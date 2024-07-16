Senenin en çok beklenen indirim dönemlerinden biri olan Amazon Prime Day başladı. 22 Temmuz'a kadar devam edecek indirim günleri boyunca onlarca kategoriden binlerce üründe indirim ve özel fırsatlar sizlerle olacak.

Amazon Prime üyesi olan herkesin yararlanabileceği Prime Day'de özel fırsatlar ve en sevilen markalarda indirimler sizleri bekliyor.

16-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya boyunca elektronikten kişisel bakıma tüm kategorilerde özel fırsatlar olacak. Eğer bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız ancak henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.

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Amazon Prime Day'de değerlendirmek isteyebileceğiniz bazı kategorilere göz atalım:

Prime Day boyunca aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçlarınız için binlerce ürün indirimde olacak. Biz de kampanya dönemi boyunca farklı kategorilerden ürünleri sizlerle paylaşıyor olacağız.

Hızlı bir başlangıç için bazı markalarda özel fırsatlar ve kategoriler seçtik;