Amazon Prime, NFS: Hot Pursuit Remastered'ı Ücretsiz Verecek

Amazon Prime Gaming ile Electronic Arts arasında devasa bir anlaşma yapıldı. Oyunseverler, bu anlaşma kapsamında EA'nın bazı oyunlarına kalıcı olarak ücretsiz şekilde sahip olabilecekler. Ayrıca Battlefield 2042 ile Apex Legends için de özel paketler oluşturuldu.

Henüz istenilen popülaritede olmasa da her ay ücretsiz olarak sunduğu oyunlar ile oyuncuların ilgisini çekmeye başlayan Amazon Prime Gaming, bugün devasa bir iş birliği duyurdu. Amazon tarafından yapılan açıklamalarda, video oyun sektörünün köklü isimlerinden Electronic Arts (EA) ile anlaşmaya verildiği bu anlaşmanın en çok da oyuncuları memnun edeceği ifade edildi.

Amazon Prime Gaming ile EA arasındaki anlaşma, gerçekten de avantajlarla dolu olacak. Çünkü iki dev şirket, bu anlaşma kapsamında Origin'den etkinleştirilecek oyun anahtarları ile birbirinden özel içeriklere sahip olma imkanı yakalayacaklar. Dilerseniz şimdi, yapılan iş birliği kapsamında Amazon Prime Gaming abonelerine sunulacak avantajlara yakından bakalım.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ücretsiz olacak

Anlaşma kapsamında Amazon Prime Gaming abonelerine verilecek ilk hediye, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered olacak. Oyuncular, 1 Aralık itibarıyla bu oyunun orijinal lisans anahtarını talep edip, Origin'de kullanabilecekler. Ayrıca Ocak 2022 itibarıyla 5 ay içerisinde 4 EA oyunu daha oyunculara lisans anahtarı olarak verilecek. Bu oyunların neler olacağı şimdilik sır gibi saklanıyor.

Eğer Amazon Prime Gaming'e üyeyseniz, söz konusu anlaşmanın meyvelerini bugün itibarıyla yeme imkanına sahipsiniz demektir. Zira kullanıcılar, bugün itibarıyla Apex Legends'taki karakterlerden olan Ash için özel bir kutu kazanacaklar. Bu kutuda özel dış görünüş ile bir portre yer alacak. Ayrıca; aralık ayı içerisinde de Battlefield 2042 için özel bir hediye paketi sunulacak. Bu hediye paketinde silah ve araçlar için özel paketler yer alacak.

Amazon Prime Gaming üyesi değilseniz buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.