Amazon, Çalışanların TikTok Kullanmasını Yasakladı

The New York Times'ın haberine göre ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, çalışanlarının Çin menşeili video paylaşım uygulaması TikTok'u kullanmasını yasakladı. Şirket, video paylaşım uygulanmasının yasaklanmasına dair herhangi bir sebep göstermedi.

Veri ihlalleri nedeniyle pek çok ülke ve şirketin yaptırım uyguladığı TikTok, son olarak geçtiğimiz günlerde Hindistan’da yasaklanmıştı. Birçok devlet kurumu ve şirket telefonunda da kullanımı yasaklanan video paylaşım uygulaması, The Newyork Times’ın haberine göre bu kez Amazon tarafından yasaklandı.

Haberde yer alan bilgilere göre şirket, çalışanlarının artık cep telefonlarında veya Amazon e-postalarına erişmek için kullanılan diğer cihazlarda TikTok kullanmasına izin vermiyor. Bununla birlikte şirket çalışanlarının dizüstü bilgisayarlarda tarayıcılarından TikTok’a erişmelerine izin verildiği ve herhangi bir sorun olmadığı da paylaşılan raporda yer alan bilgiler arasında.

Bir TikTok sözcüsü, konu hakkında açıklama yaptı:

Yorum için ulaşılan bir TikTok sözcüsü, Amazon’un bu hareketinin nedeninin belirsiz olduğunu söyledi. Fast Company’ye konuşan sözcü, gönderdiği e-postada “Kullanıcı güvenliği TikTok için büyük önem taşıyor; kullanıcılarımızın gizliliğine saygı duymaya tamamen kararlıyız” dedi. TikTok sözcüsü, e-postanın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Amazon e-postalarını göndermeden önce bizimle iletişim kurmasa da endişelerini hâlâ anlamıyoruz, ancak sahip oldukları sorunları çözebilmemiz ve takımlarının topluluğumuza katılmaya devam etmesini sağlayabilmemiz için bir diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu salgının ön saflarında yer alan Amazon çalışanları ve yüklenicileri de dahil olmak üzere on milyonlarca Amerikalının eğlence, ilham ve bağlantı için TikTok'a başvurmasından gurur duyuyoruz.”

Amazon Prime Video, TikTok’a reklam veriyordu:

Genç kullanıcılar arasında popüler olan TikTok, Çin merkezli ByteDance şirketinin bünyesinde bulunuyor. Son aylarda güvenlik konusunda hükûmetlerin artan baskısı ve denetimiyle karşı karşıya kalan uygulama, geçtiğimiz günlerde Hindistan’da yasaklanmıştı. Benzer şekilde ABD’deki Trump yönetimi de uygulamanın ulusal güvenliği tehdit ettiği konusunda endişe duyuyor.

The Information tarafından aktarılanlara göre Amazon Prime, TikTok’un ilk günlerinde uygulamanın reklam verenlerinden biriydi. Buradan anladığımız kadarıyla şirket, yaşanan son olayların da etkisiyle zaman içerisinde fikir değiştirmişe benziyor.