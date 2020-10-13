İnternetten alışverişin dünya lideri Amazon, bir süredir Türkiye’de ve geçtiğimiz Eylül ayında Prime hizmetini de sunmaya başladı. Hızlı kargo teslimatı, özel kampanyalar, dizi ve film platformu Prime Video ve oyun platformu Prime Gaming hizmetlerini ayda 7,90 TL’ye sunan Amazon, bu konuda piyasadaki en mantıklı seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
13 - 14 Ekim tarihlerinde devam edecek Prime Day etkinliği kapsamında ise bazı teknolojik ürünler, piyasanın altında fiyatlarla satılacak. Biz de sizler için kampanyanın öne çıkan teknolojik ürünlerini inceledik ve bir tavsiye listesi hazırladık.
- NOT: Listedeki ürünler indirim tutarlarına göre sıralanmıştır. Tüm indirimler 13 Ekim saat 23.00'a dek geçerlidir.
%20 indirim: Microsoft Bluetooth fare:
- Normal fiyatı: 168,83 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 135 TL
%20 indirim: Sennheiser HD 400S kafa üstü siyah kablolu kulaklık:
- Normal fiyatı: 498,5 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 398 TL
%23 indirim: JBL T460BT kulak üstü Bluetooth kulaklık:
- Normal fiyatı: 326,57 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 249 TL
%23 indirim: HP - OMEN Dyad oyun kulaklığı:
- Normal fiyatı: 389,69 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 300 TL
%24 indirim: Jabra Elite Active 65t kondisyon takibi yapabilen tam kablosuz Bluetooh kulaklık:
- Normal fiyatı: 844,06 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 639 TL
%28 indirim: Honor kablolu kulaklık, beyaz
- Normal fiyatı: 48,95 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 35 TL
%29 indirim: Jabra Elite Active 45e suya dayanıklı Bluetooth kulaklık:
- Normal fiyatı: 498,5 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 349 TL
%30 indirim: Samsung 970 EVO 250 GB dahili SSD:
- Normal fiyatı: 759,65 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 529,98 TL
%30 indirim: TP-Link HS100 kablosuz akıllı priz:
- Normal fiyatı: 158,84 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 111,19 TL
%31 indirim: Logitech G G102 RGB ışıklı oyun faresi:
- Normal fiyatı: 217,54 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 149,9 TL
%32 indirim: Kingston DataTraveler 20 USB bellek:
- Normal fiyatı: 65,14 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 44,1 TL
%33 indirim: HyperX Cloud Stinger kablolu oyun kulaklığı:
- Normal fiyatı: 598,4 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 399 TL
%37 indirim: Huawei AM61 Bluetooth kulaklık, Siyah:
- Normal fiyatı: 198,79 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 125 TL
%40 indirim: SanDisk 64GB hafıza kartı, saniyede 80 MB yazma hızı:
- Normal fiyatı: 74,83 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 44,9 TL
%44 indirim: AKG Y500 Bluetooth kulaklık, Mvi:
- Normal fiyatı: 998 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 549 TL
%51 indirim: HP Deskjet Ink Advantage çok fonksiyonlu, Wi-Fi bağlantılı yazıcı:
- Normal fiyatı: 907,01 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 438,96 TL
%54 indirim: Belkin 10.000 mAh HIZLI ŞARJ destekli powerbank:
- Normal fiyatı: 198,8 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 89,9 TL
%61 indirim: Baseus Speed Mini çift girişli şarj cihazı, 10.5W:
- Normal fiyatı: 59,69 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 22,9 TL
Aynı anda iki farklı cihazı şarj edebileceğiniz bu şarj cihazı, acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. Her ne kadar 10,5 watt gücü hızlı şarj için yeterli olmasa da yedek bir şarj cihazı olarak çok işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. Ürüne Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
%62 indirim: Baseus Mini Ja 10000 mAh powerbank:
- Normal fiyatı: 148,85 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 55,9 TL
Type-C ve Micro USB girişlerine aynı anda sahip olan bu taşınabilir şarj cihazı, aynı zamada 2 adet Typa-A (klasik USB) çıkışına da sahip. Yani Apple hariç tüm cihaz ve kablolar ile entegre çalışıp aynı anda 2 cihazı şarj edebiliyor. Ürüne Amazon üzerinden ulaşmak için tıklayın.
%66 indirim: Baseus 50 santimetrelik dayanıklı USB Type-C kablosu:
- Normal fiyatı: 44,76 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 14,9 TL
Çoğu üreticinin telefon kutularında sunmuş olduğu standart Type-C kabloladan daha sağlam olan, örgülü bu kabloya yaklaşık 15 TL'ye sahip olabilirsiniz. Ürüne Amazon üzerinden ulaşmak için tıklayın.
%66 indirim: Belkin 3 metre Lightning şarj kablosu:
- Normal fiyatı: 98,9 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 32,9 TL
Piyasada Apple ürünlerinin en güvenilir alternatiflerinden birisi olan Belkin'in 3 metrelik Lightning girişli bu kablosu, neredese 3'te 1'i fiyatına satışta. Ürüne Amazon üzerinden ulaşabilirsiniz.
%68 indirim: Philips Economy Twister 8 watt tasarruflu ampül:
- Normal fiyatı: 28,64 TL
- Prime Day indirimli fiyatı: 8,92 TL
Listemizdeki ürünleri sürekli olarak güncellemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Amazon Prime Day'de belirli fiyat altındaki ürünler ve kategori bazında indirimli ürünler için ayrı ayrı listeler hazırlıyoruz. Görüş, öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz :)