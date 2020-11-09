Amazon Türkiye’de Bugün İndirime Giren 16 Teknolojik Ürün

Amazon’un Türkiye’deki ilk Kasım ayına özel indirim kampanyaları bugün itibari ile başladı. Daha önce de yaptığımız gibi sizler için uygun fiyatlı ürünleri seçip listeledik.

Bildiğiniz üzere her yıl kasım ayı boyunca çeşitli kampanyalar gerçekleşiyor. Ancak bu yıl aramızda yeni bir isim var: Amazon. Biz de online pazar yerlerinden seçtiğimiz en avantajlı teknolojik ürünleri listelerine Amazon ile devam ediyoruz.

Geçtiğimiz ay Türkiye’deki ilk Prime Day etkinliğini gerçekleştiren Amazon; bu kez 9, 10 ve 11 Kasım tarihlerinde, toplamda 3 gün boyunca devam edecek Şahane İndirim Günleri kampanyasını düzenliyor. Sizler için bugünün en avantajlı ürünlerini seçtik.

Eski fiyat: 3.399 TL

3.399 TL Yeni fiyat: 3.149 TL

Phillips'in televizyon konusunda en iddialı üreticilerden birisi olduğunu zaten biliyoruz. 108 ekranlı 4K UHD çözünürlüğe sahip bu TV ise şu anda piyasa koşullarının altında bir fiyatla satışta. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Eski fiyat: 3.979,43 TL

3.979,43 TL Yeni fiyat: 3.619 TL

Ev ya da ofiste ikinci bir TV olarak kullanabileceğiniz 50 ekranlı bu Sony televizyon, şu an Amazon'da %9 indirimli. Tek dezavantajı 1080p (Full HD) çözünürlüğe sahip olması desek yeridir. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Eski fiyat: 258,74 TL

258,74 TL Yeni fiyat: 233,11 TL

Yıllardır piyasadaki en uygun fiyatlı kameralı drone'lar arasında bulunan Corby Zoomlite, 1,5 saatte şarj oluyor, 4 ila 7 dakika boyunca uçuş yapabiliyor. Üzerindeki sensörler sayesinde çarpışmaları engelliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Eski fiyat: 364,64 TL

364,64 TL Yeni fiyat: 219,00 TL

Oyun klavyesi arayanlar için ideal bir seçenek olan HP Pavillion 500, mekanik klavyeler kadar olmasa da kaliteli bir deneyim sunabilir. Ürünün fiyatı da göz önünde alındığında kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu görüyoruz, buradan ulaşabilirsiniz.

Eski fiyat: 990,00 TL

990,00 TL Yeni fiyat: 543,77 TL

Her ne kadar biraz eski bir ürün de olsa Kodak'ın bu fotoğraf yazıcısı, fotoğrafçılık merakı olanları için ideal bir 10 x 15 cm boyutlarında fotoğrafları basmanızı sağlıyor. Bunu yaparken de telefonunuzu yazıcının üzerinde şarj edebiliyorsuz. Nitekim şarj işlemi kablosuz gerçekleşmiyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon'da bugün indirime giren diğer ürünler:

Amazon'un 9 Kasım 2020 tarihi için sunduğu günlük fırsatlar bu şekildeydi. Yukarıdaki ürünlere ek olarak önerilerinizi yorumlar bölümünde bizlerle ve diğer Webtekno takipçileri ile paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.