Amazon, satıcıların ürün tanıtım videolarını dakikalar içinde hazırlamasına olanak tanıyan yapay zekâ aracını kullanıma sundu. Yapay zekâ destekli Video Generator aracı, ürünlerin kullanım anlarını içeren kısa ve gerçekçi reklam videoları oluşturabiliyor. Görselden video üretme özelliği ise ürünleri kısa ve hareketli kliplerle tanıtma imkânı sunuyor.

Amazon, satıcıların sadece birkaç dakikada reklam videosu hazırlamasını sağlayan yapay zekâ aracını artık herkesin kullanımına açtı. Bu da ürün tanıtımlarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor gibi görünüyor.

Amazon, geçen yıl sınırlı şekilde denemeye açtığı Video Generator aracını artık ABD’deki tüm satıcılar için ücretsiz olarak kullanıma sundu. Satıcılar, bu araçla sadece birkaç dakikada ürünlerini tanıtan videolar hazırlayabiliyor. Üstelik videolarda artık sadece ürünün kendisi değil, nasıl kullanıldığını gösteren sahneler de yer alıyor.

Sadece birkaç dakikada ürünlerini tanıtan videolar hazırlayabiliyor

Yeni özellikler arasında ürünlerin hareketli sahnelerle sergilendiği video seçenekleri yer alıyor. Örneğin; bir saat sadece düz şekilde gösterilmek yerine artık bir kişinin bileğinde kullanılırken görselleştirilebiliyor. Araç, her kullanımda altı farklı video önerisi sunuyor ve bu videolara marka logoları da eklenebiliyor.

Araç, çoklu sahnelerden oluşan reklamlarda insan, hayvan, yazı efektleri ve müzik gibi detaylara da yer verebiliyor. Bu sayede oluşturulan videolar, sosyal medyada veya televizyonlarda karşılaşılan geleneksel reklamlara daha yakın bir yapı kazanıyor. Maksimum 21 saniye uzunluğunda olan bu videolar, farklı senaryoları bir araya getirebiliyor.

Amazon, Video Generator aracına video özetleme ve görselden videoya dönüştürme gibi yeni özellikler de ekledi. Daha önce çekilmiş tanıtım, öğretici veya sosyal medya videoları, yapay zekâ yardımıyla kısaltılıp reklam haline getirilebiliyor. Görselden video üretme özelliği ise ürünleri kısa ve hareketli kliplerle tanıtma imkânı sunuyor.

Yapay zekâ destekli bu yeni araç, ABD’deki tüm satıcılara ücretsiz olarak sunulmaya başladığı için, Amazon’da yer alan reklamlarda bu tarz videoların daha sık görülmesi bekleniyor. Videoların gerçekçiliği, kullanıcıların farkına varmadan bu içeriklerle karşılaşmasına da yol açabilir.