluk kedi maması %14 indirimde. İndirimli fiyatı ise 336 TL.
- Haustier WF007L Otomatik Kedi Su Sebili: %7 indirime giren kedi su sebili 1.249 TL'ye düşüyor.
- Trixie Jorge Kedi Kulübesi: Çok satan bu kedi kulübesinde çok güzel bir indirim var. 6.499 TL olan kedi kulübesi, %58 indirimle 2.699 TL'ye düşüyor.
- Ever Clean Naturally Kedi Kumu: 10 litrelik kum normalde 760 TL iken %8 indirimle 702 TL'ye düşüyor.
- Araba Köpek Örtüsü: Su geçirmez özellikli örtü %10 indirimle 941 TL oluyor.
Bahçe
Bahçe için gerekli ne varsa bahçe kategorisinde. Bahçe mobilyaları, mangallar ve bahçe temizleyici tüm ürünler bu kategoride yer alıyor.
Önce kategorinin indirimli linkini verelim.
Bu kategoriden seçtiğimiz indirimli ürünler ise şunlar:
- DAYE Dy 62120 20M Makaralı Bahçe Sulama Hortum Seti: Güzel indirime girenlerden biri olan hortum seti %31 indirime girmiş. İndirimli fiyatı ise 800 TL.
- Güde 94337 Bahçe Arabası: Bahçe için gerekli arabanın fiyatı 7.900 TL.
- Bosch Home and Garden Easyaquatak 120 Yüksek Basınçlı Yıkama Cihazı: Dış mekanları yıkarken size yardımcı olacak makine şu an 3.163 TL.
- Bosch Home and Garden Bosch Art 30 Kenar Kesme Makinesi: Bahçenizin kenarlarını keserken ihtiyacınız olan makine %12 indirime girmiş. İndirimli fiyatı ise 2.263 TL.
- Sunydog Elektrikli Çim Biçme Makinesi: Bahçedeki çimleri biçerken kullanabileceğiniz makine %16 indirime giriyor. 2.900 TL olan fiyatı 2.441 TL'ye düşüyor.
Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.
Otomotiv
Otomobiliniz için gerekli ne varsa bu kategoride bulunuyor.
Arabanızı daha konforlu kullanmanızı sağlayacak indirimli ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.
Otomotiv kategorisinden size seçtiklerimiz şunlar:
- YOSH Mag-Safe Kablosuz Araç Şarj Telefon Tutucu: Arabadayken telefonunuzu şarj etmenizi sağlayacak ürün %10 indirime giriyor. Hem şarj eden hem telefonu tutan ürün 477 TL'ye düşüyor.
- EZERE LS-426 Teleskopik Araç Temizleme Fırçası: Arabınızı yıkarken kullanabileceğiniz fırça şu an %5 indirimde. İndirimli fiyatı ise 521 TL.
- MOLE Premium Seri Cilalı Araç Şampuanı: Bu araç şampuanı %10 indirimle 187 TL'ye düşüyor.
- Araba Bagaj Çantası: Bagajınızı düzenleyecek bu ürün %10 indirimle 152 TL'ye geliyor.
- Superclean Mucize Temizlik Hamuru: Arabanızı temizlerken işinize yarayacak temizlik hamuru normalde 89 TL. %10 indirime giren ürürün indirimli fiyatı ise 80 TL.
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