Geçtiğimiz hafta 19 Eylül günü resmi Türkiye faaliyetlerini başlatan Amazon, açılışın ilk gününde Amazon.com.tr adresinde 578 bin 607 kişi tarafından ziyaret akınına uğradı. Sitenin sonraki günlerdeki ziyaretçi sayıları büyük bir oranda düşüş kaydetti.

Küresel perakende devi Amazon, Türkiye‘deki ilk haftasını geride bıraktı. İnternet mağazasının sipariş bölümünü 19 Eylül‘de açan Amazon, daha önceki dönemde Türkiye‘den ürün satmak isteyen tedarikçilerin mağazalarını yapılandırmasına izin vermişti.

İlk gün oldukça uygun fiyatları gören Türk kullanıcılar, Amazon‘dan çok sayıda sipariş verdiler. Ertesi gün Amazon‘un ilk siparişlerde çok sayıda soruna neden olduğu anlaşıldı. Bunun nedeni, firmanın yerel tedarikçileri açılış konusunda uyarmamasıydı. Yükselen kurun etkisiyle mağaza panelinden 2 ay önce ürün ekleyen satıcılar, alışveriş panelleri açıldığında hazırlıksız yakalandılar. Haliyle çok sayıda sipariş, piyasa fiyatından düşük göründüğü için iptal edildi, müşteriler de mağdur odlu.

Amazon Türkiye‘nin ilk gün krizi, site trafiğine de yansıdı:

Açıldığı gün 578 bin 607 tekil kullanıcıyı ağırlayan Amazon, yaşanan sorunların basında geniş yer bulması nedeniyle ikinci gün 203 bin 382 ziyaretçiyi ağırladı. Bu düşüş üçüncü gün de devam ederken, ziyaretçi sayısı 140 bin 095‘e kadar geriledi. Dördüncü gün ise ziyaretçi sayısında %50‘ye yakın bir kayıpla 72 bin 504 kişi Amazon mağazasını ziyaret etti.

İlerleyen günlerde ziyaretçi sayısında düzenli olarak artık yaşamaya başlayan Amazon’un Türkiye‘deki ilk haftasında yakaladığı ziyaretçi grafiği şu şekilde:

Ülkemizde verdiği hizmetin ilk haftasını geride bırakan Amazon, müşterilerini mağdur etmemek adına mağazaları daha sıkı şekilde kontrol ediyor.