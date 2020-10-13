Amazon’un Türkiye’de ilk kez düzenlediği Prime Day kampanyasında indirime giren teknolojik ürünleri sizin için derledik. Bu listedeki ürünlere 13 Ekim saat 23.00'e dek boyunca uygun fiyatla ulaşabilirsiniz.

İnternetten alışverişin dünya lideri Amazon, bir süredir Türkiye’de ve geçtiğimiz Eylül ayında Prime hizmetini de sunmaya başladı. Hızlı kargo teslimatı, özel kampanyalar, dizi ve film platformu Prime Video ve oyun platformu Prime Gaming hizmetlerini ayda 7,90 TL’ye sunan Amazon, bu konuda piyasadaki en mantıklı seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

13 - 14 Ekim tarihlerinde devam edecek Prime Day etkinliği kapsamında ise bazı teknolojik ürünler, piyasanın altında fiyatlarla satılacak. Biz de sizler için kampanyanın öne çıkan teknolojik ürünlerini inceledik ve bir tavsiye listesi hazırladık.

NOT: Listedeki ürünler indirim tutarlarına göre sıralanmıştır. Tüm indirimler 13 Ekim saat 23.00'a dek geçerlidir.

Normal fiyatı: 168,83 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 135 TL

Normal fiyatı: 498,5 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 398 TL

Normal fiyatı: 326,57 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 249 TL

Normal fiyatı: 389,69 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 300 TL

Normal fiyatı: 844,06 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 639 TL

Normal fiyatı: 48,95 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 35 TL

Normal fiyatı: 498,5 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 349 TL

Normal fiyatı: 759,65 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 529,98 TL

Normal fiyatı: 158,84 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 111,19 TL

Normal fiyatı: 217,54 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 149,9 TL

Normal fiyatı: 65,14 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 44,1 TL

Normal fiyatı: 598,4 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 399 TL

Normal fiyatı: 198,79 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 125 TL

Normal fiyatı: 74,83 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 44,9 TL

Normal fiyatı: 998 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 549 TL

Normal fiyatı: 907,01 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 438,96 TL

Normal fiyatı: 198,8 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 89,9 TL

Normal fiyatı: 59,69 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 22,9 TL

Aynı anda iki farklı cihazı şarj edebileceğiniz bu şarj cihazı, acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. Her ne kadar 10,5 watt gücü hızlı şarj için yeterli olmasa da yedek bir şarj cihazı olarak çok işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. Ürüne Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Normal fiyatı: 148,85 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 55,9 TL

Type-C ve Micro USB girişlerine aynı anda sahip olan bu taşınabilir şarj cihazı, aynı zamada 2 adet Typa-A (klasik USB) çıkışına da sahip. Yani Apple hariç tüm cihaz ve kablolar ile entegre çalışıp aynı anda 2 cihazı şarj edebiliyor. Ürüne Amazon üzerinden ulaşmak için tıklayın.

Normal fiyatı: 44,76 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 14,9 TL

Çoğu üreticinin telefon kutularında sunmuş olduğu standart Type-C kabloladan daha sağlam olan, örgülü bu kabloya yaklaşık 15 TL'ye sahip olabilirsiniz. Ürüne Amazon üzerinden ulaşmak için tıklayın.

Normal fiyatı: 98,9 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 32,9 TL

Piyasada Apple ürünlerinin en güvenilir alternatiflerinden birisi olan Belkin'in 3 metrelik Lightning girişli bu kablosu, neredese 3'te 1'i fiyatına satışta. Ürüne Amazon üzerinden ulaşabilirsiniz.

Normal fiyatı: 28,64 TL

Prime Day indirimli fiyatı: 8,92 TL

Listemizdeki ürünleri sürekli olarak güncellemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Amazon Prime Day'de belirli fiyat altındaki ürünler ve kategori bazında indirimli ürünler için ayrı ayrı listeler hazırlıyoruz. Görüş, öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz :)