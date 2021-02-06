7.5 TL’lik fiyatıyla öne çıkan Amazon Prime Video Türkiye üzerinde yer alan eski diziler arasından 8 tanesini özenle seçip bir araya getirdik. Evde olduğumuz bu günlerde izleyecek bir şeyler bulamıyorsanız; aksiyon, gizem ve fantastik yaratıklarla dolu bu diziler size ilaç gibi gelecek.

Eylül 2020’de Türkiye’ye açılan Amazon Prime Video, farklı içerikleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. İlk başlarda dublajlı içerik sayısı az olsa da sonraları bu eksikler giderildi ve servis arşivini de genişletti. Örneğin X-Files gibi diziler de kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Listemiz boyunca aksiyon, gizem ve fantastik yaratıklarla dolu diziler bulacak, hatta uzayı bile ziyaret edeceksiniz. Unutmadan belirtelim; aşağıda sıralanan dizilerin hepsini bugün itibariyle yayıncı sitede tüm sezonlarıyla bulabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım.

Eski de olsa izleyeni pişman etmeyen Amazon Prime dizileri:

The X-Files

The Office

House

24

Seinfield

Heroes

Battlestar Galactica

Gerilim ve gizemin hiç bitmediği The X-Files (Gizli Dosyalar)

Yayınına 10 Eylül 1993 tarihinde başlayan ve Chris Carter tarafından yaratılan X-Files, izleyicilerin üzerinde büyük izler bırakmayı başaran o ender yapımlardan birisi. Dizinin yanı sıra iki adet de televizyon filmi bulunsa da bizler bu yazımızda sadece diziye odaklanacağız.

Eskilerin bu diziyi büyük bir heyecanla hatırlayacağını ve yenilerin de çok seveceğini düşünüyoruz. Fox Mulder (David Duchovny) ve Dana Scully (Gillian Anderson) isimli iki FBI ajanının maceralarını konu alıyor The X-Files. Bununla da kalmıyor, bizleri aynı zamanda bu insanların iç dünyalarına da davet ediyor. Onların korkularını ve duygularını ekran başında hissediyoruz. Dram, gizem ve aksiyon dizi boyunca dinmiyor. Her bölümünde genellikle farklı bir konuyu işleyen dizide FBI'ın X-Files (Gizli Dosyalar) biriminde çalışan Fox Mulder (David Duchovny) ve Dana Scully (Gillian Anderson)'nin farklı paranormal olayları ve komploları çözüşünü izliyoruz.

Tarihin en iyi komedi dizilerinden The Office (Amerika Versiyonu)

The Office dizisinin Amerika versiyonu dizinin aynı isimli İngiliz versiyonundan uyarlandı. Günümüzün en ünlü komedyenlerinden Ricky Gervais, dizinin İngiliz versiyonunun fikir babaları arasındaydı, aynı zamanda yapımcısı ve başrol oyuncusuydu. Dizinin her iki versiyonu da kendine özgü özellikler taşıyor. Dizinin Amerikan versiyonunda ise Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, B.J. Novak gibi isimler yer alıyor.

İlk kez 24 Mart 2005 yılında yayına giren dizi, Dunder Mifflin adındaki bir kâğıt şirketinin ABD, Scranton şubesinde yaşanan absürd olayları konu edinmektedir. The Office, ilginç çekim tekniğinden dolayı şubede çalışan insanların hayatlarına dışarıdan bakıyormuş hissine kapılmamızı sağlıyor. Onların yanındaymış gibi hissetmemize sebep oluyor. Eğer absürd komedi seviyorsanız, bu diziyi de sevebilirsiniz.

Türkiye'ye Hekimoğlu adı ile uyarlanan House (House M.D):

House, 16 Kasım 2004 ve 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında 8 sezon boyunca yayınlanmıştır. Yapımcılığını David Shore, Paul Attanasio, Bryan Singer gibi isimlerin üstlendiği yapımın baş rolünde Hugh Laurie yer almaktadır. Ayrıca günümüzde ekranlarda daha sık görmeye alıştığımız Omar Epps, Robert Sean Leonard gibi isimler de dizide yer almaktadır. Dizinin açılış kısmında ise ünlü müzik grubu Massive Attack'ın "Teardrop" şarkısı kullanılmaktadır.

Eh, bu kadar bilgi yeter, şimdi konumuza dönelim ve diziyi tanıtalım, ne dersiniz? Dizide Hugh Laurie, New Jersey'deki Princeton-Plainsboro Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji konusunda ünlü bir uzman olan Doktor Gregory House'u canlandırmaktadır. Tıbbi Tanı Uzmanlığı bölümünü yöneten House, 3 kişilik ekibiyle birlikte tanı konamayan hastalara tanı koyarak onları tedavi eder. Her bölümü farklı bilgiler ve ilginç hastalıklar içeren bu diziyi seveceksiniz.

Kesintisiz bir aksiyon: 24

Joel Surnow ve Robert Cochran tarafından Fox kanalı için yaratılan 24 dizisi, her biri 24 bölüm içeren 9 sezondan oluşmaktadır. 6 Kasım 2001'le 24 Mayıs 2010 tarihleri arasında yayınlanmıştır. Dizinin başrolünde Kiefer Sutherland yer almaktadır ve Los Angeles'ta bulunan bir anti-terörizm timi için çalışan Jack Bauer'i canlandırmaktadır. Sonuç odaklı bir insan olan Bauer, konu terörizm olduğunda zamana karşı yarışır ve sahada yaptıklarının ne derece ahlaki olduğu konusunda pek kafa yormaz. Bakalım gerilim, aksiyon ve suç dolu bu diziyi beğenecek misiniz?

Unutamayacağınız bir macera: Seinfield

Sırada Emmy ödüllü bir dizi olan Seinfield var. 5 Temmuz 1989, 14 Mayıs 1998 tarihlerin arasında yayınlanan bir Amerikan durum komedisi Seinfield. Ödüle doymayan dizinin replikleri günlük hayatın bir parçası haline dönüşmüştür. Ardında oldukça sadık bir hayran kitlesi bırakan Seinfield, durum komedisi tarzındaki kült yapımlardan birisidir. Larry David ve Jerry Seinfeld tarafından yaratılan dizinin başrol oyuncusu yine Jerry Seinfield olmuştur.

Dizi Los Angeles, California'da yaşayan Jerry ve beş arkadaşının yaşadıkları olayları konu almaktadır. Seinfield bu beş karakterin günlük hayatlarını ekrana öyle iyi aktarmıştır ki insanlar onları içlerinden birisiymiş gibi görmüşlerdir. Bu durum dizinin popülaritesinin zamanla artmasını sağlamış ve büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur. Bugün bile zevkle izlenebilecek ender yapımlar arasındadır.

Süper kahraman hikayelerini sevenler için Heroes:

Tim Kring tarafından yaratılan Heroes, 22 Temmuz 2006 ile 8 Şubat 2010 tarihleri arasında yayınlanmıştır. 4 sezon ve 76 bölümden oluşan dizi bir güneş tutulmasından sonra süper güçleri olduğunu fark eden sıradan insanların hayatlarını konu alır. Elbette ki bu durum onların hayatlarını değiştirir. Dizi, bu insanların güçlerini keşfedişlerini ve bu güçlerle birlikte hayatlarında yaşadıkları değişimleri gözler önüne serer. Ayrıca kahramanlarımızın yolları bir şekilde kesişir ve hep birlikte kötü olayları önlerler.

Uzay maceralarını sevenler için Battlestar Galactica:

David Eick ve Ronald D. Moore tarafından yaratılan ve 2004 - 2009 yılları arasında yayınlanan dizi, 1978 yılında Glen A. Larson'ın yarattığı orijinal Battlestar Galactica dizisinin yeni nesil çekimidir. 4 sezon süren dizi 75 bölümden oluşmaktadır.

Bizleri 12. Koloni'de yaşayan insanların hayatlarına misafir eden Battlestar Galactica, kırk yıl süren barışın sonunda, Saylonların nüfusun yoğunlaştığı bölgelere attığı nükleer bombalarla iki taraf arasındaki barış ilişkilerinin değişmesini konu edinir. Hurdaya ayrılan Battlestar Galactica gemisinin yeniden hayata dönüşüne şahit olmamızı sağlarken, bizleri uzay gemisinin ve tayfasının yaşadığı maceralara da ortak eder.

Sizler için hazırladığımız bir listenin daha sonuna geldik. Umarız Amazon Prime Video Türkiye’deki eski dizilere bir göz attığımız bu liste, izleyecek bir şeyler bulma konusunda sizlere yardımcı olabilmilmiştir. Listede yer alan diziler hakkındaki yorumlarınızı bizlerle paylaşabilir, eklemek istediğiniz diziler varsa yazabilirsiniz.