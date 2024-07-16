Amazon Prime üyesi olan herkesin yararlanabileceği Prime Day'de özel fırsatlar ve en sevilen markalarda indirimler sizleri bekliyor.
16-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya boyunca elektronikten kişisel bakıma tüm kategorilerde özel fırsatlar olacak. Eğer bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız ancak henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Amazon Prime Day'de değerlendirmek isteyebileceğiniz bazı kategorilere göz atalım:
Prime Day boyunca aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçlarınız için binlerce ürün indirimde olacak. Biz de kampanya dönemi boyunca farklı kategorilerden ürünleri sizlerle paylaşıyor olacağız.
Hızlı bir başlangıç için bazı markalarda özel fırsatlar ve kategoriler seçtik;
- Samsung ürünlerinde sepette indirim fırsatı
- 200 TL altı yüzlerce ürün fırsatı
- Bilgisayar ve aksesuarlarında özel fırsatlar
- Telefon ve aksesuarlarında özel fırsatlar
- Kulaklık ve hoparlörlerde özel fırsatlar
- Ev ve yaşam kategorisinde büyük indirimler
- Kitaplarda özel indirim ve çoklu alımlarda fırsatlar