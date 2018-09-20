Amazon, Bir Müşterisini 17 Bin TL’lik Siparişle Mağdur Etti

Amazon, 19 Eylül’de Türkiye faaliyetlerine resmen başladı. Başladı başlamasına ancak ilk 24 saatte çok sayıda mağduriyete neden oldu. Bugün Ekşi Sözlük’e yansıyan bir mağduriyet ise müşterinin, 17.299 TL’ye listelenen bir Monster Tulpar T7 v15.2 oyun bilgisayarını sipariş etmesiyle yaşandı.

Amazon, küresel bir perakende devi olarak Türkiye faaliyetlerine olaylı başladı. Açıldığı ilk gün çoğu müşterisini artışa geçen fiyatlar, iptal olan siparişler, stok dışı satışlarla mağdur eden Amazon hakkında her geçen saat yeni bir olay yaşanıyor.

Açılışa özel fırsatlarını listelediği özel sayfada yer alan pek çok ürünün, sipariş aşamasında fiyat değişikliğine uğradığını söyleniyor. Ayrıca siparişi verilmiş olan bir ürünün sonradan iptaline yönelik çok sayıda geri bildirim alan müşteri de var. Bu durum, ilgili ürünün stokta tükenmesine rağmen sitede gözükmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca iptal edilen siparişlerin, genelde piyasadan daha yüksek fiyatlara satılan ürünler olması gözlerden kaçmıyor.

Bir Ekşi Sözlük yazarı tarafından platforma taşınan iddia ise bambaşka boyutlarda. Detaylara göre yazarın yazılım işleriyle ilgilenen arkadaşı, Monster’ın Tulpar T7 v15.2 oyun bilgisayarını Amazon Türkiye’de 17.299 TL’ye satıldığını görüyor. Bunun üzerine yazılımcı alışveriş işlemini gerçekleştirip, söz konusu fiyat üzerinden siparişini veriyor. Kredi kartından gerekli tutarı ödeyen müşteri, bir süre sonra siparişini kontrol ettiğinde iptal edildiğini görüyor.

Monster Tulpar T7 v15.2 oyun bilgisayarı, Monster’ın kendi internet mağazasında 22.999 TL’ye satılıyor:

Bu arada, ürünün Amazon satıcısı da Monster. Fiyat hatasının hangi şirketten kaynaklandığı bilinmiyor.

Bu noktada Amazon’un ürünü binlerce TL daha ucuza listelemesi hatanın çıkış noktası oluyor. Amazon Türkiye’ye ulaşan müşteriye Amazon yetkilisi, ürünün fiyatının yanlış girildiğini ve bu nedenle siparişin iptal edildiğini belirtiyor. Ayrıca müşteriye yeni fiyat üzerinden sipariş verebileceğini aktarıyor. Bunun üzerine müşteri, haklı olarak 17.299 TL’lik ödemesini hemen geri almak istiyor.

İnternet alışverişlerinde provizyon kesildikten sonra ücretin iadesi ne yazık ki hemen gerçekleştirilemez. Bu nedenle Amazon Türkiye müşteriye ücret iadesi için iki gün gerektiğini söylüyor. Müşteri ise yaptığı binlerce TL’lik ödemeyi geri alamayınca acil bilgisayar ihtiyacını karşılayamıyor.

Amazon’un farklı fiyat etiketlerine sahip pek çok sipariş iptali ile ilgili şikayeti bulunuyor. Neredeyse bütün mağdur müşteriler, geri ödemelerini 2 ila 7 gün arasında teslim alabileceklerinden, Amazon’un bu konuda acilen önlem alması gerekiyor.